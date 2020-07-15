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Елбасы пошептался с Есимовым (ФНБ "Самрук-Казына"). Где и что еще прикопать?
09:49 15.07.2020

Нурсултан Назарбаев принял Председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова
В ходе встречи Елбасы подчеркнул, что текущий экономический кризис отразился практически на всех компаниях Фонда

elbasy.kz, 14 июля

В ходе встречи Елбасы подчеркнул, что текущий экономический кризис отразился практически на всех компаниях Фонда.
Согласно информации А.Есимова, группа компаний Фонда не допустила сокращения персонала, все предприятия продолжают работать. Кроме того, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" доложил о проводимой работе по поддержке отечественной системы здравоохранения.
Первый Президент Казахстана подчеркнул необходимость расширения участия АО "ФНБ "Самрук-Қазына" в процессе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
– В качестве председателя Совета по управлению Фондом поручаю выделить средства из внутренних резервов "Самрук-Казына" на строительство двух медицинских центров в крупных мегаполисах – городах Нур-Султан и Алматы. Эти медицинские центры будут предназначены для консолидации научно-исследовательского потенциала. Это позволит обезопасить будущие поколения казахстанцев от возможных угроз. Уверен, что Правительство и акимы поддержат данную инициативу, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Первый Президент Казахстана еще раз выразил соболезнования семьям погибших от коронавирусной инфекции и призвал казахстанцев строго соблюдать все необходимые меры безопасности.

Источник - elbasy.kz
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