Узбекский хлопок ждут лучшие времена? - В.Новиков

10:19 15.07.2020

По сообщению информационной службы Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Республиканская рабочая группа во главе с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым посетила Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопка.



В информации, в частности, отмечено, что Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопка был организован в 1922 году. Сегодня здесь работают 574 сотрудника, 36 докторов наук ведут научно-исследовательскую деятельность. Для хранения коллекции диких образцов хлопчатника в живом виде, сокращения селекционного процесса в создании новых сортов хлопчатника, оценки выносливых к заболеваниям и вредителям, в институте имеется уникальный объект "фитотрон" и экспериментальное поле монокультуры многолетнего хлопчатника.



В институте, имеющем почти вековую историю, осуществлена большая работа по генетике, селекции, семеноводству хлопчатника, технологиям выращивания хлопка. Несмотря на это, ждут своего решения вопросы по коренному совершенствованию деятельности института, модернизации его материально-технической базы, всесторонней поддержке кадров, созданию новых тенденций внедрения современного оборудования.



Как следует из сообщения пресс-службы, НИИ расширит контакты с созданными в Узбекистане хлопководческими кластерами, наладит сотрудничество по внедрению в хлопководство системы сертификации BCI. Широко использует возможности развития цепочки устойчивой и добавленной стоимости в хлопковой промышленности.



На модернизацию сферы, повышение ее экономической эффективности будут направлены кредитные средства Всемирного банка в рамках проекта совершенствования сельского хозяйства Узбекистана, отмечается в информации пресс-службы.



В.Новиков