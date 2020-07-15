Первая четверть нового учебного года в школах Казахстана пройдет дистанционно

10:34 15.07.2020

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что дети с 1-го по 11-й классы в новом учебном году будут учиться дистанционно, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вы знаете, было дано поручение по подготовке к новому учебному году. Сейчас непростая эпидситуация. (...) Учитывая опасность, принято решение: с 1 сентября первую четверть мы проведем в дистанционном формате, за исключением малокомплектных школ", - сказал Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.