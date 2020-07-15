Россия над схваткой: Турцию в Ливии называют оккупантом и зовут на помощь Египет, - В.Сокирко

10:37 15.07.2020

Россия над схваткой: Турцию в Ливии называют оккупантом и зовут на помощь Египет

Бывшую вотчину Каддафи рвут на части, гражданская война грозит перерасти в мировую

Виктор Сокирко

15.07.2020



До недавнего времени внутренний конфликт в Ливии был по сути гражданской войной, начавшейся после того когда в 2011 году был свергнут (убит) лидер Джамахерии Муамар Каддафи. Страна разделилась на два враждующих лагеря - сторонники Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Халифа Хафтаром и приверженцы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Параллельно существуют и два органа исполнительной власти - собственно само ПНС, которое удерживает столицу Триполи, и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом (Палата представителей) поддерживаемый ЛНА.



Есть и некая "третья сила" - на северо-востоке страны действуют ополчения Бенгази и Дерны, на юге - туареги. Помимо них на всей территории Ливии сохраняется активность террористических группировок, которых выдавили из Египта. Война в Ливии шла с переменным успехом, без особых побед - наступление сил Хафтара на Триполи в 2014 году и несколько попыток в 2019-м провалились. Впрочем, и правительственным войскам Сарраджа ничего особого достичь не удалось.



Казалось, что подобное противостояние может затянуться надолго, несмотря на усилия мирового сообщество, в том числе России, посадить ливийских антагонистов за стол переговоров. Переговоры были - в Москве и Берлине, но война в Ливии так и не прекратилась. А сейчас есть вероятность ее нового обострения, связанного с вмешательством во внутренний ливийский конфликт Турции, которая ввела туда свои войска по просьбе ПНС, а сейчас и Египта, который готов откликнуться на просьбу парламента Ливии о военной поддержке. То есть ливийская война грозит перерасти в международный конфликт - с учетом того, что как за Анкарой, так и за Каиром, стоят и другие страны.



ЛНА и Палату представителей поддерживают Франция, Сирия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, с определенного времени Хафтару симпатизирует и большая часть мирового сообщества. Россия держит своеобразный нейтралитет и высказывает лишь готовность обеспечить единство, суверенитет и территориальную целостность Ливии, ведет диалог с военными и политическими противниками, как с Халифом Хафтаром, так и с Фаизом Сараджем. И откровенно вмешиваться в этот конфликт Москва не собирается - это не сирийский вариант, где президент страны откровенно обратился за военной помощью. "Никогда не пытались ставить на кого-то в Ливии", - заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Причиной же кризиса он назвал то, "что сделали натовцы со страной в 2011 году, когда превратили Ливию в разрушенное государство, в черную дыру, через которую идут на юг террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север - потоки нелегальных мигрантов".



Можно вспомнить, что российские, вернее советские, военные уже находились на территории Ливии с 1970 по 1992 год - в качестве советников и специалистов, более 11 тысяч человек. Помогали осваивать ливийским коллегам авиационную технику, средства ПВО, артиллерию, боевые корабли, но и участвовали в целом ряде вооруженных приграничных конфликтов. Тогда Москва продала Триполи огромное количество вооружений - порой самых современных, которые еще даже не поступили в собственную армию. Сейчас реалии несколько иные - присутствие российских военных в Ливии под международным запретом, хотя тот же Хафрат не против любой военной помощи России.



Правительство национального согласия, которое де-юре является легитимной властью, поддерживаемую ООН, давно себя дискредитировало, большей частью из-за того, что на его стороне воюют различные радикальные группировки. Негативно была воспринята мировым сообществом и отправка в Ливию воинского контингента Турции, который подкреплен отрядами боевиков из остатков формирований игиловцев, осевших в сирийском Идлибе. Решение турецких властей вызвало жесткую реакцию большинства стран, а Израиль, Греция и Кипр сделали совместное заявление, осудив ввод турецких войск в Ливию и обвинив Эрдогана в нарушении эмбарго ООН на военное сотрудничество, в том числе на поставку вооружений в эту страну.



Чтобы понять причину турецкого военного присутствия в Ливии (Анкара сейчас может получить в свое распоряжение авиабазу Аль-Ватия и морскую базу в порту Мисрата), далеко ходить не надо - это нефть. Ливия владеет одним из крупнейших мировых запасов нефти и газа. По добыче нефти, в том числе эталонных сортов Crude Oil, эта страна занимает 22 место в мире, это где-то на уровне Колумбии. И с учетом слабости позиций двух сторон ливийского внутреннего конфликта, все крупные игроки нефтяного рынка стремятся закрепить за собой право добычи и переработки ливийских углеводородов. Анкара рассчитывает получить свою долю в компании по добыче нефти с морских месторождений в исключительной зоне Ливии, а ее корабли будут обеспечивать безопасность буровых работ.



Поддержка турецких войск в Ливии сил ПНС сейчас может спровоцировать новое большое сражение с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара - боевые действия ожидаются в районе стратегически важного города Сирт и муниципалитета Эль-Джуфра. В этих районах наблюдаются перемещения крупных вооруженных формирований ПНС и подразделений турецких сил. В ответ на возникшую угрозу Палата представителей Ливии, контролирующая восточную часть страны, направила в Египет официальный запрос с просьбой оказать ЛНА военную помощь. Как отмечается на сайте ливийского парламента, эта просьба связана с "прямым военным вторжением Турции и нарушением суверенитета Ливии".



Каир готов откликнуться на эту просьбу - египетская армия уже сосредоточилась вблизи ливийской границы и пока проводит там военные маневры. Ранее президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси заявил о возможности военного вмешательства в Ливии с целью "обеспечения безопасности границ", отметив, что подобный шаг будет иметь легитимный статус, если об этом попросят сами ливийцы. А они уже попросили, так что в случае наступления сил ПНС на Сирт и Эль-Джуфу, которые сейчас называют "красной линией", Египет ввяжется в войну против ПНС и Турции. Это грозит обернуться новой Ближневосточной войной, которая может стать одним из самых глобальных конфликтов в регионе за последние десятилетия.



Открыто вмешиваться в этот конфликт не станут ни Россия, ни США у которых есть свои интересы как к Египту, так и Турции. Однако в том или ином виде некая поддержка будет оказываться каждой из сторон, но только не на территории самой Ливии, учитывая эмбарго ООН на иностранное военное присутствие и поставку вооружений в эту страну. Египту и Турции придется выяснять отношения на поле боя один на один, если этот бой состоится. Ну, а Ливия, некогда богатая при правлении Каддафи страна, так и останется разорванной на лоскуты.