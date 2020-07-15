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В Казе в 2 раза подскочили цены на курдючный жир. Им пытаются лечиться от коронавируса
11:38 15.07.2020

Курдючный жир стал популярным продуктом
Сейчас в социальных сетях пользователи рассказывают о целебных свойствах курдюка и активно делятся своими рецептами.

В Алматы, помимо кумыса, популярен еще один продукт - курдючный жир. Его скупают в больших количествах, несмотря на то, что на прилавках он подорожал в два раза, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Алматинцы считают его хорошим средством для лечения пневмонии. Всего пару месяцев назад килограмм курдючного жира на оптовом рынке Алматы стоил 1000 тенге. Тогда торговля была не такой бойкой. Сегодня курдюк продают уже вдвое дороже, да и на прилавках он не залеживается.

Сейчас в социальных сетях пользователи рассказывают о целебных свойствах курдюка и активно делятся своими рецептами. Предлагают применять его и наружно, и внутренне. Даже микстуру придумали.

Курдючный жир – конечно, не панацея от всех болезней, говорят почитатели. В истории описано, как в старину наши предки излечивали с его помощью простудные заболевания, в том числе и легочные. Ученые тоже утверждают, что польза от жира действительно есть, но только использовать его надо во время болезни, а не употреблять его постоянно.

Польза в случае простудных заболеваний только временная – на тот момент. Но это не значит, что надо перебарщивать и постоянно есть. Жиры, особенно компактные – очень много энергии. Поел – имей совесть, трать. Если ты оставишь в организме, наносишь больше вреда, чем пользы. Поэтому холестерин влияет на сердечно-сосудистые заболевания, на головной мозг очень опасное влияние оказывает, - сказал президент Казахстанской академии питания Торегельды Шарманов.
В институте питания рекомендуют употреблять конское мясо. Оно и по усвояемости лучше, и иммунитет хорошо укрепляет, говорят нутрициологи.

Источник - zakon.kz
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