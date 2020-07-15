|13:50 Узбекистан. Застройщик-2, или Власть в эпоху Коронавируса, - Б.Мусаев
13:03 Вирус убил директора Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидова
12:54 В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора - Эрмек Торокулов и Рустам Кожобеков
12:09 Ничего не успел... В Киеве убит следователь по особо важным СБУ Закладный, ведший дела о начале Донбасской войны
11:59 Из одежд - одни татухи. Узб-певица Наргиз (Закирова) выложила в сеть свои голые фото. "Наслаждайтесь, господа!"
11:54 Мэр кыргызского Таласа А.Джузупбеков отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары
11:46 Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых, - "МК"
11:42 Азербайджан утверждает, что настрелял уже "до 100 армянских военных"
11:38 В Казе в 2 раза подскочили цены на курдючный жир. Им пытаются лечиться от коронавируса
10:37 Россия над схваткой: Турцию в Ливии называют оккупантом и зовут на помощь Египет, - В.Сокирко
10:34 Первая четверть нового учебного года в школах Казахстана пройдет дистанционно
10:19 Узбекский хлопок ждут лучшие времена? - В.Новиков
09:49 Елбасы пошептался с Есимовым (ФНБ "Самрук-Казына"). Где и что еще прикопать?
09:38 Идиотизм шымкентский клинический. КазВрачей выгнали на "минуту молчания" вдоль трассы (видео)
09:36 Жест доброй дури. КазМинздрав подтвердил планы передать в гумпомощь 100 аппаратов ИВЛ Таджикистану
09:27 Умер экс-депутат ВерхСовета и многолетний член ЦИК Казахстана Владимир Фоос
09:17 Растет риск китайско-американской войны на море, - Лаура Чжоу
09:07 У Армении и Азербайджана обострилось хроническое, - "Къ"
08:57 Рос-гей-СМИ. Попу-лярный журналист Лобков признал, что домогался стажера... Скрыльникова
08:45 "Львов - это подарок". Роспранкеры Вован и Лексус люто разыграли преза Польши Дуду
08:21 Зеленский клянчит в США ярлык на правление, - А.Каневский
|Азербайджан утверждает, что настрелял уже "до 100 армянских военных"
11:42 15.07.2020
Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе продолжавшихся боев в ночь на вторник на товузовском направлении армянская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.
В частности, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля погибли до 100 военных Армении, также были уничтожены техника и командный пункт