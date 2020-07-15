Азербайджан утверждает, что настрелял уже "до 100 армянских военных"

11:42 15.07.2020

Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных



Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе продолжавшихся боев в ночь на вторник на товузовском направлении армянская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.



В частности, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля погибли до 100 военных Армении, также были уничтожены техника и командный пункт