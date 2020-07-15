Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых, - "МК"

11:46 15.07.2020

Зеленский на всякий случай укрылся в госрезиденции



На Донбассе грядет обострение, которое уже отзывается в Киеве большой паранойей.



13 июля под Горловкой была расстреляна украинская группа по эвакуации тела убитого. Днем раньше, 12 июля, солдат из разведки 35-й отдельной бригады морской пехоты при выполнении боевого задания попал в минную ловушку и подорвался, его имя до сих пор не сообщается - это стандартная практика ВСУ в ситуациях, когда тело погибшего осталось на поле боя и не может быть пока передано родным для похорон. Теперь командование ВСУ договаривается уже об эвакуации двух тел - разведчика и военного медика, погибшего 13 июля.



Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.



В свою очередь со стороны самопровозглашенной республики сообщается, что разведчик из украинского 137-го батальона 35-й бригады действительно погиб и тело его уже вынесено с поля боя на сторону ДНР для передачи впоследствии родным. Одновременно сообщается, что на вынос его тела "по запросу СЦКК украинской стороны" неоднократно давалось добро, а на следующий день после его



гибели на двух минах подорвалась следующая большая диверсионная группа, у которой еще один убитый и три раненых.



Люди гибнут с обоих сторон. Тела погибших часто меняют на живых пленных и наоборот седьмой год подряд. Здесь уже давно сложились свои ритуалы, свои неформальные связи и личные счеты у многих командиров подразделений, стоящих, напротив. Анализировать сообщения воюющих официальных пресс-служб бессмысленно, главная та правда, которую сейчас хорошо знают бойцы в окопах под Зайцево.



Против 35-й бригады украинской морской пехоты здесь стоит 3-я отдельная мотострелковая бригада ДНР, составленная в основном из бойцов из Горловки. Вялотекущие бои вокруг Зайцево и на северной оконечности Горловки не прекращались никогда, позиции друг друга все неплохо знают, а от горячего сражения всех сдерживают условности и ограничения на применение артиллерии большого калибра, танков и тяжелых минометов.



Иногда эти ограничения ради показательной мести или по иным причинам снимаются…



Ближайшие недели под Горловкой будут однозначно нервными. Но как ни странно, потери под Горловкой больнее всего бьют по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он сейчас с семьей осваивает обустроенные и отремонтированные апартаменты государственной резиденции "Конча-Заспа". Правда, в Киеве ходят упорные слухи, что срочный переезд семьи Зеленских связан с тем, что его личный друг глава СБУ Иван Баканов сообщил Владимиру Александровичу о готовящемся на него покушении силами армейских спецов. Недавно оперативники СБУ арестовали в одном из населенных пунктов Донбасса восьмерку бойцов со специальным снаряжением и оружием, которые готовились к каким-то специальным операциям против ДНР уже больше полугода, курировала группу то ли военная разведка, то ли бывший сотрудник СБУ, называвший себя экс-сотрудником военной разведки. В таких случаях правда редко выходит наружу. Даже то, что стало известно об операции одной украинской спецслужбы против другой вблизи линии соприкосновения на Донбассе - уже сенсация.



Вот эту самую армейскую группу Владимиру Зеленскому якобы "продали" как возможных киллеров, и он срочно переехал с семьей в охраняемую резиденцию, не глядя на имиджевые потери.



Президент Украины не служил, не воевал и публично как-то заявил, что "уже прекратил войну в своей голове". На практике, вне "головы президента", это выражается, например, в том, что украинская власть, действительно, не размещает заказы на изготовление новых тактических ракет на заводах "Укроборонпрома", а нового министра обороны критикуют, что на середину июля он не разместил ни одного заказа на производство мин и снарядов для воюющей армии. Зеленский старается лишний раз не произносить соболезнования по поводу погибших на фронте и не реагировать на обострения, быть "президентом мира", но при этим не идти на условия России в мирном процессе и продолжать воевать.



Все это делает его крайне непопулярным одновременно в армии, на востоке страны и в кругах людей, желающих мира любой ценой. Неожиданная вспышка боев под Горловкой ставит Владимира Зеленского на очередной шпагат. В ближайшие дни будет понятно, кого президент Украины опасается больше всего - своей армии, своих избирателей и, главное, какой именно части своих избирателей.



Дмитрий Трофименко