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Мэр кыргызского Таласа А.Джузупбеков отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары
11:54 15.07.2020

15 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Мэр Таласа отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары

Мэр Таласа Айдарбек Джузупбеков отказался приобретать новую служебную машину, а деньги, предусмотренные в бюджете на покупку авто, решил направить в дневные стационары города. Об этом 24.kg сообщил сам чиновник.

По его словам, в бюджете Таласа на приобретение служебного автомобиля заложено 700 тысяч сомов. "У нас старый автомобиль Mercedes Benz, 1995 года выпуска, он уже в плохом состоянии на самом деле. Но вчера на сессии депутатов городского кенеша я предложил не покупать авто, а деньги направить в стационары. Хотим закупить лекарственные препараты, нужно кормить медперсонал, который работает там. Депутаты поддержали мое предложение", - рассказал Айдарбек Джузупбеков.

Отметим, в Таласе на 15 июля коронавирус выявили у 45 человек.

Источник - 24.kg
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