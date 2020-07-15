Мэр кыргызского Таласа А.Джузупбеков отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары

11:54 15.07.2020

15 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Мэр Таласа отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары



Мэр Таласа Айдарбек Джузупбеков отказался приобретать новую служебную машину, а деньги, предусмотренные в бюджете на покупку авто, решил направить в дневные стационары города. Об этом 24.kg сообщил сам чиновник.



По его словам, в бюджете Таласа на приобретение служебного автомобиля заложено 700 тысяч сомов. "У нас старый автомобиль Mercedes Benz, 1995 года выпуска, он уже в плохом состоянии на самом деле. Но вчера на сессии депутатов городского кенеша я предложил не покупать авто, а деньги направить в стационары. Хотим закупить лекарственные препараты, нужно кормить медперсонал, который работает там. Депутаты поддержали мое предложение", - рассказал Айдарбек Джузупбеков.



Отметим, в Таласе на 15 июля коронавирус выявили у 45 человек.