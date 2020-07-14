 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из одежд - одни татухи. Узб-певица Наргиз (Закирова) выложила в сеть свои голые фото. "Наслаждайтесь, господа!"
11:59 15.07.2020

"Не передать словами": голая певица Наргиз потрясла подписчиков
За годы артистка изменилась
фото тут -
https://www.mk.ru/social/2020/07/14/ne-peredat-slovami-golaya-pevica-nargiz-potryasla-podpischikov.html

Узбекская и российская певица Наргиз (Закирова) выложила в Instagram обнаженное фото, сделанное в 2015 году. "Наслаждайтесь, господа!" - написала она. Наргиз добавила, что с тех пор ничего не изменилось, только она "накинула пару лишних паундов", то есть располнела.

Честно сказать, певица на кадре и впрямь выглядит более стройной. На ее теле видны татуировки, одна из них располагается между грудями. Другие татуировки находятся на плечах и ногах.

фото: Соцсети
Подписчиков данный кадр впечатлил настолько, что они поспешили как можно лаконичнее выразить свои эмоции. "Космическая!", "Чудесная! Великолепная!", "Извините, это шикарно. шикарно настолько, что не передать словами", "Замечательное фото, ваше тело прекрасно", "Прекрасная нимфа", "Наргиз , Вы такая изящная, кожа как фарфор, и так все тонко и нежно, просто космос", - отметили пользователи.

Отметим, что ранее Закирова объявила, что закроет свою Instagram-страницу, опечалив фанатов. Причина тому – за последний месяц были три попытки взлома, также Закирова отметила, что аудитория ее страницы не растет из-за удаления сервисом ботов, которые неизвестно откуда "стучатся в друзья".

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Павел Быстров

Источник - mk.ru
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