Ничего не успел... В Киеве убит следователь по особо важным СБУ Закладный, ведший дела о начале Донбасской войны

12:09 15.07.2020

"Не успел": в Киеве убит следователь, который вел дела о начале событий в Донбассе



Сегодня в Киеве обнаружен убитым следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины, передало новостное агентство УНН, сославшись на собственные источники в правоохранительных органах.



Сообщается, что труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен сегодняшней ночью на улице Иорданская.



По информации указанного СМИ, личность убитого установлена. Им оказался следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный.



Сообщается, что он вел уголовные производства, связанные с событиями на территории Донбасса и "сегодня должен был выйти на пенсию, но не успел".