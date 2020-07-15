В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора - Эрмек Торокулов и Рустам Кожобеков

12:54 15.07.2020

13 июля 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.



Уточняется, что на 50-м году жизни скончался старший прокурор Бишкекской городской прокуратуры Эрмек Торокулов, на 48-м году - прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Рустам Кожобеков.



"Оба сотрудника были профессионалами своего дела. Эрмек Торокулов работал в органах прокуратуры с 1996 года, Рустам Кожобеков - с 2005-го. Они неоднократно поощрялись ведомственными наградами. Генеральная прокуратура выражает соболезнования родным и близким умерших", - отметили в ведомстве.