Вирус убил директора Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидова

13:03 15.07.2020

15 июля 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



В Оше от внебольничной пневмонии скончался врач Осмонали Шамшидов



Умер врач высшей категории, опытный анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов. Информацию 24.kg подтвердил куратор Минздрава в регионе Шаятбек Абдурахманов.



По его словам, Осмонали Шамшидов скончался 10 июля от внебольничной пневмонии.



Всего в области с марта умерли пять медиков: директор ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов, заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора Артыкбай Эралиев, врач Областной детской больницы Жангара Абдихаликов, бывший врач Ноокатской территориальной больницы Орозали Абдухалимов и главный санитарный врач Айчурек Келдибекова.