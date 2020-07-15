Скончалась Заслуженная артистка Кыргызстана танцовщица и актриса Жыргал Кобогонова

17:27 15.07.2020

В результате тяжелой болезни 13 июля на 73-м году жизни скончалась заслуженная артистка Кыргызстана, актриса Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова Жыргал Кобогонова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.



Жыргал Кобогонова родилась 1 января 1948 года в селе Кара-Ой Иссык-Кульскй области в семье актеров театра, Народных артистов Кыргызстана Абдыашыма Кобогонова и Сайрагул Балкыбековой.



Талант актрисы раскрылся еще с малых лет, в 4 классе, обучаясь в школе №2 во Фрунзе, она участвовала в танцевальном кружке во Дворце пионеров, а в 1958 году танцевала во время Второй декады кыргызского искусства в Москве.



В 1963 году воспитывалась в Студии циркового искусства во Фрунзе. В 1964 году, когда открылся цирк во Фрунзе, Кобогонова начала свою трудовую деятельность в качестве гимнастки.



В 1971 году она танцевала в Государственном танцевальном ансамбле, организованном Народным артистом Нурдином Тугеловым, и представляла Кыргызстан на разных зарубежных конкурсах.



В 1972 году Жыргал Кобогонова продолжила дело своих родителей и начала работать актрисой в Ошском областном кыргызском драматическом театре. В 1974 году была переведена в Кыргызский национальный академический драматический театр, где проработала до конца своих дней.



Она создала образы Марии из произведения К.Маликова "Осмонкул", Тентек кыз - А.Осмонова "Махабат", Лайлун - Ш.Садыбакасова "Ак боз ат", Нигоры - С.Ахмада "Келиндер козголоңу", Кишимжан - Ж.Садыкова "Манастын уулу Семетей", Багато - А.Цагарели "Ханума", Алтынай - Т.Абдымомунова "Машырбек үйлөнөт", Аназират - С.Ахмада "Күйөө бала" Аназират, Данакан из произведения К.Иманалиева "Керээз".



Вместе с мужем, Народным артистом Кунболотом Досумбаевым, Кобогонова посвятила всю свою жизнь развитию кыргызского театрального искусства.



А.Ж.Исмаилова, А.К.Жаманкулов, К.О.Иманалиев, А.Ш.Осмоналиев, Б.Жакиев, М.Т.Байжиев, С.А.Раев, Ж.Сейдакматова, М.Ө.Далбаева, А.Осмонов, М.С.Шаршенбаев, М.Ү.Алышпаев, Г.А.Ажибекова, Г.К.Каниметова, Н.И.Мамбетова А.А.Абдыкалыков, З.М.Сооронбаев, Э.Бекболиев, Т.Б.Бообекова, Т.А.Абдразаева, К.О.Сейдалиева, К.М.Абылов, Т.Актанов, Ч.О.Думанаев, К.А.Осмонов, Ж.Жумалиева, Д.Б.Иманалиев, Ж.О.Кулманбетов, А.А.Өзүбеков, Н.К.Мендебаиров, Ш.Бекташев, Ф.Ш.Бекманбетов.