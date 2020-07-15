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Путь довоюют, наконец. Лавров вновь станет таскать для Баку и Еревана "каштаны из огня"? - С.Тарасов
21:49 15.07.2020

ЛАВРОВ ВНОВЬ СТАНЕТ ТАСКАТЬ ДЛЯ БАКУ И ЕРЕВАНА "КАШТАНЫ ИЗ ОГНЯ"?
Локальный приграничный инцидент между Азербайджаном и Арменией изменил ситуацию в регионе, показав, что таким сопредседателям МГ ОБСЕ, как США и Франция, "сейчас не до Карабаха"

Станислав Тарасов
15 июля 2020

Прошло уже более пяти суток с того момента, как начались боевые столкновения на товузском направлении азербайджано-армянской границы. Но до сих пор нет ясности о причинах этого инцидента. Многие эксперты теряются в различных догадках, часто уходя в рассуждения общего характера: мол, правительства обеих стран находятся под давлением плохого государственного управления во время пандемии коронавируса, переживают экономические сложности.

Но пока очевидными воспринимаются следующие моменты. Немецкий политолог, руководитель южно-кавказского бюро фонда имени Генриха Белля Штефан Майстер в интервью DW рассказал, что "подобного обострения обстановки в регионе не было несколько лет, нынешняя вспышка напряженности завершает фазу разрядки в отношениях между Азербайджаном и Арменией". Майстер также утверждает, что "в Баку после "бархатной революции" в Армении и прихода к власти нового руководства вместе с Николом Пашиняном были надежды, что наступят изменения и начнется движение. Этим надеждам пришел конец". Это первое. Второе: "Эскалация произошла не на границе с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе - это межгосударственный конфликт, не имеющий непосредственного отношения к проблематике Нагорного Карабаха".

Теоретически подобное при негативном сценарии может вовлечь в конфликт Россию, как стратегического партнера Армении по ОДКБ, и Турцию, имеющую соответствующие соглашения с Азербайджаном. При этом если Москва призывает конфликтующие стороны отказаться от вооруженной конфронтации и начать мирный политико-дипломатический диалог, предлагает свое посредничество, то Анкара действует иначе, обещая Баку свою поддержку. Даже если, как считают некоторые турецкие эксперты, Турция "оказывает Азербайджану всего лишь вербальную поддержку вкупе с критикой Еревана", на политическом уровне она действует по дестабилизирующему сценарию, что выводит на сложные интерпретации. Обозначим третий важный момент. События на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы стали тестом отношения на них мирового сообщества. С заявлениями выступили ООН, ОБСЕ и США.

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Их общий посыл - это призывы к прекращению огня и урегулированию нагорно-карабахского конфликта на мирной дипломатической основе. При этом Вашингтон призвал ОБСЕ вернуть международных наблюдателей на линию соприкосновения конфликтующих сторон. Это свидетельствует об отсутствии международных условий для перерастания локального приграничного вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в масштабный. Наконец, очевидно и другое. Как в апреле 2016 года, так и сейчас одной только России приходится "таскать каштаны из огня", добиваться деэскалации конфликта и усаживать обе стороны за стол переговоров. Как говорит известный российский эксперт Сергей Маркедонов, "нам выгодно его урегулирование, весь вопрос в том, по каким лекалам его осуществлять".

И промежуточный результат. Политические партии Азербайджана, в том числе оппозиционные, приняли решение приостановить внутреннее противостояние и объединиться вокруг президента Азербайджана Ильхама Алиева. Нечто подобное возможно и в Армении, где разные политические силы, забыв прежние разногласия, способны решить объединиться вокруг Пашиняна перед лицом угроз со стороны Баку. При этом в карабахском урегулировании многое придется либо начинать чуть ли не с чистого листа, либо вернуться к прежним наработкам Минской группы ОБСЕ. Так что локальный инцидент изменил ситуацию в регионе, показал, что таким сопредседателям МГ ОБСЕ, как США и Франция, "сейчас не до Карабаха". Что касается Турции, то она геополитически блефует.

Анкара не в состоянии оказывать реальное влияние на ход событий в регионе. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится стать и "новым отцом турецкой нации", и неким арбитром и "отцом вообще" всех тюркских народов. Но жертвовать отношениями с Москвой из-за Нагорного Карабаха он не будет. Во всяком случае сейчас, потому что "вторая карабахская война не будет ограничиваться целями и задачами обороны карабахской республики".

Источник - iarex.ru
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