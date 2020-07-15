Экс-кыр-преза Атамбаева навестили в тюрьме депутатки Карамушкина и Кодуранова. Так и остались бы, чего мотаться...

21:58 15.07.2020

Алмазбека Атамбаева, содержащегося в СИЗО ГКНБ, навестила Ирина Карамушкина



Алмазбека Атамбаева посетили депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



По его данным, накануне к бывшему главе государства приходили Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина. Их пропустили беспрепятственно.



"Карантина в СИЗО нет. Мы работаем в штатном режиме. Адвокаты не приходят сами, потому что болеют", - проинформировали в ГКНБ.



Отметим, накануне адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что СИЗО ГКНБ находится на карантине и туда никого не пускают.