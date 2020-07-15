 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-кыр-преза Атамбаева навестили в тюрьме депутатки Карамушкина и Кодуранова. Так и остались бы, чего мотаться...
21:58 15.07.2020

Алмазбека Атамбаева, содержащегося в СИЗО ГКНБ, навестила Ирина Карамушкина

Алмазбека Атамбаева посетили депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, накануне к бывшему главе государства приходили Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина. Их пропустили беспрепятственно.

"Карантина в СИЗО нет. Мы работаем в штатном режиме. Адвокаты не приходят сами, потому что болеют", - проинформировали в ГКНБ.

Отметим, накануне адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что СИЗО ГКНБ находится на карантине и туда никого не пускают.

Источник - 24.kg
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