Россия не возобновила (или возобновила?) авиасообщение с Турцией. Анкара и Москва говорят разное

22:11 15.07.2020

Турецкий бизнес отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией



15 июля 2020, Алексей Дегтярев



Турецкий туристический сектор давно ожидал решения о возобновлении авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.



"Заявление министра транспорта Турции о возобновлении полетов в Россию – очень важный шаг и давно ожидаемое решение для всего туристического сектора. Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях. Мы готовы сделать все, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями", – сказал РИА "Новости" Баглыкайя.



В среду Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.



Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти на данный момент не принимали решений относительно полного открытия границ для въезда в страну иностранцев.



Посольство России положительно отозвалось о принятых Анкарой в туристической отрасли мерах, направленных на борьбу с коронавирусом.



взгляд



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Турция полетела впереди паровоза

Возобновление авиарейсов в страну из России не согласовано



"Коммерсантъ" от 15.07.2020, 17:22

Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, такое поручение дали президенты двух стран. Минтранс Турции заявил, что начало полетов согласовано, но российские власти это не подтверждают, не знают об отмене запрета и в авиакомпаниях. Турция уже не раз выражала готовность принять россиян, это подтверждали также Хорватия и Белоруссия. Но все они не входят в предварительный список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой, подготовленный Роспотребнадзором.



Власти России и Турции делают противоречивые заявления об открытии двустороннего авиасообщения. Так, на сайте турецкого Минтранса появилось сообщение, что полеты решено возобновить с 15 июля. Однако в российском Минтрансе и Росавиации это не подтверждают, отказываясь от комментариев.



Источник "Ъ" в одной из авиакомпаний говорит, что они не получали уведомления о возобновлении рейсов.

Вопрос обсуждался 13 июля в ходе телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков. Он уточнил, что даны "поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам". Однако их завершение также не подтвердил.



Turkish Airlines заявляла о готовности возобновить полеты в Россию с 1 августа. Однако эта информация была размещена на сайте вместе с данными об открытии рейсов сразу в несколько десятков стран, в том числе в ЕС. Последние пока не открыли границы для Турции и, вероятно, не сделают этого к 1 августа.



Участники российского авиарынка ожидали, что первые международные рейсы начнут выполняться с 1 августа. О готовности возобновить полеты с 15 июля говорила на прошлой неделе глава штаба по противодействию коронавирусу, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отмечая, что это лишь предложение, а решение будет принято после переговоров авиавластей. В России тем временем вступили в силу новые правила профилактики COVID-19 для прибывающих в страну: вместо обязательной 14-дневной самоизоляции теперь можно обойтись тестом на COVID-19.



Сегодня госпожа Голикова отметила, что авиавласти ведут работу по возобновлению сообщения между странами, "которые соответствуют заявленным нами критериям на принципах взаимности", и "мы ожидаем, что в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию".

При обсуждении учитывается, в частности, эпидемиологическая обстановка. Как сообщал "Ъ", Турция не входила в перечень стран, куда на первом этапе Роспотребнадзор предлагал разрешить полеты. В списке фигурировали Китай, Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Венгрия и Польша. Он составлялся исходя из следующих критериев: случаи заболевания не превышают 40 на 100 тыс. человек, среднесуточное увеличение числа новых случаев за 14 дней не превышает 1%, текущая скорость передачи составляет менее единицы.



О готовности принять российских граждан также сообщали власти Хорватии, о восстановлении транспортного сообщения в ближайшее время 14 июля говорил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь",- цитирует агентство "БелТА" господина Головченко. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляла, что российских туристов готовы принять Турция, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.



Ольга Никитина