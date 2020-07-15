|Киев-мэр Кличко стырил миллионы с строительства большого моста (не Крымского)
22:14 15.07.2020
Кличко похитил миллионы на строительстве моста
СМИ: Кличко похитил миллионы на строительстве моста
Александр Астафьев
Мэр Киева Виталий Кличко якобы причастен к хищениям на строительстве Подольского моста. Этот факт выявила аудиторская служба Украины, которая провела сверку расчетов генподрядчика.
Как сообщает Dubinsky.pro, к произошедшему причастен и так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий.
Отмечается, что "сплошь подозрительные компании" привлекались для ряда работ в Киеве.
Согласно данным аудита, было установлено, что связанная с Комарницким фирма путем завышения объемов работ только на укладке асфальтобетонной смеси присвоила 6,65 миллиона гривен бюджетных средств.
Портал отмечает, что есть все основания полагать, что в ходе постройки мостового перехода будет и "еще один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличко/Комарницкого и их приспешников".