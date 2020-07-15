Киев-мэр Кличко стырил миллионы с строительства большого моста (не Крымского)

22:14 15.07.2020

Кличко похитил миллионы на строительстве моста



СМИ: Кличко похитил миллионы на строительстве моста



Александр Астафьев



Мэр Киева Виталий Кличко якобы причастен к хищениям на строительстве Подольского моста. Этот факт выявила аудиторская служба Украины, которая провела сверку расчетов генподрядчика.



Как сообщает Dubinsky.pro, к произошедшему причастен и так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий.



Отмечается, что "сплошь подозрительные компании" привлекались для ряда работ в Киеве.



Согласно данным аудита, было установлено, что связанная с Комарницким фирма путем завышения объемов работ только на укладке асфальтобетонной смеси присвоила 6,65 миллиона гривен бюджетных средств.



Портал отмечает, что есть все основания полагать, что в ходе постройки мостового перехода будет и "еще один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличко/Комарницкого и их приспешников".