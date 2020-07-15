Обращение к специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане

22:38 15.07.2020

TROLL.UZ: "ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В УЗБЕКИСТАНЕ"



Среда, 15 Июля 2020



В социальных сетях много постов о том, что у людей просят подписать бумаги об оказании услуг на огромные суммы. Я спросил у своих подписчиков и это оказалось правдой. Иначе 50 человек не могут в личку написать об одном и том же. Доказательства сложно найти, так как там [в карантинных лагерях] отбирают телефоны у всех.



Я коротко выложу тут тексты некоторых сообщений:



- Мою родственницу забрали с подозрением на вирус. Тесты вышли отрицательными. Но ее попросили подписать [бумагу] об оказании услуг на 35 млн сумов ($3,4 тысячи - ред.). На что она сказала, что у нее нет таких денег. Ей ответили, что выплата со стороны государства.



- Мама моего знакомого умерла. Не от вируса. Там попросили подписать бумаги на 25 млн сумов ($2,4 тысячи - ред.). Хотя все лекарства они сами покупали. Государство не помогало. После смерти там попросили подписать бумаги уже на 60 млн ($5,9 тысячи - ред.), чтобы выдать тело. После скандала они тело все-таки выдали.



- Умерла пожилая женщина (достигла [предела] своих лет) приехали из СЭС и сказали, чтобы подписали, что потратили на нее 35 млн, и что она болела ковидом, после того как родственники не согласились, им пригрозили тем, что труп будут вскрывать. Дабы этого не допустить, они потом вынуждены были подписать.



- Предлагали $1500 семье покойного, чтобы те написали будто он умер от вируса. После этого забрали семью на карантин и выплатили эту сумму.



- Слышал от знакомых, чьи родственники умерли от сахарного диабета или давления. Им предлагали деньги за подпись на бумаге о коронавирусе.



- У моего друга знакомый был на лечении, легкое течение, давали только парацетамол и все. При выходе подписал смету на 35 млн. Говорил, таких было много при выходе.



- С нашего кишлака забрали 5 человек. Никаких лекарств не давали. Но их заставили подписать бумаги о расходе в 30 млн.



- В нашем Туракургане очень много таких историй. Всех просят подписать бумаги о лечении на десятки миллионов. Поэтому люди уже несерьезно начали относиться к карантину, говоря, что государство только делает деньги.



Как видите, везде фигурирует цифра в 30-35 млн. Все эти люди не знакомы между собой. Проверить каждое сообщение невозможно, но раз десятки людей рассказывают одинаковые истории, значит в этом есть доля правды. Да и в новостях недавно мы читали про Навоийский СЭС, который украл 500 млн сумов ($50 тысяч - ред.).



Судя по статистике 8327 человек выздоровело. Если на каждого было "потрачено" 3 тыс долларов (30 млн сумов), это 25 млн долларов.



Мне очень интересно сколько из этого реально было потрачено, а сколько "накопилось" на подписанных бумажках.



И вообще, откуда взялась цифра в 30 млн сумов на лечение больных? Многие говорят, что за ними вообще никто не ухаживал. Максимум - давали пару таблеток.



Я не отрицаю, что было много реальных случаев заражения и лечения. Но вышеуказанные истории заставляют сомневаться вообще во всем этом.



Есть ли у вас полный список людей, на чье лечение потрачено столько денег? Уверен, у вас такой должен быть. Со всеми данными, включая адрес.



Я прошу прокуратуру потребовать у комиссии этот список и проверить. Это деньги налогоплательщиков.



Если вы подписали документ на сумму 30-35 миллионов, но не проходили лечение, если у вас есть доказательства или вы помните фамилии и внешность сотрудников, отправьте сообщение по адресу troll.uz@yandex.com или t.me/trolluzfbot. Вместе мы обратимся в прокуратуру, найдем этих мошенников.



Уже ни к кому нет доверия. К сожалению.



Источник - Troll.uz



Соб. инф.