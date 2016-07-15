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Скончался экс-глава Госкомтуризма Узбекистана Анвар ШараповСкончался экс-глава Госкомтуризма Узбекистана Анвар Шарапов
00:00 16.07.2020

Ушел из жизни бывший глава Госкомтуризма Анвар Шарапов
Скончался бывший председатель Государственного комитета по развитию туризма и экс-заместитель госсоветника президента Анвар Шарапов.

В Узбекистане скончался бывший первый председатель Государственного комитета по развитию туризма Анвар Курбанович Шарапов, сообщила пресс-служба Госкомтуризма. Причина смерти не уточняется.

За время своей карьеры Анвар Шарапов работал в ряде государственных учреждений. В частности, в течение многих лет он служил в правоохранительных органах (1993−2014), в том числе в Службе национальной безопасности, работал в Администрации президента в качестве заместителя государственного советника президента - руководителя Организационно-кадровой службы (2014−2016). В последние годы занимал должность советника председателя Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана.

Анвар Шарапов возглавил Госкомтуризма 14 декабря 2016 года и занимал эту должность в течение года. Отмечается, что он руководил комитетом во время начала реформ в туристической сфере Узбекистана. За время его работы было принято около 20 нормативных документов по развитию туризма, также полностью сформирован состав Госкомтуризма, открыты региональные отделения и управления, созданы государственные унитарные предприятия.

"Анвар Курбанович известен среди своих коллег не только самоотверженной работой, но и своими человеческими качествами: он был добрым, искренним и всегда был готов помочь своим ученикам. В то же время Шарапов всегда давал нужные советы и рекомендации предпринимателям в сфере туризма. За самоотверженный труд Анвар Шарапов был награжден орденом „Дустлик" и медалью „Жасорат". А. К. Шарапов навсегда запомнится коллегам как любящий отец и страстный лидер, который жил и работал во благо народа и процветания родины", - отмечается в сообщении пресс-службы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
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