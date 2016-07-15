Мирзиеев назвал "позорной" ситуацию с коронавирусом в Ташкенте и... пожурил акима

00:01 16.07.2020 Президент назвал позорной ситуацию с коронавирусом в Ташкенте

Президент Шавкат Мирзиеев раскритиковал хокимов Ташкента и Ташкентской области за ситуацию с распространением коронавируса, а также привел в пример другие области, где благодаря "строгости и преданности" хокимов эпидемиологическое положение удалось стабилизировать.

Вчера, 22:26 Коронавирус Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 июля провел видеоселекторное совещание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, на котором подверг критике руководителей регионов и секторов, сообщил телеканал "Узбекистан 24".



Глава государства заявил, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и хоким Ташкентской области Рустам Холматов ослабили контроль за эпидемиологической ситуацией на территориях, за которые они ответственны.



"Согласно анализу по стране, самая тяжелая ситуация - в Ташкенте и Ташкентской области. Сегодня весь мир ведет настоящую войну с невидимым врагом, но из-за того, что в Ташкенте и Ташкентской области ситуацию пустили на самотек, положение абсолютно не отвечает требованиям и вызывает недовольство населения. Сегодня я неспроста провожу отдельное совещание, потому что сидящие здесь руководители, вы понимаете сегодняшнюю политику или нет? Что с экономикой в мире? Как ведется борьба с этой болезнью? Какой анализ проводите? Меня мучают эти вопросы", - заявил он.



Шавкат Мирзиеев привел в пример хокимов, которые смогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом.



"Благодаря строгости, преданности первых руководителей в Андижанской (Шухрат Абдурахманов), Наманганской (Хайрулла Бозоров), Ферганской (Шухрат Ганиев), Самаркандской (Эркин Турдимов) областях мы там выходим из сложного положения. В Андижане ситуация была очень плохой. К какой ситуации мы пришли в Самарканде?! Что происходит в Ташкенте, Ташкентской области? Хокимы и руководители секторов совершенно не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях, не спускались вниз. Вы сейчас предаете нашу политику и наш народ. Вот оценка, какой бы горькой она ни была", - подчеркнул президент.



Глава государства сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с войной.



"Сейчас ситуация как на войне. На войне необходимо думать только о спокойствии, благополучии и здоровье народа. Самые главные, первые руководители не хотят этого понимать. Будет справедливо сказать, что они ни разу не посещали медицинские учреждения на своей территории, не встречались [с медработниками], не изучали и не видели реальное положение дел. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев поручил образовать в столице и Ташкентской области круглосуточно работающие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, а также крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.



"Вот хоким района, хоким города… в Ташкенте был бы такой позор, если бы там сидели верные люди, доброжелательные к политике люди?! В Ташкенте ведь все возможно. Хоким каждого района мог ведь сделать резерв по 100… взять под наблюдение каждого пациента, отправить врача поликлиники, дать аптекам минимум по 2 млрд сумов оборотных средств", - сказал он.



Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Алишер Шадманов получили выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных. Минздраву также указано на значительное нарушение стратегии и тактики лечения коронавируса за последний месяц.



"Газета.uz" 9 878

#коронавирус #рустам холматов #шавкат мирзиеев

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выявленных случаев выздоровели умерших выявленных случаев выздоровели умерших



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Президент объявил выговор хокиму Ташкента и министру здравоохранения

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Алишер Шадманов получили выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных. Минздраву указано на значительное нарушение стратегии и тактики лечения коронавируса за последний месяц.

Вчера, 21:17 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 июля провел по видеоконференцсвязи совещание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.



На совещании днем ранее были заслушаны доклады ответственных руководителей о борьбе с коронавирусом. Многие хокимы и министры оказались неспособны правильно оценить нынешнюю сложную ситуацию, все еще не до конца осознают угрозу, говорится в сообщении.



"Это касается в первую очередь города Ташкенте и Ташкентской области, где хокимы и руководители секторов вообще не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях. Они не владеют реальной ситуацией в медицинских учреждениях. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.



Министерство здравоохранения за последний месяц значительно нарушило стратегию и тактику лечения коронавируса, лечебная практика не менялась в зависимости от реальной ситуации, говорится в сообщении.



"В Ташкенте не хватает тестов и необходимых лекарственных средств. В аптеках цены на противовирусные и жаропонижающие препараты необоснованно завышены в несколько раз. За последние дни таблетки, применяемые в лечении заболевания и стоящие обычно 80−100 тысяч сумов, подорожали в 7−8 раз. Вызывает недовольство возникший дефицит кагоцела, плаквенила, эргоферона и других препаратов", - отмечает пресс-служба.



В сообщении указывается на "безразличие министерства и хокимиятов к текущей ситуации", о чем свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах столицы и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников.



Население сталкивается с проблемами, не понимая, куда обратиться и получить лечение от коронавируса и других заболеваний. Стало проблематичным вызвать скорую медицинскую помощь. Наблюдаются случаи безразличия и халатного отношения врачей к больным. Имеется множество упущений в карантинном центре в Юкоричирчикском районе и лечебном центре в Зангиатинском районе, перечисляет проблемы пресс-служба главы государства.



Число инфицированных составляет 4092 человека в Ташкенте и 1498 человек в Ташкентской области, что равно 40% случаев по всей стране. Число смертей от коронавируса в Ташкенте резко возросло и достигло 45.



Президент отметил, что подобная плачевная ситуация становится причиной справедливого недовольства населения.



Министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение.



Как будут решаться проблемы

На совещании были обсуждены меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области.



Правительственной комиссии поручено образовать в столице и области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.



Указано на необходимость увеличить в 3 раза число мобильных групп при поликлиниках столицы и Ташкентской области.



Поставлена задача расширить коечный фонд больницы, недавно открывшейся в Зангиатинском районе, еще на 1000 коек.



Рассмотрены вопросы поддержания стабильности цен и поставок лекарств в Ташкенте, эффективной организации деятельности службы скорой медицинской помощи и колл-центров, материального стимулирования медицинского персонала, работающего с больными коронавирусом, создания дополнительных коек для пациентов, а также поэтапного перевода людей в карантинных зонах на домашний карантин.



Учитывая резкий рост обращений со стороны населения, подчеркнуто, что количество колл-центров и операторов должно быть увеличено минимум вдвое.



Хокимияту Ташкента поручено совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать не менее чем трехмесячный запас необходимых лекарств и средств защиты.



"В эти дни испытаний очень важно обеспечить достаточность товаров первой необходимости и основных продуктов питания, не допустить необоснованного роста цен. Ответственным лицам дано указание взять данный вопрос под строгий контроль", - отмечается в сообщении.



Кроме того, подчеркнута важность широкой пропаганды среди населения соблюдения правил карантина, сохранения социальной дистанции, а также объективного и оперативного освещения проводимой ежедневной работы в средствах массовой информации и социальных сетях.



За всеми процессами, связанные с лечением коронавирусом, в том числе в Ташкенте, закреплены конкретные должностные лица.



"Подчеркиваю еще раз: сегодня весь мир, включая нас, ведет настоящую войну с невидимым врагом. Если будем вести эту борьбу, всесторонне подготовившись, правильно оценивая все риски и опасности этого вируса, мы непременно победим его", - сказал Шавкат Мирзиеев. Источник - gazeta.uz

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