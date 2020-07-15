В Ашхабаде все спокойно. Эксперты ВОЗ дали позитивную оценку борьбе Туркмении с COVID-19, - "Къ"

00:08 16.07.2020

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду подвела итоги десятидневной работы в Туркмении. Эксперты ВОЗ положительно оценили местную эпидемиологическую ситуацию: больницы, по их мнению, обеспечены всем необходимым, а в стране проведено уже 60 тыс. тестов. Между тем в Туркмении до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, а слово "коронавирус", по некоторым данным, находится едва ли не под запретом.



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УМЕРЛИ

1 США 3 431 574 136 466

2 Бразилия 1 926 824 74 133

3 Индия 936 181 24 309

4 Россия 746 369 11 770

5 Перу 333 867 12 229

6 Чили 319 493 7069

7 Великобритания 314 992 45 053

8 Мексика 311 486 36 327

9 ЮАР 298 292 4346

10 Иран 262 173 13 211

Данные обновлены 15.07.2020 в 11:09 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Представители ВОЗ в среду провели брифинг, на котором рассказали о ситуации с COVID-19 в Туркмении. До страны экспертам удалось добраться не сразу, а лишь 6 июля - через четыре месяца после того, как ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией. На брифинге эксперты ВОЗ пояснили: возникли определенные "логистические трудности". Отметим, что соседний Таджикистан миссия ВОЗ посетила еще в мае. Но, по заявлению экспертов, в тот раз они прибыли гуманитарным рейсом, а в случае с Туркменией такой возможности не было.



В страну представители организации приехали по приглашению туркменского правительства. В ходе десятидневного визита они посетили медучреждения Лебапского региона и Ашхабада, побывали на контрольно-пропускных пунктах на границе с Узбекистаном и Афганистаном, а также в международном морском порту Туркменбаши. Итоговые заявления ВОЗ о принимаемых Ашхабадом мерах оказались позитивными.



На основании того, что удалось наблюдать миссии, страна полностью понимает риск, который представляет собой вирус",- отметили представители организации на пресс-брифинге.



Эксперты ВОЗ также поприветствовали недавнее введение туркменскими властями более строгих мер для профилактики коронавируса. К ним, в частности, относятся рекомендации Минздрава страны по ношению медицинских масок и сохранению социальной дистанции, закрытие в крупных городах торговых центров и рынков, ограничение автобусного и железнодорожного сообщения. Впрочем, в своем выступлении представители ВОЗ умолчали о том, что все перечисленные меры были введены Ашхабадом лишь на этой неделе и за их нарушение не предписано какой-либо административной или уголовной ответственности. До брифинга корреспондент "Ъ" направила экспертам ВОЗ вопрос о том, было ли связано обнародование властями этих рекомендаций с приездом миссии в страну. Ответа, однако, не последовало.



Отметим, что призыв носить медицинские маски туркменские власти объяснили "повышенным содержанием пыли в воздухе из-за проникновения на территорию Туркменистана воздушного потока с юго-востока, северо-востока и севера, что неблагоприятно для здоровья человека". Такое заявление распространил 12 июля информационный центр Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны. Эпидемия коронавируса в предупреждении при этом упомянута не была.



Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19

Ранее международная организация "Репортеры без границ" сообщала: еще в конце марта туркменские власти запретили журналистам употреблять слово "коронавирус" в публикациях, а также исключили его из специальной брошюры, которую рассылает Минздрав в учебные заведения, больницы и на рабочие места.



Эксперты ВОЗ приветствовали тот факт, что люди в Туркмении носят маски. В конце брифинга журналист задал вопрос о связи масок и пыли - не было ли это способом "прикрыть" реальное положение дел. Эксперты же ответили: нельзя исключать того, что частицы вируса переносятся и с пылью. Кстати, версию о том, что коронавирус может распространяться по воздуху, поддерживает и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Такую позицию он, в частности, высказал в недавнем телефонном разговоре с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Как известно, опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками, особенно в сложной экологической среде,- отмечено по итогам беседы в публикации государственного агентства "Туркменистан сегодня".- Воздушные массы, формирующиеся в зоне Арала (Аральское море.- "Ъ") и распространяющиеся на обширном географическом пространстве, оказывают негативное воздействие на природу и климат и представляют особую опасность для здоровья людей".



На тот факт, что в Туркмении все еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, в организации обратили внимание, но правдивость предоставляемых туркменскими властями сведений под сомнение не ставили.

Руководитель миссии ВОЗ по COVID-19 в Туркмении доктор Кэтрин Смоллвуд отметила лишь, что в организации "знают и обеспокоены сообщениями об участившихся случаях острого респираторного заболевания или пневмонии неизвестного типа". В этой связи было рекомендовано увеличить уровень эпидемиологического надзора и тестирования, а также отправлять образцы тестов в ВОЗ. Правда, в конце пресс-брифинга, отвечая на вопросы журналистов, представители миссии сказали, что в стране "пневмонии необычной этимологии нет", что противоречит первоначальному тезису.



О том, сколько тестов на COVID-19 Туркмения проводит ежедневно, на брифинге рассказать не смогли, отметив лишь, что в скором времени будет опубликован доклад миссии с этой информацией. Впрочем, уровень тестирования эксперты оценили позитивно: "Тестируют всех, кто прибывает из зарубежных стран. Люди с признаками ОРВИ тоже тестируются". Всего, как сообщили представители ВОЗ, страна уже провела 60 тыс. тестов. Положительная оценка была дана и медицинской инфраструктуре. Представители миссии, в частности, отметили, что больницы не заполнены, а инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. "Система здравоохранения Туркмении обладает необходимым потенциалом для противодействия COVID-19",- резюмировала доктор Кэтрин Смоллвуд. Впрочем, журналисты "Радио Азатлык" располагают другими сведениями. В ряде публикаций они отметили: в некоторых регионах возник дефицит масок и лекарственных средств, а в инфекционные больницы ежедневно поступают десятки людей с повышенной температурой. Есть и летальные исходы.



Марина Коваленко

15.07.2020