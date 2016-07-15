 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.07.2020
01:16  Россия не станет пешкой в антикитайской игре США, - Ян Цзинь
01:00  Стратегия Путина. Россия всего лишь держала оборону, - А.Бурханов
00:57  В Кыргызстане не смогли установить предельные цены на лекарства. Минздрав копошится как тля в сиропе
00:52  Ну, Китай - ну погоди! Санкционная война, Гонконг и инвестиционный подход, - Д.Юрганов
00:43  "Время черной вольности в США на исходе". Революция или контрреволюция - кто кого, - В.Соловьев
00:08  В Ашхабаде все спокойно. Эксперты ВОЗ дали позитивную оценку борьбе Туркмении с COVID-19, - "Къ"
00:01  Мирзиеев назвал "позорной" ситуацию с коронавирусом в Ташкенте и... пожурил акима

00:00  Скончался экс-глава Госкомтуризма Узбекистана Анвар Шарапов
Среда, 15.07.2020
22:38  Обращение к специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане
22:14  Киев-мэр Кличко стырил миллионы с строительства большого моста (не Крымского)
22:11  Россия не возобновила (или возобновила?) авиасообщение с Турцией. Анкара и Москва говорят разное
21:58  Экс-кыр-преза Атамбаева навестили в тюрьме депутатки Карамушкина и Кодуранова. Так и остались бы, чего мотаться...
21:49  Путь довоюют, наконец. Лавров вновь станет таскать для Баку и Еревана "каштаны из огня"? - С.Тарасов
21:44  Без правды о попытке переворота 15.07.2016 года у Турции нет будущего, - А.Асалыоглу
17:27  Скончалась Заслуженная артистка Кыргызстана танцовщица и актриса Жыргал Кобогонова
13:50  Узбекистан. Застройщик-2, или Власть в эпоху Коронавируса, - Б.Мусаев
13:03  Вирус убил директора Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидова
12:54  В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора - Эрмек Торокулов и Рустам Кожобеков
12:09  Ничего не успел... В Киеве убит следователь по особо важным СБУ Закладный, ведший дела о начале Донбасской войны
11:59  Из одежд - одни татухи. Узб-певица Наргиз (Закирова) выложила в сеть свои голые фото. "Наслаждайтесь, господа!"
11:54  Мэр кыргызского Таласа А.Джузупбеков отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Время черной вольности в США на исходе". Революция или контрреволюция - кто кого, - В.Соловьев
00:43 16.07.2020

К нынешним США вряд ли подойдет ленинская формула революционной ситуации, когда низы не хотят, а верхи не могут, тем более верхи и низы в США поменялись вроде местами: кто был ничем - тот стал всем? Сатана там правит бал, да? А как насчет эпиграммы, которая с легкой руки Маршака стала русским мемом: "Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе"?

Пока еще мятеж, но со всеми знаками революции и уж точно с претензиями на революцию. Тем более, наличествует уже и множится контрреволюция как реакция на бессмысленный и беспощадный американский бунт. Нет, я не о Ку-клукс-клане, не к ночи будь помянут. Хотя горячие головы имеются с обеих сторон. Я о социально-политических процессах, которые, выходя из берегов порядка и законности, приобретают стихийный характер, напоминая океан с его приливами и отливами. Мы все еще с трепетом и оторопью наблюдаем прилив молодежной, по преимуществу черной, вольности, но его время на исходе, воды схлынут, и по всем законам природы должен начаться отлив.

Кончится ли нынешний американский бунт удачей, чтобы прослыть в истории революцией? Или победит контрреволюция, и он так и пребудет в зачаточном состоянии бунта и канет в Лету, реку забвения? Ну, самое большее - останется сноской в учебнике истории. Мечты, мечты, где ваша сладость?

Для чистоты аналитического эксперимента вынесу за скобки злобу дня - расовую проблему, которая, если честно, отсутствует у нас в Америке уже с полсотни лет, пусть меня линчуют за эту крамольную фразу. Навскидку несколько факторов, хотя их - … и маленькая тележка.

Прежде всего, супер-пупер равенство при поступлении афроамериканцев на работу, в колледжи, в университеты. Точнее, льготы черным за счет белых, дабы выровнять социальное и биологическое расовое неравенство. Благодаря существующим квотам при равных и даже неравных показателях (в пользу белого) возьмут, несомненно, черного.

Касаемо нынешнего движения BLM - Black Lives Matter. Сам слоган не требует доказательств, а потому тавтологичен и бессмыслен, коли общепризнан - никто его не оспаривает. Типа "Пусть всегда будет солнце", но эта поэтическая метафора никак не тянет на политический лозунг. Иное дело, скажем, "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" или - в контексте нынешнего времени - "Сделаем Америку снова великой". Новое движение носит настолько антиамериканский - а не только антитрампов - характер, что могло, если бы решилось, застолбить за собой полемический девиз: "Сделаем Америку снова ничтожной". Вот бы наши враги возрадовались.

И главное, роль черных в этом движении за равенство черных - маргинальная, пустяшная, они на второстепенных ролях, типа массовки, не более. Что само по себе, по мне, унизительно для черных: инициаторы и подстрекатели этого бунта, а может, и революции, время покажет, - сами белые, которые используют черных корыстно: в своих политических целях борьбы за власть. Как и в Гражданскую войну, когда белые боролись с белыми, а черные были на подхвате? Все-таки не совсем так, любое сравнение хромает. Массовка, то есть массы, независимо от цвета кожи развращены настолько, что могут выйти из-под контроля и действовать сами по себе, неуправляемо. Как голем - наперекор своему создателю, легендарному пражскому раввину.

Наконец, опуская еще целый ряд аксиомных факторов, укажу на анекдотический, но реальный. Как показывают многочисленные ДНК, в генетической амальгаме черных присутствуют и белые кирпичики, чему первопричиной частые рутинные соития рабовладельцев с рабынями, редко наоборот. Что далеко ходить, взять того же президента Томаса Джефферсона, который от любимой рабыни Салли прижил по крайней мере шестерых деток. Недавно один из прямых потомков Джефферсона выступил на страницах либеральной "Нью-Йорк Таймс" с призывом снести мемориал его великому предку в Вашингтоне. В порядке вещей, в контексте лозунговых завихрений, не суть дела. А суть в том, что в жилах наших чернокожих течет кровь рабовладельцев, и они припадают на одно колено и просят прощения у самих себя. Пусть оксюморон, но факт - научный.

Что мертвые памятники?! Сейчас цель инфернальнее - свалить живого президента с помощью афроамериканцев. Ну да, таскать каштаны чужими руками.

Вот через океан из Москвы меня встревоженно спрашивают:

- Все у вас сошли с ума или через одного?

Оглядываюсь - не через одного, не через пятого-десятого. С ума никто не сходит. Кричалки и слоганы на демонстрациях и митингах все-таки не в счет. Но даже в них, как сказал бы Шекспир: "Если это безумие, то в нем есть система". "Системное безумие", чтобы изничтожить и ликвидировать Трампа. Но дело даже не только в том, что эти рукотворные миазмы ненависти жизнеопасны для самих разработчиков вируса политической ненависти. Революция, подобно Сатурну, пожирает своих детей - не я сказал. Сошлюсь хотя бы на французскую и русскую и трагические судьбы их творцов - Дантона, Робеспьера, Троцкого, Бухарина, несть им числа. В том-то и дело, что бумеранг опасен для того, кто его бросает.

Меньше чем через четыре месяца моим согражданам предстоят не выборы, а выбор - между свободой и зависимостью, между толерантностью и нетерпимостью, между демократией и охлократией. Выбор не из легких. Есть мнение, что если победят демократы, то бунт черни и быдла окончится. Даже если так, в чем не уверен, то как надолго? Аппетит приходит во время еды.

В противном случае 3 ноября все-таки не 18 брюмера или не 9 термидора, если пользоваться календарем Французской революции и контрреволюции. Трамп не тянет на Наполеона, хотя наполеоновские заскоки у него наличествуют, говорю со знанием дела, как его биограф. Однако любым комплексам и синдромам у нас положен предел - традицией и Конституцией. На что и уповаю.

Нью-Йорк.

Владимир Соловьев

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594849380
Новости Казахстана
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана во 2 квартале 2020 года
- Нурсултан Назарбаев принял Председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова
- Правительство продлит ограничительные меры по 2 августа т.г. и осуществит соцвыплаты по потере дохода в 42500 тг
- Д. Ашимбаев: Уволить легко, найти замену сложно
- Кадровые перестановки
- Казахстанцы, потерявшие доход в связи с ограничительными мерами, получат 42 500 тенге
- НПП "Атамекен" предлагает отменить утильсбор на сельскохозяйственную технику
- МОН продлило сроки приема документов
- Япония начнет закупать конину из Казахстана для производства ценных деликатесов
- Карантинное обострение: смертельные вышки 5g, распыление коронавируса с вертолетов и всемирный заговор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  