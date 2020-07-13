Ну, Китай - ну погоди! Санкционная война, Гонконг и инвестиционный подход, - Д.Юрганов

00:52 16.07.2020

Денис Юрганов



13 июля 2020

На фоне протекающего стратегического противостояния двух мировых гегемонов – КНР и США, китайцы продолжают действовать так, чтобы их национальные интерес были по максимуму защищены. 30 июня Пекин принимает закон о национальной безопасности Гонконга, который позволяет китайским вооруженным силам, если понадобиться действовать, помогая полиции. Новая норма будет жестко бороться с проявлениями сепаратисткой и террористической деятельности, защитит от угрозы "раскола страны". Китай выступает резко против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела Гонконга и примет соответствующие контрмеры против тех, кто попытается это сделать. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь уже заявил, что власти страны введут визовые ограничения в отношении граждан США, которые вмешиваются в дела Гонконга. Правда чиновник не уточнил кого конкретно он имел в виду, но добавил, что эти люди "сами инстинктивно знают". Китайским властям ситуацию уже давно пора решить и вернуть территорию в стабильный режим, после того как в 2019-2020 годах Гонконг захлестнула волна массовых протестов, сопровождающихся уличными беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами. На новый закон (официальное название документа - "Закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности") уже обратили внимание Евросоюз и США, естественно в негативном ключе, в частности, США считают, что планы Пекина идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга.



В таких условиях Вашингтон сделал ответный ход на новую китайскую инициативу. Министерство торговли США приостанавливает действие преференциального торгового режима с Гонконгом. По словам главы американского Минторга Уилбура Росса США обеспокоены тем, что некоторые значимые технологии могут попасть в руки китайских военных ."Это риски, которые США отказываются принимать, и в результате этого специальный статус Гонконга отозван", – сказал министр. Дальнейшие ограничения в скором времени также могут быть представлены и этот вопрос американской стороной прорабатывается. Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил, что экспорт произведенной в США военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг будет прекращено. Санкции были введены и в отношении партийных функционеров КНР за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Такие американские меры по противодействию Китаю за последнее время Вашингтон представил в большом количестве, а некоторые законопроекты предлагаемые американскими чиновниками бывают, доходят до абсурда - республиканец Скотт Перри предложил наделить президента США полномочиями признать Гонконг и Тибет независимыми государствами.



Остановить Китай



Конечно, "клоунов" везде хватает, но есть у Вашингтона более серьезные люди и документы, концептуально излагающие китайскую "проблему". Администрацией Белого дома был опубликован новый стратегический документ, который является продолжением Стратегии национальной безопасности вышедшей в 2017 году. Новое продолжение раскрывает сегодняшнюю политику США в отношении Китая и его ценность в том, что он без лишней "воды", без всяких отсылок на пандемию написан четким языком профессиональных бюрократов. В нем ясно расставлены акценты и вещи названы своими именами, без лишних намеков и прочего ненужного пафоса, что показывает всю серьезность и готовность Вашингтона к противостоянию с КНР, которое изменит всю мировую политику. Документ отражает позицию тех властных кругов США, которые настроены на биполярную систему мирового порядка и в каком-то смысле продвигают реинкарнацию того, что принято называть холодной войной (противостояние СССР и США в 20-м веке). Как будет реагировать Пекин? Когда и как американская и китайская экономика перестанут зависеть друг от друга? Как это повлияет на мировую экономику? Эти и иные вопросы остаются открытыми. Другие крупные акторы – РФ, Индия, ослабленный ЕС на данном этапе имеют разные отношения, как с США, так и с КНР их поведение должно учитываться и не сбрасываться со щитов. Конечно, мало кому по вкусу наступательная позиция и тот факт, что надо принять, чью-то сторону, при этом цена такой "верности" обозначит: потерю рынков, разрыв наработанных годами связей. Недалекое будущее должно показать надежно ли партнерство, или приоритеты могут поменяться перед лицом новой конкуренции двух больших игроков.



Санкционный бой



В Китае поднимается вопрос о том, что страна может быть отключена от платежной системы SWIFT в случае, если США введут санкции в отношении компаний и банков Китая на фоне торгово-экономической войны между странами. КНР использует расчеты в долларах в международных сделках и работает с платежной системой США, что делает его уязвимым для возможных американских санкций. А, санкционные меры или правильней сказать санкционная война, развернута и полным ходом идет. Причин для санкций Вашингтон особо не ищет, - подписал президент Трамп закон, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, значит все правильно. Пекин не тянет с ответом. По последним данным против американских конгрессменов и сенаторов были введены санкции в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Под китайскую "раздачу" попали - посол США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэм Браунбек, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, а также конгрессмен Крис Смит.



Сотрудничаем по уму



В настоящее время КНР располагает приличным объемом золотовалютных резервов – более 3 трлн. долларов. Имея такой существенный финансовый козырь, Пекин готов инвестировать в энергетические проекты по всему миру, а китайские корпорации всегда наготове. Прежде всего это касается сотрудничества с Россией. По итогам прошлого года доля энергетических инвестиций в общем потоке китайских инвестиций в мире составляла 34%, то в России – 90,2%. Развитие сотрудничества Москвы и Пекина в инвестиционной сфере отвечает взаимным интересам обоих государств. Но если интересы российской добывающей промышленности очевидны, то какой смысл в столь масштабных инвестициях китайских компаний? Одной из причин можно считать планы китайского руководства перейти от импорта нефти с мировых рынков по волатильным рыночным ценам к поставкам нефти и газа в Китай с зарубежных месторождений, где китайские нефтегазовые компании участвуют в разработке или в чей акционерный капитал входят китайские компании. Одним из последних таких крупных инвестпроектов в российский энергетический сектор, можно считать сотрудничество китайских корпораций CNPC и CNOOC с российским Новатэком, где сумма инвестиций составила 4040 млн. долларов. Однако партнерство между Россией и Китаем не ограничивается исключительно инвестициями. Оно часто сопровождается строительными контрактами, направленными на создание инфраструктуры для экспорта энергоресурсов за рубеж. Это подчеркивает тот факт, что китайские компании заинтересованы в полном цикле экспорта энергоносителей, начиная с разработки месторождений, строительства инфраструктуры и последующего экспорта. По информации интернет портала Neftegaz.ru, с точки зрения китайских национальных интересов Китаю выгоднее заменить импорт нефти и газа инвестиционным сотрудничеством с Россией. Китай может стать ключевым инвестором в российский нефтегазовый сектор в среднесрочной перспективе. Это можно подтвердить крупными газовыми проектами, которые уже были реализованы с участием китайского капитала на территории РФ за последнее десятилетие. Это сотрудничество решает противоречие между диверсификацией поставок из-за рубежа и ростом импорта энергоносителей из России. Нефть и газ, импортируемые с месторождений, разрабатываемых с помощью китайского капитала, могут рассматриваться как внутренние источники и не учитываться при распределении квот между поставщиками нефти и газа. А в случае роста мировых цен на нефть и газ китайские компании могут вернуть разницу между ценой и себестоимостью, получая прибыль от продажи энергоресурсов, как акционеры.