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В Кыргызстане не смогли установить предельные цены на лекарства. Минздрав копошится как тля в сиропе
00:57 16.07.2020

15 июля 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Департамент лекарственного обеспечения не успел установить предельные розничные и оптовые цены на лекарства. Об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая сектором мониторинга ценообразования департамента лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Айша Сулайманова.

В 2019 году принято постановление об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызстане. Постановление вступило в силу в январе 2020 года, департамент лекарственного обеспечения начал подготовительную работу.

"Но в процессе расчета возникли сложности из-за пандемии, закрытия границ, нестабильности курса одной из мировых валют, а Кыргызстан является импортозависимой страной. На сегодня 97-98 процентов лекарств ввозится из ближнего и дальнего зарубежья. Все это повлияло на то, что мы не смогли установить цены", - рассказала Айша Сулайманова.

Кроме того, она отметила, что изначально не был учтен фактор возможного колебания курса валют. Поэтому рабочая группа решила внести необходимые изменения, подготовлен новый вариант постановления. Сейчас он проходит процедуру согласования в правительстве.

"Сейчас он находится на финальном этапе. В этом постановлении речь идет о регулировании цен на препараты, включенные в справочник лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе обязательного медицинского страхования и программе государственных гарантий. Да, там есть некоторые препараты, которые применяют при лечении коронавируса, но не все. Буквально две недели назад мы определили перечень лекарств, которые применяют для лечения COVID-19, но это не имеет отношения к постановлению правительства о временном регулировании цен на лекарства", - заключила Айша Сулайманова.

Источник - 24.kg,
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