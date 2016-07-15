Стратегия Путина. Россия всего лишь держала оборону, - А.Бурханов

01:00 16.07.2020

СТРАТЕГИЯ ПУТИНА. РОССИЯ ВСЕГО ЛИШЬ ДЕРЖАЛА ОБОРОНУ



Как глобальные элиты боролись, чтобы не стать "проплывающим трупом" мимо России?



Ахмет Бурханов



Пандемия коронавируса прошлась катком по мировой экономике, сделав своеобразный тест на устойчивость экономики и государственного устройства отдельно взятых стран. Особенно сильно, пандемия ударила по престижу так называемых "нормальных" стран золотого миллиарда, оголив сущность западных систем ценностей.



Как в известной сказке король (условный запад) оказался голой. Об этом конечно догадывались, но министры короля (передовая либеральная элита) внушало своим подопечным, что король по-прежнему всемогущ и град на холме вечен. Испытание пандемией обнажила годами отложенные проблемы Запада залитое деньгами, за счет финансового преимущества перед остальным миром.



Видимо, коронавирус призванный обрушить экономики всех стран и решить проблему перепроизводства и сбыта мировой экономики перестал быть управляемым. Ковид, словно "выпущенный джин из кувшина", прежде всего, крушил западную систему. Разрыхленные государства глобальным проектом западными ТНК во главе США, оказались весьма неустойчивыми перед лицом угрозы.



Глобальной элите - хозяевам денег не помогли их состояния, с помощью которых они думали, что управляют миром. Кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так - иронично заметил об этом Владимир Путин. Чтобы понять суть происходящего с мировой экономикой, прежде проанализируем, что же произошло с миром, и как же США докатилась до "Черного майдана". Для наглядности широкому кругу читателей используем образы восприятия.



И так по порядку: В рамках глобального проекта экономики США, ЕС, Китая, Японии, Южной Кореи и ряд других стран были объединены в единое тело на подобии организма сиамских близнецов. Пока главная голова из Вашингтона командовала единым телом, Китай рос, словно на дрожжах, и Запад купался в роскоши за счет неэквивалентного обмена с остальным миром, все шло как надо.



Но все испортила поднявшаяся с колен Россия, возмущенная наглым рэкетом глобальной элиты в лице нового руководства. Тем временем либеральная элита России продолжала "сладко спать и вкусно кушать" взамен выноса большой страны. Перед Россией стояла неимоверно трудная задача - прикрыть огромный поток перемещения ресурсов на запад и остановить развал страны.



Для этого нужно было привести чувство, не только компрадорскую элиту внутри, но их кураторов за рубежом, при этом, сохранив Россию. То, что потом произошло всем известно и одобрено российским обществом. События, начиная с мюнхенской речи Путина, пятидневной войны, перевооружения российской армии, присоединения Крыма и Сирийская война далеко не полный перечень всплеска недовольства России.



Только со временем становится понятным мотивы непримиримости США и ее вассалов в отношении России действующих по фашистскому принципу "Русские должны умереть, чтобы мы жили". Украинский майдан, сбитый Боинг, санкций из ада, дело Скрипалей, провокации в Сирии, атака на Победу в ВОВ, все это вершина айсберга, которая видно нам. Рано ли поздно, надо полагать, что "содержимое пробирок" становиться известным.



Теперь возвращаемся к образу большого тела сиамских близнецов (глобальной экономики) с несколькими головами в виде ведущих держав. Думается, что сам создатель предостерег, и Путинская Россия не вошла в этот бедлам, вопреки истерике ее либеральной общественности.



Разнонаправленные действие "старших товарищей", военные и экономические экспансии, групповое "подтягивание одеяло" младших членов привело к серьезному слому механизма глобальной экономики. В результате чего экономика ведущих стран начало буксовать, затем вовсе падать.



Более того Путину удалось, рассеять сомнения среди них, об исключительности одной головы (страны), затем убедить некоторых членов о важности суверенитета каждой отдельно взятой страны. Это было ответом за величайшую катастрофу 20 века. И здесь возникает самый интересный вопрос: Все основные русофобские страны - непримиримые противники России вошли в один связанный проект, чтобы одновременно падать?



Такого одновременного цугцванга для ведущих держав на мировой доске геополитической игры история не знает. И самое интересное в разворачивающей схватке мировых держав, Россию устраивает любой ход истории. При этом, Россия не игрок, а арбитр. Теперь геополитическим противникам России нужно очень постараться, чтобы не стать "мимо проплывающим трупом". Остается добавить, что не только Сталин был великим стратегом, тут явно Путин, превзошел его.



Поистине "пути Господни неисповедимы". Наполеон и Гитлер с разницей в сто лет, собрав всю Европу, шел на Россию и результаты известны. США собрав всю мощь мировой экономики, осаждает Россию с "адскими санкциями", заставляя весь мир их соблюдать, не выдержав пяти лет, рассыпается сама. При этом Россия всего лишь держала оборону, на поле боя не явилась.



Теперь можно с уверенностью констатировать мировая экономика сжимается и вместе с тем рушиться глобальность экономики. США выходит почти из всех торговых, экономических и оборонных соглашении и уходить "за океан". Вследствие чего, обвал экспорта ЕС и Китая неизбежен.



Далее по принципу домино череда серийных банкротств, целых отраслей экономики, неустойчивых государств, десятки миллионов безработных и все это уже происходить. А вот начиная с 2022 года, по закону мироздание, уцелевшие державы начнет борьбу за восстановление прежнего ареала своего существование.



Вот отсюда возникает острая необходимость восстановление России как Империю совершенно в новых принципах и не факт, что в прежних границах. Прямо по Сталину - Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.



Но это ни в коем случае не будет СССР 2., тем более не Российская империя старого образца. Об этом подробно в следующей статье.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист