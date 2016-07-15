Россия не станет пешкой в антикитайской игре США, - Ян Цзинь

01:16 16.07.2020

Global Times (Китай): китайско-российские отношения - краеугольный камень глобальной стратегической стабильности

Китайская карта Путина



Ян Цзинь (Yang Jin)



США пытаются разрушить глобальную систему безопасности, в том числе выходя из состава международных организаций. В этих условиях важнейшее значение в качестве стратегического стабилизатора приобретают отношения между Китаем и Россией.



Отношения между крупными державами в 2020 году вызывают серьезную озабоченность. В глобальном плане, с учетом того, что США начали торговую войну с Китаем и во время глобальной пандемии covid-19 постоянно провоцируют политическую травлю Китая, китайско-американские отношения серьезно ухудшились, что привело к беспрецедентным потрясениям в мировой системе.



США продолжают выходить из международных организаций. Они официально объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая даже не является политической организацией. Их цель проста: США будут бойкотировать любые международные механизмы, в которых Китай участвует и играет влиятельную роль. Эти шаги, предпринимаемые США, оказывают разрушительное воздействие на глобальную стабильность.



В условиях разрушения международной системы все большее значение в качестве стратегического стабилизатора приобретают отношения между Китаем и Россией. Китай и Россия не только тесно сотрудничают в борьбе с коронавирусом, но и продолжают на высоком уровне взаимодействовать в ряде стратегических областей.



Китай и Россия осуществляют координацию стратегических действий в ответ на необоснованные требования США в отношении переговоров. Пекин и Москва отвергли требование США об участии Китая в американо-российских переговорах по ядерному разоружению. Это не только подтверждает значимость глобальных переговоров по контролю над вооружениями, но и обеспечивает защиту стратегических интересов и Китая, и России.



Что же касается итогов Второй мировой войны, Китай и Россия поддерживали друг друга, чтобы надежно защитить то, что было ими достигнуто в результате этой войны. Они препятствуют мелочным действиям, предпринимаемым в этом отношении Соединенными Штатами и Западом. Это позволяет защитить историческое величие и достоинство китайского и российского народов.



После вспышки пандемии коронавируса лидеры Китая и России поддерживают тесные контакты. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в телефонных беседах неоднократно обменивались мнениями по основным международным и региональным вопросам, а также вопросам двусторонних отношений. Это позволяет им координировать позиции и в полной мере демонстрировать китайско-российское "всестороннее стратегическое партнерство в координации действий в условиях новой эпохи".



В то время как некоторые люди выступают с непонятными заявлениями и даже выражают беспокойство по поводу китайско-российских отношений, Путин заявил, что Россия считает отношения с Китаем главным внешнеполитическим приоритетом. Точно так же и китайский лидер решительно подтверждает большое значение китайско-российских отношений.



Некоторые люди обеспокоены тем, что в условиях ухудшения китайско-американских отношений США привлекут Россию на свою сторону. В том смысле, что Россия станет для США пешкой в сдерживании Китая. Беспокоиться по этому поводу не следует.



До возникновения нынешней напряженности в китайско-американских отношениях главной мишенью сдерживания со стороны Запада была Россия. Несколько раундов так называемых санкций, введенных Западом в отношении России, свидетельствуют о явном недоверии между ними. Россия об этом уже знала.



История человеческого прогресса сложна. Отношения между великими державами нельзя сводить к простым ценностям и идеологиям. Способствовать миру, развитию и прогрессу всего человечества могут только стабильные международные стратегические отношения.



История преподносит человечеству уроки в виде повторяющихся войн и разрушительных потрясений. Однако некоторые крупные западные страны в последнее время намеренно расшатывают международный стратегический порядок. Они вводят различные санкции против Китая и России. Они политизируют пандемию и преуменьшают роль ВОЗ вместо того, чтобы сосредоточиться на глобальной солидарности в борьбе с этой самой смертоносной болезнью.



Глобальная тенденция к многополярности по-прежнему существует. Хотя США и "размахивают" своими полномочиями, позволяющими им вводить санкции, и пытаются укрепить возглавляемый ими мировой порядок, в постпандемическую эпоху есть и другие мощные силы в лице Китая и России. Они также обладают энергией и возможностями, чтобы привести в действие контрмеры.



На пути обеспечения своих национальных интересов Китай и Россия, безусловно, будут укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество, укреплять свои отношения, чтобы стать краеугольным камнем и главной силой, обеспечивающей глобальную стратегическую стабильность.



Оригинал публикации: China-Russia ties cornerstone of global strategic stabilityОпубликовано 01/07/2020