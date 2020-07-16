Трансатлантический удар по Китаю. Вашингтон продолжает наступление, - А.Наумов

08:31 16.07.2020 Трансатлантический удар по Китаю

Вашингтон продолжает политическое и экономическое наступление на Пекин



Газета "Коммерсантъ" №124 от 16.07.2020

Американские власти ведут решительную кампанию по противодействию Китаю. Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций для этого Специального административного района КНР. Удар по Пекину был нанесен и со стороны главного союзника Вашингтона в Европе - Великобритании. В Пекине уже заявили, что не боятся санкций, и пригрозили ответными мерами.



"Отныне отношение к Гонконгу будет такое же, как и к материковому Китаю. Ни особых привилегий, ни особых экономических отношений, ни экспорта чувствительных технологий",- Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома, практически сразу перешел к делу. Он объявил о подписании закона о наказании лиц, ответственных за подрыв свобод Гонконга. Президент также подчеркнул, что считает Китай ответственным за эпидемию COVID-19. "Они могли ее остановить",- заявил глава государства.



Управившись с "китайской" частью речи довольно быстро, Дональд Трамп перешел к, очевидно, более значимой лично для него теме и более значимому лично для него человеку. Джо Байден - именно этого политика, своего основного оппонента на грядущих президентских выборах, Дональд Трамп упомянул почти 30 раз.



Господин Трамп ловко связал обе темы воедино, сказав, что "вся карьера Байдена - подарок Компартии Китая", а сам демократ "уничтожит страну".

Впрочем, именно "китайская" часть выступления президента была наиболее значимой. Объявленные им меры - далеко не единственные антикитайские инициативы Вашингтона. В понедельник, 13 июля, власти США официально объявили о несогласии с претензиями Пекина на акваторию Южно-Китайского моря. На прошлой неделе американские власти ввели санкции против лиц, ответственных, по их мнению, за преследование мусульман-уйгуров в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А сам президент предупреждал, что вторая часть торговой сделки между странами висит на волоске.



Политико-экономическое наступление на Китай в это время велось и за океаном.

15 июля, в среду, советник по национальной безопасности США Роберт О`Брайен завершил трехдневный визит в Европу: в Париже он вместе с коллегами из Франции, Великобритании и Германии пытался "сверить часы" по важнейшим вопросам мировой политики, в первую очередь по китайскому направлению.



Визит господина О`Брайена вопреки коронавирусной моде прошел не дистанционно: самолет с американской делегацией прибыл во французскую столицу в понедельник. "Делать заявления лицом к лицу более эффективно. Замены человеческой дипломатии нет. По Skype ничего не получится" - так неназванный собеседник в администрации США пояснил изданию Politico мотивы решения о проведении очной встречи. Советник по нацбезопасности и сопровождающие его официальные лица вошли в число немногих счастливчиков, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в США, смогли посетить ЕС - для большинства американцев он пока закрыт.



В Париже вместе с господином О`Брайеном побывали его заместитель Мэтт Поттинджер, бывший корреспондент газеты The Wall Street Journal, специализирующийся на Китае, и Райан Талли, новый старший директор по Европе и России Совета национальной безопасности Белого дома. Для него первый день визита стал первым днем на новом рабочем месте. В число американских гостей входили также чиновники рангом поменьше и несколько журналистов.



Одним из главных действующих лиц предсказуемо стал господин Поттинджер, что было обусловлено тематикой переговоров: одной из основных тем стала конкуренция Китая и стран Запада. В частности, речь шла о налаживании цепочек поставок и развертывании в Европе сетей пятого поколения 5G - США старались уговорить партнеров отказаться от услуг китайской компании Huawei, которую Вашингтон признал угрозой национальной безопасности.



Facebook, Twitter, Google и Zoom приостановили сотрудничество с властями Гонконга после принятия китайского закона о нацбезопасн

С 13 августа всем американским государственным структурам будет запрещено взаимодействовать с подрядчиками, в чьих цепочках поставок задействована продукция пяти китайских компаний, в том числе Huawei, однако представители ведомств просят отсрочки: запрет предлагается очень строгий, и на подготовку его выполнения нужно больше времени.



И если в США ситуация пока "зависла", Великобритания пошла заокеанскому союзнику навстречу: Лондон вопреки своему же январскому решению запретил Huawei принимать участие в развертывании в стране сетей 5G, приняв решение к 2027 году полностью исключить оборудование компании из соответствующей инфраструктуры. Господин О`Брайен приветствовал это решение.



Для компании, работающей в Соединенном Королевстве 20 лет, это ощутимый удар: на Европу приходится 24% всех продаж Huawei.



Возникает угроза перехода Британии в "цифровые тихоходы", роста тарифов на доступ в интернет и усиления расслоения в вопросе доступности цифровых услуг",- прокомментировал случившееся представитель компании в Великобритании Эд Брюстер.



По его словам, речь идет не о безопасности, на чем настаивает Лондон, а об американской торговой политике. 13 июля компания раньше срока отчиталась о финансовых показателях полугодия - рост оказался меньше запланированного.



Власти Франции и Германии жестко выступили против подобного запрета, однако давление на них растет. В конце концов, еще в январе и Великобритания о запрете Huawei не говорила. Финальное решение Германии ожидается в сентябре. Если она позволит фирме сохранить роль в "некритичных" объектах 5G-инфраструктуры, это может дать другим странам ЕС своего рода зеленый свет на сотрудничество с китайской компанией.



Судя по всему, обсуждалась и ситуация с китайскими уйгурами и "лагерями перевоспитания", которые в американском руководстве принято называть концлагерями. 12 июля, накануне визита, Роберт О`Брайен написал колонку для The Washington Post, где обрушился с критикой на "презрение марксизма-ленинизма к личности" и "ужасные репрессии" против уйгуров и других тюркских народов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



Прошлый век продемонстрировал: опасные идеологии, подкрепленные силой могущественных государств, редко ограничивают свое зловредное поведение собственными границами",- резюмировал господин О`Брайен.



Сам Китай на американские дипломатические залпы реагирует пока сдержанно: Пекин раскритиковал решение Вашингтона по Южно-Китайскому морю, а в ответ на "уйгурские" санкции ввел свои санкции против американских чиновников и законодателей, в том числе сенаторов Марко Рубио и Тэда Круза. Решение по Гонконгу пока удостоилось лишь словесного ответа. "Американские потуги сорвать исполнение закона о национальной безопасности в Гонконге успеха не возымеют. Для защиты своих интересов Китай примет нужные ответные меры и введет санкции против американских частных лиц и компаний. Мы призываем США исправить ошибки. Если они будут и дальше упорствовать на этом пути, Китай даст жесткий ответ",- предупредили в МИД КНР.



"Очевидно, что идет некая эскалация конфликта, которую в Китае хотят всяческими способами избежать",- прокомментировал сдержанную реакцию КНР в разговоре с "Ъ" руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев. По его словам, отсрочка конфликта позволит Пекину выиграть время, добиться прогресса в вопросе импортозамещения и лучше подготовиться к потенциальному противостоянию с Вашингтоном. "К тому же в Китае есть надежда, что после президентских выборов в США острота конфликта спадет, хотя его причины глубокие и системные",- пояснил господин Габуев. Он предположил, что Китай продолжит принимать меры, не очень болезненные для двусторонних отношений, но показательные, чтобы продемонстрировать решимость отстаивать свои национальные интересы.



Алексей Наумов Источник - kommersant.ru

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