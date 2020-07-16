Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении столкновений. "Сбито" уже 13 азербайджанских БПЛА

08:34 16.07.2020

16 июля 2020, Дмитрий Зубарев



Представители пресс-служб военных ведомств Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.



"Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", – сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян.



По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30, передает РИА "Новости".



"Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС", – сказала Степанян.



Между тем минобороны Азербайджана также заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией.



"С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена общественности", – заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.



В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.



В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.



В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.



Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.