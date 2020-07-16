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1-м замом Узбминздрава в третий раз стал 69-летний А.Хаджибаев. Других нет...
08:49 16.07.2020

Назначен первый замминистра здравоохранения
Постановлением президента Абдухаким Хаджибаев назначен первым заместителем министра здравоохранения.

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 15 июля первым заместителем министра здравоохранения назначен Абдухаким Муминович Хаджибаев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Информация о назначении была озвучена на совещании по ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. На нем глава государства подверг критике Минздрав и руководство столицы за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных.

Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев (1951 года рождения, выпускник Ташкентского государственного медицинского института - 1974)) с апреля 2017 года работал заместителем министра здравоохранения - генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Первым замминистра здравоохранения назначается в третий раз. Он занимал этот пост, совмещая его с руководством РНЦЭМП, в 2016-2017 годах, а также в в 2003-2007 годах. В 2007-2016 и 2000−2003 годах был генеральным директором РНЦЭМП.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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