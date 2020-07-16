 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкий самолет-шпион врезался в гору Артос (восток страны) - 7 погибших
08:53 16.07.2020

В Турции разбился самолет-разведчик, все находившиеся на борту погибли

Он проводил наблюдательный полет

Семь сотрудников службы безопасности Турции погибли в результате крушения самолета-разведчика на востоке страны.

Самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. В последний раз пилоты вышли на связь вечером 15 июля. Спустя 10 минут самолет пропал с радаров, пишет "Интерфакс".

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, самолет потерпел крушение на высоте 2,2 километра на горе Артос. Сейчас там ведется поиск обломков машины.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил Сойлу.

Источник - интерфакс
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