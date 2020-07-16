КазМартиролог. Скончались 1-й замакима Туркестанской области Косман Айтмуxамбетов и экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов

09:08 16.07.2020

Скончался заместитель акима Туркестанской области Косман Айтмуxамбетов

Косман Айтмуxамбетов занимал высокие посты, в разные годы был вице-министром, акимом Акмолинской области и заместителем акима столицы



Скончался заместитель акима Туркестанской области Косман Айтмуxамбетов. Причина смерти не уточняется.

"Безвременно ушел из жизни на 57-ом году Косман Каиртаевич Айтмуxамбетов. Выражаю искренние соболезнования семье и близким", - написал в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Свои соболезнования по поводу кончины Айтмухамбетова выразил секретарь Совбеза Казахстана Асет Исекешев.

Он отметил, что с каждым днем жертв коронавируса становится все больше. По всему миру и в Казахстане.

"И вот пришла еще одна скорбная весть – ушел из жизни первый заместитель акима Туркестанской области, бывший аким Акмолинской области и заместитель акима города Астаны (ныне Нур-Султан) Косман Каиртаевич Айтмухаметов. Мы трудились с ним бок о бок трудились в акимате столицы", - написал Исекешев.

Он также выразил соболезнования в связи со смертью Нурлана Батпенова – доктора медицинских наук, профессора, руководителя НИИ травматологии и ортопедии.

"Оба - настоящие профессионалы своего дела, много труда вложившие в своих сферах: в развитие отрасли, региона, города.

Я приношу искренние соболезнования родным и близким Нурлана Жумагуловича и Космана Каиртаевича" - заключил Исекешев

Всего, по данным сайта coronavirus2020.kz, в Туркестанской области зарегистрировано 2 341 случаев коронавируса, от COVID-19 скончались 18 человек.



Биография Космана Айтмухамбетова

Трудовую деятельность Косман Айтмухамбетов начал с рабочего в совхозе Целиноградской области в 1983 году, через три года окончил Акмолинский инженерно-строительный институт по специальности инженер-механик. В 2006 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юрист.

С 1983 по 2014 годы работал инженером, руководил Горкоммунхозом, был заместителем директора ТОО "Кредит Курылыс НС", заместителем акима Акмолинской области, позже был назначен акимом Акмолинской области.

Айтмухамбетов запомнился на посту вице-министра регионального развития, позже руководил комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами министерства национальной экономики.

В 2014 году был назначен на должность заместителя акима Астаны (ныне Нур-Султан). С февраля 2019 года - первый заместитель акима Туркестанской области.



ru.sputniknews.kz



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Умер экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов

В Алматы на 60-м году жизни скончался бывший руководитель Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов

16.07.2020 / трагедии и ЧП



Tengrinews.kz, 15 июля



В Алматы на 60-м году жизни скончался бывший руководитель Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов, передает Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе организации.

О смерти Сейдуманова стало известно вечером 14 июля. Причины пока неизвестны. Отмечается, что прощание в Нацбиблиотеке не планируется из-за усиления карантинного режима.

Жанат Турарович Сейдуманов родился 28 ноября 1960 года в Джамбуле (ныне Тараз). В 1979 году поступил в Московский технологический институт на специальность "технология деревообработки". В 1992 году переехал в Алматы, в том же году был назначен генеральным директором Казнацкультфонда.

В феврале 1993 года стал помощником министра печати и массовой информации Казахстана. С 1993 по 1994 годы работал президентом корпорации "Қос қанат". В 1994 году окончил КИМЭП по специальности "экономист-организатор".

С 1994 года вновь вернулся в Министерство печати и массовой информации на должность начальника управления делами министерства. С августа 1995-го по июль 1997 года являлся президентом Республиканского государственного концерна "Казахкитап". С 1997 по 1999 годы работал исполнительным директором совместного казахстанско-российского предприятия "Крау".

В июле 1999 года назначен акимом Талгара Алматинской области. В 2000 году переведен в Комитет по экономике Алматинский области, в этом же году назначен первым заместителем генерального директора Комитета по инновациям Алматинской области.

В январе 2003 года, пройдя конкурс, был принят на работу в аппарат Мажилиса Парламента консультантом информационно-аналитического отдела. В 2004 году назначен заведующим сектором правовой информации, учета и систематизации законодательства информационно-аналитического отдела аппарата Мажилиса.

В августе 2006 года назначен директором Национальной государственной книжной палаты Казахстана. С мая 2016 года назначен директором Национальной библиотеки Казахстана.

Жанат Сейдуманов был награжден орденом "Құрмет", юбилейными, российскими и международными медалями, а также почетными грамотами. Являлся кандидатом политических наук, автором пяти монографий и более 40 научных статей.