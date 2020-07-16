|В КазШколах введут еще один предмет - "цифровая грамотность". Неугомонные реформаторы
10:01 16.07.2020
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки: Школу не должно трясти от реформ
Оксана АКУЛОВАОксана АКУЛОВА
О встрече с Асхатом Канатовичем мы договаривались давно, но из-за форс-мажора все никак не получалось. И вот наконец мы смогли поговорить. Я предложила обсудить реформы в школьном образовании - очень болезненной для большинства казахстанцев сфере. О том, как дети будут учиться в следующем году, не говорили сознательно - об этом министр уже рассказывал и мы писали - не было смысла тратить на это ограниченное время интервью. И все же я решила начать с дистанционки - одной из главных тем для обсуждения в последние месяцы.
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки: Школу не должно трясти от реформ
Фото Владимира ЗАИКИНА
- Асхат Канатович, весной вы говорили, что в Казахстане необходимо узаконить понятие "дистанционное образование". Что-то уже сделано или это по-прежнему лишь предложение?
- Предложение узаконить дистанционное образование не является революционным и не преследует цель заменить традиционную систему. Речь не идет о том, что мы будем внедрять дистанционное обучение на постоянной основе. Мы вводим это понятие, чтобы нормативно регулировать эту сферу.
Для чего это нужно? Когда мы работали в условиях дистанционного обучения в четвертой четверти, то столкнулись с массой вопросов. И это не только про содержание программ и методологию обучения, это еще и вопросы финансирования. Как, к примеру, оплачивать государственный заказ, когда студенты учатся дистанционно, как тарифицировать педагогов при дистанционке и т. д. Как видите, возникает много вопросов, требующих правового регулирования.
Сейчас в мажилисе рассматривается законопроект ("О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования". - О. А.), в котором есть нормы, касающиеся дефиниции "дистанционное обучение", компетенций уполномоченного органа по его регулированию. Мы надеемся, что во время осенней сессии этот законопроект будет рассмотрен и его окончательно примут.
- Это не значит, что у родителей появится право выбирать: учиться ребенку только онлайн или ходить в школу? Я правильно вас понимаю?
- Это зависит от того, какой будет окончательная версия законопроекта. Рабочей группой рассматривается несколько вариантов, начиная с самого радикального, касающегося разрешения хоумскулинга. Это то, о чем вы говорили: ребенок может не ходить в школу и осваивать то же самое содержание дома. И есть более гибкие варианты, когда речь идет о том, что дистанционное обучение - это смешанная форма, когда отдельные предметы ребенок может изучать в дистанционном режиме, не присутствуя в школе. Есть вариант, который предполагает использование дистанционки только при особых обстоятельствах, например, как сейчас. Специфика работы депутатов такова: много экспертов, много мнений, очень много дискуссий и обсуждений, изучается зарубежный опыт, и только потом принимается решение.
- Вы сами за какой вариант? Готовы дать казахстанским родителям право выбора?
- Здесь очень много моментов как за, так и против - давайте все-таки дождемся решения. В рабочей группе мажилиса есть представители МОН, которые излагают нашу позицию. Я бы сейчас говорить об этом не хотел.
- Дети в любом случае должны будут осваивать казахстанскую программу? Ведь сейчас на рынке множество зарубежных обучающих онлайн-платформ.
- Здесь я могу сказать однозначно: гражданин Казахстана (проживающий на территории страны) обязан учиться по казахстанской программе и получить общее среднее образование, пусть это будет дистанционно или очно. Безусловно, эта норма ни в коем случае не касается тех случаев, когда ребенок находится за рубежом, например в Германии или во Франции со своими родителями, в таком случае, естественно, он должен там и учиться.
- Осенью в МОН заявляли, что создана рабочая группа, на заседаниях которой обсуждались "пути совершенствования критериальной системы оценивания". От СОР и СОЧ отказываться не собирались, но речь шла о том, что оценивание могут изменить. К чему в итоге пришли?
- Вы правильно заметили, речь не идет об отмене критериальной системы оценивания. Большинство детей к ней уже привыкли. Школьники, которые в этом году переходят в пятый класс, не знают, что такое пятибалльная система. Для них СОР и СОЧ - норма. Тех же, кто к этой системе не привык, все меньше и меньше. Поэтому менять ее и переходить на другую систему оценивания мы не будем. Но при этом мы вместе с экспертами видим определенные недостатки - в этой части есть предложения. Говорят, что мы ввели СОР и СОЧ, но в итоге все свелось к тем же "удовлетворительно", "хорошо" и "отлично". Были предложения учитывать результаты ежедневной работы школьника на уроках, иначе говоря, форматное оценивание.
- Вполне справедливое предложение.
- Когда мы проводили рабочую группу по этому вопросу, шли жаркие дебаты. Часть учителей уже привыкли к критериальной системе и не хотят ничего менять - 60-70 процентов настойчиво говорят: "Дайте время. Ничего не трогайте".
- Удивительно это слышать. Большинство педагогов, с которыми я общалась, говорят об обратном: хорошо, пусть система остается, но не в том виде, в котором она существует сейчас. Не должна оценка за четверть выставляться на основе результатов двух, максимум трех работ.
- Есть и такая позиция, подтверждаю, но много и тех, кто предлагает ничего не трогать. Обсуждение еще идет. Понимаете, из-за форс-мажорной ситуации в четвертой четверти мы вынужденно отодвинули эту работу.
- Когда появится какое-то решение?
- Решение мы примем до конца текущего календарного года. Тогда у нас останется время, чтобы до конца предстоящего учебного года внести необходимые изменения в приказы и подготовить учителей. Если и будут новшества, то только со следующего учебного года, и то не кардинальные.
- Вы сами как считаете: нужны изменения или лучше оставить все, как есть?
- Могу сказать, что небольшие изменения все же будут…
- Изменения какого рода? Вы можете внести ясность?
- Если я сейчас выскажу свою позицию, зачем тогда обсуждение экспертов? Мы, наоборот, говорим коллегам: "Пожалуйста, дискутируйте, предлагайте!" В этой рабочей группе - преподаватели разных дисциплин (ведь взгляды на критериальную систему отличаются даже в зависимости от предметов), учителя городских и районных школ, с казахским и русским языком обучения, для одаренных детей, средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.
Кроме того, большая группа казахстанских и зарубежных ученых проводит научные исследования по оценке новых программ, по критериальному оцениванию. Одно дело, когда что-то говорят люди исходя из личного опыта, другое - научный подход. Исследование идет несколько месяцев. Я полагаю, что оно завершится ближе к осени и даст нам более глубокие сведения, в том числе и касающиеся качества знаний и критериального оценивания.
- Вы сами как оцениваете переход на обновленку?
- Новая программа в среднем образовании внедряется с 2016 года. В предстоящем учебном году на нее последними переходят 11-е классы. Можно будет сказать, что мы полностью перешли на обновленную программу. Школу не должно все время трясти от новых реформ. Не должно быть так: приходит новый министр и говорит: "Давайте я новую программу внедрю". Ведь эти решения влияют на миллионы людей. Конечно, нельзя рассуждать: я ничего менять не буду - и сидеть сложа руки. У нас есть новая программа, новая система оценивания, новые подходы к учебникам, в целом новая концепция среднего образования, и, в принципе, все это правильно, все это отвечает требованиям современного мира.
Тем не менее при этом мы знаем, что есть необходимость в совершенствовании, доработке действующих программ, учебников и т. д., но что-то революционно менять, внедрять совершенно новое, я считаю, сейчас не нужно. Кстати, такую позицию критикуют и те, кто говорит, что нам нужно очень срочно реформировать образование, так как мы отстаем, и те, кто считает, что нам нужно вернуть образование 1979 года. Две полярные точки зрения.
Мы же говорим: "Уже есть новая программа. Давайте это осилим, переварим". Пусть наши учителя и дети привыкнут. А метаться из стороны в сторону в системе образования - это чревато большими последствиями. Сейчас вводим специальную систему: считаем, что любая программа, которую мы собираемся внедрять, сначала должна пройти экспертизу и быть апробирована. Важно, как дети ее оценят. Наша позиция такова: должно быть несколько уровней программ. Они должны различаться для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. То же самое и с учебниками. Это рациональный подход.
- Когда эта градация может появиться?
- Следующий цикл, при котором мы сможем поменять типовую учебную программу, возможен только при переходе на 12-летку. Причин много. Назову одну, которая лежит на поверхности: изменение программы - дорогостоящее удовольствие. Нужны новые учебники (ежегодно на них тратится несколько десятков миллиардов тенге), обучение сотен тысяч педагогов. Поэтому просто так программы не должны меняться. Здесь должны быть научный подход, экспертиза, апробация. И только тогда у нас программы будут сбалансированными и сильными.
- Когда вы планируете переход на 12-летку?
- Сейчас идет большое исследование по этому вопросу. Есть несколько моментов: один из сложных аспектов - подготовленность инфраструктуры. Добавляется, как минимум, еще один год в школе. Мы не можем сказать детям, которые сейчас, допустим, в 8-м классе: а давайте теперь вы будете учиться на год больше. Это должно быть так: ребенок пошел в 1-й класс, зная, что впереди 12 лет. Такая последовательность и плавный переход, на мой взгляд, являются самыми эффективными.
- И все же вы намечаете какую-то конкретную дату перехода на 12-летнее обучение?
- Я сейчас не хочу делать сенсационных заявлений: вот в таком-то году мы перейдем на 12-летку. Говорю об этом, чтобы понимали: это непростой процесс, и к этому надо тщательно готовиться, чем мы и занимаемся.
- Знаете, многие считают, что мы уже перешли на 12-летку, просто в какой-то момент в Минобре (еще до вашего прихода) ее стали по-другому называть - "система 1+11". Один год дети учатся в нулевом классе и еще 11 - в средней школе.
- Ну вы же не учитесь в школе 12 лет. Не знаю, кто так думает.
- Думают, и еще как. Но давайте все же о возможных изменениях. Недавно президент ТОКАЕВ говорил, что система образования нуждается в кардинальном реформировании. Это значит, что нам все же нужно ждать что-то новенькое. Что именно?
- Да, президент дал такое поручение. Реформирование, как я уже говорил, важно и нужно. Многие реформы мы уже начали. Но прежде чем переходить к 12-летней системе со всеми вытекающими последствиями, необходимо решить много вопросов, которые в конечном итоге определят успех всей этой работы. Речь об изменениях системы управления образованием, подготовке будущих педагогов, системе повышения квалификации, назначении, аттестации и ротации директоров организаций образования, системе и порядке приема в школы и колледжи, развитии инфраструктуры, ликвидации имеющегося разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами, внедрении подушевого финансирования, новой системе оплаты труда для педагогов, системе обеспечения качества в образовании и контроля.
Вопросов и проблем очень много, и постепенно мы их решаем. Если говорить о том, что сделано, то сейчас мы добились того, что школы и детские сады будут подчиняться областным управлениям образования, а не районным отделам и акимам, как раньше. Президент дал поручение, был принят соответствующий закон, который начнет действовать с 1 января 2021 года. С этого момента изменится система управления в сфере образования, от которой зависит очень многое. Теперь в Казахстане на региональном уровне (я утрирую) будет не 224 центра принятия решений в сфере среднего образования, а 17.
Что сейчас происходит внутри одной области? В одном районе учебники закупили, а в соседнем - нет, здесь аварийные школы, а там - нет. Потому что у всех разные возможности, налогооблагаемая база, руководство, подходы. Какое качество может быть? Программы - это хорошо, но они не работают, когда есть проблемы с реализацией. Это первый шаг. Второй: мы получили право согласовывать назначение руководителей управлений образования. Назначают их и финансируют, как вы знаете, акимы областей.
Таких изменений - системных и очень важных - много, о них можно долго говорить, просто они не всегда видны людям, как, например, внедрение новой программы.
- Какие-то изменения будут в школе в этом году?
- Если вы имеете в виду программы обучения, то в этом году таких изменений не будет, а в следующем появится предмет "цифровая грамотность".
- Я читала, что вы рассказывали про этот проект: с 2021 года первоклассники начнут изучать алгоритмику, информационную безопасность и языки кодирования. А с 3-го класса - основы 3D-принтинга, STEM, язык кодирования Scratch. Все это, конечно, важно и нужно - никто не спорит. Но это не напоминает вам историю с трехъязычием, когда хорошая, в общем-то, идея захлебнулась из-за недостатка квалифицированных кадров?
- Не могу согласиться с этим. Никто не отказался от идеи, что нам необходимо знать английский язык и изучать на нем определенные предметы. У нас эта идея реализовывается. Единственное, сейчас нет такого внимания общественности к трехъязычию, как это было вначале.
- В 2019 году в Казахстане было 153 школы, в которых внедрили трехъязычие. Сколько их стало к концу этого учебного года?
- Сейчас таких школ 758, с 1 сентября будет еще больше. Мы идем не через какие-то показатели, не говорим: "Должно быть 1000 или 2000 школ". Все по уровню готовности. Готовы - переходят. Нет учителей, учебников - не надо создавать это искусственно. Процесс идет, просто без лишнего ажиотажа.
- Внедрение предмета "цифровая грамотность" с теми же проблемами не столкнется?
- А какие здесь проблемы?
- Отсутствие преподавателей, оборудования…
- До 2013 года информатику вели с 7-го класса.
- Ее и сейчас ведут, вопрос в том, как…
- В том-то и дело. Когда ребенку в 2020 году по той старой программе начинают рассказывать про мышку и монитор, извините, но это дико. Сейчас дети это и так знают. Цифровые навыки должны прививаться с 1-го класса, и содержание должно быть совершенно другим. Никто не говорит, что ребенок сразу будет кодировать и писать программы. Все будет идти постепенно - от простого к сложному.
Да, для этого нам нужна инфраструктура. За год мы открыли 27 IT-лицеев в регионах. Приобретено почти 2000 кабинетов робототехники, но проблема не в этом. Самое главное - учителя. Кто будет это преподавать? Насколько они готовы? Мы в течение последних четырех лет ведем переподготовку - есть договоры с рядом вузов. В ближайшее время будем заключать меморандумы с крупными транснациональными корпорациями о повышении IT-компетенции наших педагогов.
- Сейчас учителей нет, а к 2021 году они появятся?
- Учителя есть. Предмет, о котором мы говорим, тоже есть, сейчас он преподается с 3-го класса. То, что, условно говоря, дети изучали в 3-м классе, спустится в 1-й класс, но в упрощенном варианте. До 5-го класса проблем никто не будет испытывать. А дальше, когда речь пойдет о программировании, мы успеем провести переподготовку учителей, ну и будут выпускаться из вузов новые преподаватели информатики. Курсы, как я говорил, уже несколько лет идут. Не будет такого, что мы взяли и сказали: "Давайте". В этом направлении подготовительная работа идет давно.
- Понимаю: каждый министр должен оставить след в истории казахстанского образования, внедряя новый проект. Вы войдете в нее как человек, который ввел цифровую грамотность.
- Ну я бы так не сказал. Хорошо это или нет, но вопрос внедрения предмета по цифровой грамотности был зафиксирован в программе "Цифровой Казахстан" задолго до того, как я был назначен на эту должность, так что это не является чем-то новым…
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы