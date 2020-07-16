Азербайджан признал гибель еще 2 майоров, старшего лейтенанта, 2 прапорщиков и 5 рядовых

10:04 16.07.2020 Научите меня стрелять …Памяти генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и всех шехидов



Научите меня стрелять …Памяти генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и всех шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания на II Аллее почетного захоронения с генерал-майором Поладом Гашимовым и полковником Ильгаром Мирзоевым, героически погибшими 14 июля в ходе ожесточенных боев в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы – эти кадры вошли в поэтическое эссе Нармина Мамедзаде под названием "Научите меня стрелять", сообщает Trend Life. Очень трогательная декламация в исполнении самой поэтессы, посвящено памяти всех шехидов в борьбе с армянскими агрессорами.



Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.



В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.



Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Денмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.



В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.



В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде. Источник - trend.az

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