 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.07.2020
11:42  "В Киргизии появляются денежные партии", - Феликс Кулов: 20 лет пустословия и мыркобесия (интервью)
11:31  Ученый "пиджак" с сомнительной репутацией Акмал Бурханов возглавил новообразованное Антикоррупционное агентство Узбекистана
11:24  Агония старого мира. Куда идет человечество? - А.Фурсов
10:34  Китайский клуб КХЛ "Куньлун" временно перебирается на жительство в... Мытищи
10:29  Стамбульский синдром. О Премудрости Божьей и человеческой глупости, - А.Чернов
10:19  Лживая ложь. МО Азербайджана опровергает потерю хотя бы одного БПЛА, - Даргяхлы
10:14  Добрый, белый царь, приди и наведи... КырОбщественность слезно просит... Путина спасти их от вируса и властей

10:10  Как государство превращает себя во врага народа. Кремлевский опыт "коронабесия", - М.Делягин
10:04  Азербайджан признал гибель еще 2 майоров, старшего лейтенанта, 2 прапорщиков и 5 рядовых
10:01  В КазШколах введут еще один предмет - "цифровая грамотность". Неугомонные реформаторы
09:51  Слухи о какой-то особой "казахстанской" форме пневмонии слишком преувеличены, - профессор Муминов
09:08  КазМартиролог. Скончались 1-й замакима Туркестанской области Косман Айтмуxамбетов и экс-глава Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов
08:53  Турецкий самолет-шпион врезался в гору Артос (восток страны) - 7 погибших
08:49  1-м замом Узбминздрава в третий раз стал 69-летний А.Хаджибаев. Других нет...
08:34  Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении столкновений. "Сбито" уже 13 азербайджанских БПЛА
08:31  Трансатлантический удар по Китаю. Вашингтон продолжает наступление, - А.Наумов
01:16  Россия не станет пешкой в антикитайской игре США, - Ян Цзинь
01:00  Стратегия Путина. Россия всего лишь держала оборону, - А.Бурханов
00:57  В Кыргызстане не смогли установить предельные цены на лекарства. Минздрав копошится как тля в сиропе
00:52  Ну, Китай - ну погоди! Санкционная война, Гонконг и инвестиционный подход, - Д.Юрганов
00:43  "Время черной вольности в США на исходе". Революция или контрреволюция - кто кого, - В.Соловьев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджан признал гибель еще 2 майоров, старшего лейтенанта, 2 прапорщиков и 5 рядовых
10:04 16.07.2020

Научите меня стрелять …Памяти генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и всех шехидов

Научите меня стрелять …Памяти генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и всех шехидов (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания на II Аллее почетного захоронения с генерал-майором Поладом Гашимовым и полковником Ильгаром Мирзоевым, героически погибшими 14 июля в ходе ожесточенных боев в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы – эти кадры вошли в поэтическое эссе Нармина Мамедзаде под названием "Научите меня стрелять", сообщает Trend Life. Очень трогательная декламация в исполнении самой поэтессы, посвящено памяти всех шехидов в борьбе с армянскими агрессорами.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Денмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

Источник - trend.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594883040
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  