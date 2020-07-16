Как государство превращает себя во врага народа. Кремлевский опыт "коронабесия", - М.Делягин

10:10 16.07.2020 Михаил Делягин: повсюду в России люди все меньше верят, будто они сами избирают эту власть



Несмотря на визг "охранителей" о проплаченности любого стремления граждан России к человеческой жизни "кровавым Госдепом", волнения в Хабаровске с предельной наглядностью показали: значительная часть людей считает, что даже предполагаемый убийца и уголовник в качестве руководителя заведомо лучше практически любого ставленника этой федеральной власти.



И дело не в удаленности и прочей специфике Хабаровского края (которая на порядок слабее, чем у соседнего Приморья). Дело в самой власти. Бесконечно лгущей, бесконечно ворующей (чего стоит кража у каждого из нас пяти лет жизни под прикрытием пенсионной реформы!). И все более производящей впечатление неспособной ни на что, кроме лжи, воровства и репрессий.



Десакрализация власти завершается на наших глазах - "коронабесием", фарсом вокруг поправок в демонстративно игнорируемую этой же властью Конституцию (дошло до заявлений о том, что без поправок Госдума заставила бы мужчин и женщин пользоваться общими туалетами!) и отказом от реальной помощи жертвам ее же социально-экономической политики. Наглядность этого отказа лишь подчеркивают разнообразные и заведомо недостаточные (как после повышения пенсионного возраста) подачки, хаотично и мало предсказуемо, как крошки хлеба в стаю голубей, разбрасываемые по стране.



Как обычно бывает в истории, власть не сознает своей десакрализации. И, самодовольно сияя оплывшей наготой перед все более значимой частью общества, пребывает в блаженной контузии собственным величием.



Разумеется, внутри нее никакой благостности даже не подразумевается: борьба за власть среди рвущихся в "допущенные к столу" не затихает никогда. Нынешняя волна "наведения порядка" тому подтверждение. Однако речь не о внутренних разборках, а о самоощущении системы, которое лучше всего выражено, боюсь, фразой из "Брата-2": "У меня все хорошо. У тебя - плохо".



Именно это ощущение является принципиальным отличием "управляемой", "манипулируемой", "суверенной" и прочих форм сувенирных демократий от демократии традиционной, - к сожалению, стремительно уходящей в прошлое во всем мире. Причина отличия в том, что обычная демократия действительно зависит от народа и вынуждена, даже эффективно манипулируя им, постоянно подстраиваться под его настроения и желания.



Когда же государство освобождается от этой тяжкой для него обязанности, оно неизбежно начинает оскорблять народ и разрушать его жизнь. Просто потому, что у него по вполне объективным причинам нет потребности (да и сил) обращать внимание на незначимые и малозначимые для него детали.



Классические примеры деятельности такого рода дают не только федеральные власти, но и, например, мэрия Москвы. Она сделала, казалось бы, невозможное: резко нарастив бюджет города и превратив его в один из самых комфортных (разумеется, пока не пойдет дождь, так как ливневая канализация, похоже, остается для мэрии непостижимой тайной) мегаполисов мира, сумела вызвать к себе сильнейшие негативные чувства у весьма значительной части вроде бы облагодетельствованных ею москвичей.



Рассмотрим, как ей удается достигать таких целей, на сравнительно мало известном примере - не навязшей в зубах плитки, не "благоустройства" (ставшего в современном русском языке синонимом коррупции), не четкой и последовательной национальной политики и даже не снайперски точного прокладывания Юго-Восточной хорды через радиоактивный могильник.



Помимо "хорд", в Москве воздвигаются еще и "рокады". Так, Южная рокада по планам, разработанным еще в начале 70-х годов, должна была пересекать Юго-Восточную хорду и уходить в туннель под Борисовские пруды. Однако туннель дорог: это сколько же можно на те же деньги переложить бордюров! Но, позволю себе предположить, - с совсем другой коррупционной эффективностью.



Поэтому было решено, что Южная рокада сольется с Юго-Восточной хордой в единую транспортную магистраль. Одна 6-полосная (по три полосы в каждую сторону) дорога сольется с другой 6-полосной… Нет, не в 12-ти, не в 10-ти и даже не в 8-полосную. А опять-таки (насколько можно судить) в дорогу из шести полос.



Это представляется нелепым решением, гарантирующим дикие пробки уже и на "скоростной" трассе. Но жители, указывающие на эту очевидную ошибку, говорят как будто (а может быть - и на самом деле) с пустотой. И все, что они слышат, - это обещание, что прямо под их окнами пройдет новая МКАД.



Правда в свое время МКАД прокладывали на расстоянии километра от жилых домов. Так что она практически не мешала жителям. Сейчас, под сурдинку борьбы с "излишним регулированием бизнеса", часть критически значимых для жизни и здоровья людей градостроительных норм просто отменили. В результате, по оценкам архитекторов, расстояние новой трассы до жилых домов составит всего 25−43 метра. Недопустимость чего очевидна для всех, - кроме властей Москвы.



Все, на что они идут, - это обещание шумозащитных экранов, защищающих лишь до 5 этажа. И мало спасающих от выхлопов и даже простой копоти.



Поразительно, что в районе намеченной для прокладки Южной рокады Кантемировской улицы наблюдается заметный перепад высот, позволяющий без особых издержек упрятать скоростную трассу под землю, - однако этот вариант, спасающий экологию и здоровье людей (а выхлопы неизбежно пойдут в близлежащую низину, где сосредоточены детские и лечебные учреждения района Москворечье-Сабурово), похоже, даже не рассматривается.



Для современных "урбанистов", похоже, само собой разумеется, что прокладка скоростной магистрали, разрезающая жилой микрорайон "по живому", предельно затруднит пользование личным автотранспортом (в силу резкого сокращения числа съездов на нее). И создаст проблемы для простого перехода с одной ее стороны на другую (что необходимо для посещения поликлиник, школ, детских садов и прочее).



Разучившейся работать России сегодня остается только глупо хихикать над достижениями конкурентов

При взгляде на карту планируемые очертания Юго-Восточной хорды вызывают ощущение шизофрении: скоростную магистраль предполагается прокладывать с двумя (!!) разворотами почти на 90 градусов: сначала по улице Бехтерева, а затем - по Кантемировской. И это при том, что рядом, вдоль железной дороги, проходит Каспийская улица, позволяющая проложить Южную рокаду без резких поворотов и вне жилого массива.



Причина столь фантасмагорического решения, вероятно, в том, что с другой стороны Каспийской улицы находится дивный парк Царицыно. Поэтому вдоль нее могут быть построены дорогостоящие дома с прекрасным видом на этот парк. А вот когда квартиры в этих домах будут распроданы во заоблачным ценам, - вот тогда, возможно, московская мэрия обратит внимание на дикие пробки, на нелепость построенной с двумя прямыми углами скоростной трассы. И спрямит Южную рокаду, проложив ее под окнами фешенебельных до того жилищ. Но деваться их счастливым покупателям будет уже некуда.



Москвичи пытаются обращать внимание власти на разрушительность, а часто и простую глупость ее решений. Однако в ситуации, когда даже одиночные пикеты рассматриваются как нарушение несуществующих в природе "карантинных мероприятий" (так как карантин никто не объявлял, - это возможно только в условиях эпидемии болезни, а не маразма), власть с удовольствием пользуется возможностью с демонстративным презрением игнорировать нужды граждан России.



Данная последовательная политика приносит свои плоды: люди все меньше верят в то, что избирают эту власть. И все чаще инстинктивно и подсознательно воспринимают ее как своего кровного врага. Источник - свободная пресса

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