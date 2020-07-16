|Лживая ложь. МО Азербайджана опровергает потерю хотя бы одного БПЛА, - Даргяхлы
10:19 16.07.2020
Информация минобороны Армении о сбитых азербайджанских БПЛА ложь – Вагиф Даргяхлы
Информация минобороны Армении о сбитых азербайджанских БПЛА ложь – Вагиф Даргяхлы
Информация, распространенная представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном о том, что якобы в ходе боев в Товузском направлении были сбиты 13 азербайджанских БПЛА, ложь.
Об этом в четверг сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, сообщает в четверг Trend.
"Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет".
(Текст: Кямаля Сеидова.)