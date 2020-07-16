Лживая ложь. МО Азербайджана опровергает потерю хотя бы одного БПЛА, - Даргяхлы

10:19 16.07.2020 Информация минобороны Армении о сбитых азербайджанских БПЛА ложь – Вагиф Даргяхлы



Информация минобороны Армении о сбитых азербайджанских БПЛА ложь – Вагиф Даргяхлы



Информация, распространенная представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном о том, что якобы в ходе боев в Товузском направлении были сбиты 13 азербайджанских БПЛА, ложь.



Об этом в четверг сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, сообщает в четверг Trend.



"Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет".



(Текст: Кямаля Сеидова.) Источник - trend.az

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