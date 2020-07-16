Китайский клуб КХЛ "Куньлун" временно перебирается на жительство в... Мытищи

10:34 16.07.2020 "Куньлунь" пропишется в Мытищах

Коронавирус заставил китайский хоккейный клуб переехать в Подмосковье



В среду пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что китайский клуб "Куньлунь Ред Стар", базирующийся в Пекине, собирается проводить домашние матчи сезона-2020/21 в Подмосковье на "Арене Мытищи". Несмотря на отсутствие официальных комментариев, очевидно, что причиной переезда команды стали сложная эпидемиологическая ситуация и напрямую связанные с этим логистические проблемы. Кроме того, трудности из-за пандемии коронавируса возникли у казахстанского "Барыса", который уже объявил о переносе предсезонных сборов и отмене традиционного турнира на Кубок президента республики.



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Данные обновлены 16.07.2020 в 8:38 по московскому времени

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Как и ожидалось, китайский "Куньлунь Ред Стар" решил сменить прописку и проводить домашние матчи следующего сезона в России. О том, что такой сценарий весьма вероятен, еще месяц назад говорил президент КХЛ Алексей Морозов в интервью официальному сайту лиги. Тогда он отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации нет ясности, когда откроются границы и возобновится воздушное сообщение между странами. "Если по большинству иностранных команд все более или менее понятно, то с "Куньлунем" вопрос значительно серьезнее,- сказал Алексей Морозов.- В Китае процесс снятия всех ограничений может затянуться до осени. Поэтому пекинскому клубу было предложено несколько вариантов локации на начальной стадии чемпионата".



Правда, лига хотела, чтобы "Куньлунь" как представитель Восточной конференции далеко не уезжал и принимал гостей во Владивостоке, где выступал снявшийся с чемпионата по финансовым причинам "Адмирал", или в Красноярске, где к зимней Универсиаде-2019 построили современный ледовый дворец спорта.



По словам главы КХЛ, рассматривалась и возможность переезда пекинцев в западную частью России, но с точки зрения составления календаря это было неудобно. Как известно, один клуб с востока, а именно "Авангард", из-за реконструкции своей арены в Омске уже перебрался на запад и выступает в подмосковной Балашихе. Тем не менее "Куньлунь" также выбрал Подмосковье местом своей дислокации и собирается играть в Мытищах. Когда-то "Арена Мытищи" была домашней для хоккейного "Атланта", а в последнее время на ней проходили матчи Евролиги с участием баскетбольных "Химок".



Накануне "Куньлунь" направил в КХЛ официальное письмо, и теперь в срок до 23 июля лига должна проинспектировать мытищинский дворец на предмет его соответствия регламенту проведения соревнований.

Причем если с ареной китайский клуб определился, то информация о составе команды на следующий сезон по-прежнему отсутствует. По официальным данным КХЛ, пока в нем значатся всего 11 игроков, которые выступали в прошлом чемпионате, контракт продлен только с голкипером Шимоном Грубецом, а новичков нет совсем. Хотя вместе с тем нет информации и о финансовых проблемах "Куньлуня". В понедельник Алексей Морозов заявил, что трудности этого свойства испытывают прежде всего минское и рижское "Динамо", "Витязь" и "Амур". Белорусский и латвийский клубы, по его словам, практически решили их. "Витязь" представил график погашения задолженностей за прошлый сезон, а вот в "Амуре", как выразился президент КХЛ, все сложно, и пока нет никакой конкретики по поводу того, как хабаровчане будут выходить из экономического кризиса.



Между тем сложности с выступлением на своей арене могут возникнуть и у "Барыса". В Казахстане началась вторая волна пандемии коронавируса. "Согласно официальному заявлению премьер-министра республики Аскара Мамина, в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в Казахстане до 2 августа продлеваются ограничительные меры,- сообщила пресс-служба клуба.- Таким образом, "Барыс" объявляет о переносе начала предсезонных сборов команды на 3 августа. Кроме того, запланированный на первую декаду августа традиционный розыгрыш международного турнира на Кубок президента РК отменен". Алексей Морозов, в свою очередь, признал, что ситуация в Казахстане сложная, но выразил надежду, что до начала регулярного чемпионата там сумеют справиться со второй волной вируса. Однако открытие 13-го сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.



Даже если казахстанским властям удастся стабилизировать эпидемиологическую обстановку, "Барыс" приступит к полноценной подготовке лишь за месяц до старта.

А еще не так давно финское издание Iltalehti сообщило, что "Йокерит" может переехать на следующий сезон из Хельсинки в один из российских городов. Якобы КХЛ порекомендовала клубу временно сменить прописку. Пресс-служба "Йокерита" не подтвердила эту информацию, сделав заявление о том, что команда будет играть у себя дома, но, судя по всему, окончательно вопрос еще не решен. "Мы в нормальном режиме готовимся к тому, чтобы начать сезон в Хельсинки,- цитирует официальную позицию финского клуба ТАСС.- Такова ситуация на данный момент, и, если что-то изменится, мы проинформируем об этом болельщиков и СМИ".



Александр Ильин Источник - коммерсант

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