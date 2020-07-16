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|Ученый "пиджак" с сомнительной репутацией Акмал Бурханов возглавил новообразованное Антикоррупционное агентство Узбекистана
11:31 16.07.2020
Директором Агентства по противодействию коррупции назначен председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов.
Директором Агентства по противодействию коррупции назначен Акмал Эшондедаевич Бурханов. Эту информацию "Газете.uz" подтвердил источник в правительстве.
До этого назначения он с января 2019 года возглавлял Общенациональное движение "Юксалиш". Как сообщила пресс-служба движения, указ президента Узбекистана о назначении 14 июля был утвержден постановлением Сената Олий Мажлиса.
Акмал Бурханов в 2017-2019 годах работал исполнительным директором центра "Стратегия развития". В 2015-2018 годах был членом Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса, а с 2018 года - членом Комитета по вопросам охраны здоровья граждан нижней палаты парламента.
В 2002-2007 годах работал на разных должностях в Министерстве юстиции. В 2009-2015 годах был исполнительным директором представительства Нагойского университета (Япония) в Узбекистане. В 2012-2016 годах преподавал в Академии государственного управления при президенте.
Акмал Бурханов - юрист по образованию. В 2001 году окончил Ташкентский государственный юридический университет (бакалавриат), в 2003 году - магистратуру данного вуза. В 2007 году окончил Нагойский университет (Япония, магистратура). С 2007 года - докторант Нагойского университета.
Агентство по противодействию коррупции было создано указом президента от 29 июня и подчиняется непосредственно главе государства. В задачи нового госоргана входит разработка и реализация госполитики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.