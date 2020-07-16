"В Киргизии появляются денежные партии", - Феликс Кулов: 20 лет пустословия и мыркобесия (интервью)

11:42 16.07.2020 Феликс Кулов: Депутаты ЖК должны перенести выборы

3 июля президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому выборы депутатов в Жогорку Кенеш нового созыва назначаются на воскресенье, 4 октября 2020 года, как и планировалось ранее. Ни тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране, ни бедственные экономическое положение граждан не смогли повлиять на это решение. Дату выборов можно перенести лишь при введении на всей территории Кыргызстана режима ЧП. Но, как известно, власти не готовы идти на такие меры.

"Цинично и даже бесчеловечно тратить миллиарды на предвыборную кампанию и проведение самого голосования, когда каждый день люди сражаются со смертельным вирусом, бьются за жизненно необходимый глоток воздуха в условиях дефицита медоборудования и мест в больницах. А в десятках семей хоронят родных, которым не успела или не смогла помочь убогая отечественная система здравоохранения", - сокрушаются кыргызстанцы. Некоторые из них в соцсетях призывают бойкотировать выборы в парламент, кто–то говорит, что нужно голосовать против всех.

Этим проблему не решить, считает государственный и политический деятель, экс–депутат ЖК Феликс Кулов. Он в интервью "Вечерке" рассказал, почему необходимо перенести дату выборов и как правильно это сделать.



- Феликс Шаршенбаевич, как вы считаете, действительно ли есть необходимость отмены выборов 4 октября?

- В период обострения эпидемиологической ситуации, на мой взгляд, выборы категорически нельзя проводить. Во–первых, встанет очень много конкретных вопросов практического характера. Например, как добираться людям на избирательные участки? Транспортом? Вы сами понимаете, это опасно, так как там не соблюдается социальная дистанция. Значит, высока вероятность заражения. Пешком? Многие не придут. Как реализовать социальную дистанцию, ведь это затянет процедуру голосования? Значит, придется проводить выборы в течение нескольких дней. Но действующий закон это не позволяет сделать. Так как в нем написано, что выборы проводятся в один день с 8 утра и до 20. 00 часов вечера. Поскольку закон не поменяли, выборы не могут быть признаны легитимными.



- Какие проблемы могут возникнуть у политических партий и избирателей в период предвыборной кампании?

- Главной проблемой станет встреча с избирателями. Как их проводить, когда запрещено собирать много людей? Следовательно, это сделать уже не получится, избиратели не смогут лично задать вопросы, посмотреть на своих будущих представителей в парламенте. Следующая реальная проблема - это работа агитаторов, которые должны разносить агитационные материалы избирателям. А кто с ними захочет встречаться, кто будет общаться? Ведь не будешь у каждого требовать отрицательный тест на COVID. И захотят ли агитаторы ходить по домам и, не дай Бог, подцепить эту заразу? Поэтому считаю, что полноценная предвыборная кампания в условиях жестких карантинных ограничений не состоится. И это может вызвать недоверие, критику и никому не нужное напряжение в обществе.



- Справедливо ли негодование общественности по поводу проведения выборов в такой тяжелый для Кыргызстана период?

- Негодование, конечно же, справедливое. Потому что сейчас для людей выборы уходят на самый последний план. Сегодня речь идет о жизни, здоровье людей, об экономике. Поэтому эти выборы действуют на граждан как раздражающий фактор.



- В соцсетях отдельные группы граждан призывают бойкотировать выборы или голосовать против всех. Это выход из ситуации?

- Бойкотировать можно все, здесь проблем нет. Вопрос в том, что это даст. Ну выборы не состоятся, значит, этот парламент уже будет нелигитимным. И что тогда? Тогда наступит хаос. Это не выход из ситуации. Выход другой: выборы надо проводить, но так, чтобы народ понял, что эти выборы прошли честно, объективно, демократично. Это важно.



- Почему, на ваш взгляд, действующие депутаты Жогорку Кенеша сами не подняли вопрос о переносе даты выборов?

- Это просто безответственность. Другого слова у меня нет. Полное отсутствие государственного подхода к государственным вопросам. Они даже не могут разобраться в тех законах, которые существуют, и не могут спрогнозировать ситуацию на ближайшее время. Поторопились принять никому не нужный Закон "О манипуляции информацией" и быстро разбежались по домам. Ведь у них каникулы...



- Сейчас многие кандидаты начнут пиариться за счет предоставления помощи населению, врачам, больницам, голодающим. Как вы к этому относитесь?

- Это всегда было и будет, от этого никуда не денемся. Главное, чтобы люди поняли, с чем это связано. Помощь нужно принимать, безусловно, и помощь нужно оказывать, кто как может. Это нормальное явление. Ответ простой - пусть пиарятся, но голосовать нужно по совести, исходить из того, кого мы сейчас хотим видеть в будущем парламенте.



- Какие меры парламентарии могли бы принять по переносу выборов?

- Я уверен, что существует только один выход. Надо все–таки внести изменения в действующий закон о выборах, чтобы можно было двигаться в законодательном русле. Просто так, по колхозному, нельзя, как сейчас работают наши депутаты. Я в частности говорю о том, что, учитывая обострение эпидситуации, парламенту нужно перейти на дистанционную работу и принять изменения в закон, которые позволят президенту перенести дату выборов. Сейчас выборы проводятся в первое воскресенье месяца, в котором истекает срок депутатских полномочий. Он истекает 4 октября, и президент обязан был, подчеркиваю, обязан был, принять такой указ и назначить эту дату выборов. Изменить он ничего не может. Закон не позволяет. Это будет с его стороны превышение полномочий. А поправки позволили бы в связи с режимом ЧС перенести дату выборов, хотя бы на два месяца. Провести их в декабре - это было бы правильное решение. Но при этом считаю, что депутаты должны отказаться от получения зарплаты на период продления их полномочий после 4 октября.



- Пойдут ли парламентарии на все это?

- Я считаю, что они обязаны это сделать. Если они думают о стране, о народе. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Депутаты ушли на 2 месяца, но многие из них неправильно понимают суть этого срока. У них всего один месяц отпуска, как у всех граждан, а второй месяц они должны проводить встречи с избирателями, т.е. работать. Но какие встречи можно проводить с избирателями, если массовые скопления людей запрещены? Следовательно, парламентарии должны возобновить свою работу, пусть дистанционно. И в это время продолжать принимать законы, вот что они обязаны сделать. Подчеркиваю, это все в рамках закона, я ничего не выдумываю.



- Некоторые депутаты говорят, что выборы можно было бы перенести, если в Кыргызстане ввести режим ЧП. И обвиняют правительство в том, что такие меры не принимаются. Может, действительно, стоило бы ввести режим ЧП?

- Ни правительство, ни президент не могут перенести дату выборов. Депутаты должны были предусмотреть этот вопрос и взять его решение на себя. В законе написано, что выборы не проводятся в двух случаях: если по всей стране введен режим ЧП или объявлено военное положение. По поводу ЧС ничего не указано. Парламентарии могли бы просто прописать в законе, что президент имеет право перенести дату выборов и в случае действующего режима ЧС. Тогда бы ответственность была на главе государства. Сейчас его критиковать по этому вопросу не за что. Режим ЧП - это более жесткие ограничения, чем во время ЧС, это достаточно серьезные последствия для работы госорганов, бизнеса, юридических лиц. Сейчас это не в интересах народа. Остается одно - депутатам собраться и изменить закон. Боятся заразы, пусть переходят на удаленку. Наши дети же освоили дистанционное обучение, что, парламентарии не способны на это, не смогут разобраться в программе Zoom? Слуги народа должны проявить политическую, гражданскую сознательность и дать право президенту перенести эти выборы. А сейчас он скован.



- Ваши прогнозы по предстоящим выборам. За кого будет голосовать народ?

- Я вот что хочу сказать. Сейчас проявляются денежные партии. Возникает большая опасность прохождения в Жогорку Кенеш именно за счет денег. В итоге может резко ухудшится социально–экономическая ситуация в стране. На предвыборную кампанию уйдут большие деньги. Олигархи начнут отрабатывать свои затраты за счет народа. Нужно об этом думать. И населению тоже - когда они будут брать деньги за свои голоса. Множество граждан возьмут эти пять тысяч, они вне политики, им просто нужно покупать хлеб. Поэтому очень важно, чтобы правоохранительные органы строго следили за проведением честных выборов. Чтобы пресекались подвозы денег, продуктов и все попытки фальсифицировать результаты голосования. Чтобы на избирательных участках не было посторонних людей, и никто не контролировал, за кого был отдан голос.

Я уверен, сознательных людей с активной гражданской позицией больше. Эти выборы очень важны, нужно задуматься, чего мы хотим от них получить, какой парламент. Уже не надо верить популистам, критиканам, обещающим все поломать, всех разогнать, пересажать. Прежде чем поломать, надо построить. Обещания должны быть подкреплены расчетами. Иначе это пустозвонство. Должны быть максимально конкретные идеи, проекты, предложения по улучшению жизни каждого кыргызстанца.

В стране должно быть, как в лесу, когда ветер дует - колышатся кроны, а у корней - тишина. Наверху пусть разбираются между собой политики, а внизу народ должен спокойно, мирно жить, работать, чтобы ему никто не мешал, а только помогал.

Оксана ГУТ Источник - Вечерний Бишкек

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