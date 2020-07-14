Кому больше выгоден вооруженный конфликт Армении и Азербайджана? - К.Сизова

12:29 16.07.2020

Часто "маленькой войной" население отвлекают от внутренних проблем. А их сейчас у РА и ее премьера Пашиняна много.



В течение последних 48 часов существенно обострились отношения между Ереваном и Баку. Так, в воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.



Как напоминает РИА "Новости", Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет.



В понедельник обстрелы продолжились. Так, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В свою очередь, российский МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.



Кроме того, стало известно, что в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района погиб мирный житель. (Сегодня поступила информация о гибели генерал-майора Полада Гасимова и еще шести солдат и офицеров ВС Азербайджана, а также четырех армянских военнослужащих - "Росбалт".)



Совпадение? Не думаю…



Наблюдатели отмечают, что боестолкновение с Азербайджаном произошло спустя всего три дня после демобилизации сына Пашиняна Ашота Пашиняна из армии. Критики премьера нашли это совпадение неслучайным и предположили, что Пашинян при принятии военно-политических решений во главу угла зачастую ставит личные интересы: ведь на протяжении последнего года, пока сын Пашиняна служил, ситуация была в целом куда более спокойной. И тут вдруг - неожиданное обострение.



Кстати, тот факт, что Ашот Пашинян служил в частях, расквартированных в Нагорном Карабахе, в соответствии с международным правом, может автоматически придать сыну армянского премьера статус преступника. Странным находят и еще одно обстоятельство - боестолкновение произошло не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана.



Россия, как и большинство стран, признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому реально задействовать линию ОДКБ в прошлых конфликтных ситуациях Ереван не мог. А вот теперь, когда вроде бы все происходит формально вне Карабаха? Кажется, Армения пытается поставить Россию в неловкое положение и втянуть Москву в свой конфликт с Азербайджаном, с которым Россию связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.



"Поскольку это происходит не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана, здесь может быть задействована ОДКБ, будут что-то обсуждать. Хотя сама по себе стычка не означает, что туда будут вмешиваться в военном смысле. ОДКБ в данном случае обозначает Россию, потому что ни Киргизия, ни Казахстан там воевать не собираются ни под каким видом и никогда", - констатировал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.



Внутриполитическая западня для Пашиняна



Между тем на днях было принято решение об очередном продлении карантина в Армении на месяц. Стоит ли говорить, что этот совсем непопулярный шаг правительства затерялся в военных сводках. Премьеру, который подвергался жесточайшей критике за неспособность справиться с коронавирусным кризисом, в итоге, если оценивать ситуацию объективно, все-таки удалось сменить повестку, и это несмотря на то, что Армения вошла в лидеры по количеству заразившихся на миллион населения, а смертность также значительно превышает статистику в регионе.



На фоне провала в борьбе с коронавирусом - сам премьер-министр говорил, что страна проходит ад - в Армении формируется антипашиняновский фронт, включающий в себя Альянс оппозиционных партий "Родина", "АРДФ Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Нынешние власти Армении серьезно беспокоит и освобождение из-под ареста второго президента Роберта Кочаряна. И все это на фоне падающих рейтингов Пашиняна. В принципе все это не ново. Например, в США у Трампа тоже падает рейтинг на фоне десятков тысяч смертей.



Властями Армении поддерживается и градус антироссийских настроений. То у местных вещателей пропадут российские телеканалы, то на общественном телевидении вдруг закрывают последнюю программу на русском языке… О бесконечных намеках с обвинениями в бездействии в адрес ОДКБ и говорить не приходится. И это с учетом того, что сразу после прихода к власти распорядился об аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а единственная пророссийская партия в армянском парламенте - "Процветающая Армения" - сегодня подвергается политическому преследованию со стороны властей, а на ее руководителя Гагика Царукяна "шьется" дело. Для многих экспертов трактовка происходящего выглядит вполне однозначной.



"Пашинян не смог справиться с экономическим кризисом в Армении, не смог продемонстрировать своим гражданам какие-либо достижения, поэтому прибегнул к откровенным политическим провокациям, - считает Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов. - Таким способом армянский премьер пытается хоть как-то отвлечь население от накопившихся на сегодняшний день внутренних проблем, в том числе экономического характера".



И тех, кто именно так трактует действия Пашиняна, становится все больше - не только в экспертном сообществе, но и в самой Армении.



Кристина Сизова

14.07.20