В ЕАЭС, по предложению Киргизии, создадут еще одну бюрократическую богадельню - "Институт развития"

12:46 16.07.2020

Рассмотрено предложение Кыргызстана создать институт развития ЕАЭС© Sputnik / Табылды Кадырбеков



Кыргызская сторона предлагала создать в объединении новый институт. Сегодня коллегия министров ЕЭК рассмотрела этот вопрос.



БИШКЕК, 15 июл - Sputnik. Евразийская экономическая комиссия выработает концепцию нового института развития ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.



С инициативой о создании этого института выступал Кыргызстан. Сегодня коллегия ЕЭК обсудила его роль в общей системе уже существующих структур, правовую основу функционирования и возможные источники финансирования.



Как подчеркнул глава рабочей группы, министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, в Евразийском экономическом союзе уже существуют институты развития, поэтому на первом этапе необходимо определить место нового института в общей системе.



"Для реализации интеграционного потенциала союза нужно максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки развития экономик и, возможно, выработать новые подходы", - отметил Глазьев.

По мнению кыргызской стороны, цель нового института - сокращение диспропорций в развитии стран ЕАЭС, сближение экономик и опережающее развитие союза в целом. Предполагается, что проектируемый институт займется реализацией целевых программ развития. Такой подход приведет к повышению сплоченности стран объединения и углублению интеграции.



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По итогам встречи участники договорились выработать концепцию института развития, а также проработать вопрос расширения мандата Евразийского фонда стабилизации и развития. Результаты работы будут представлены на рассмотрение совету ЕЭК.



В обсуждении участвовали представители госорганов, министры ЕЭК Олег Панкратов и Тимур Жаксылылков, а также приглашенные эксперты международных институтов развития и финансовых организаций.