Об этнополитических связях кыргызов и уч-карлуков в VIII-X вв. (история), - Т.Акеров

13:21 16.07.2020 16 Июля 2020 Табылды Акеров



Исследуемая тема всегда интересовала ученых и являлась одной из актульных проблем науки. Однако, до сих пор данная тема считается малоизученной. К этой проблеме большинство случаев касались в связи с исследованиями отдельных карлукских племен и объединений, которые входили в карлукский союз племен. Например, чигилей, ябагу и т.д.



В. В. Бартольд [1.], О. К. Караев [2.], З. Э. Эралиев [3.] в своих работах рассматривали чигилей в качестве племени, сформировавшего Караханидский каганат. Тем самым, полагая, что чигили являлись предками современных кыргызов. А.Мокеев [4. с. 63-67.] изучал участие карлукского племени ябагу в этногенезе алтайских кыргызов в XI вв.



Однако, согласно исторических источников, кыргызы и карлуки не только были соседями, но и находились в тесных этнополитических связах между собой, что требует отдельных исследований. Кыргызы и карлуки имели союз против Тогуз огузского (Уйгурского) каганата. Установление союза между кыргызами и карлуками против тогуз огузов являлся одним из основных факторов, приведших кыргызов к победе в войне, длившейся двадцать лет. Кыргызы дорожили союзом с карлуками. В источнике отмечалось: "Как "только хойху (уйгуры) начали упадать, то Ажо сам объявил себя ханом… жену, дочь Гелу-шеху (карлук) - ханшею" [22. с. 355.]



Тем самым Кыргызский каган показывал свою заинтересованность в укреплении дружественных отношений между кыргызами и карлуками. Если говорить более конкретнее, то с племенами уч-карлуков чигилями, булаками и ташили, которые к тому времени имели тесные этнополитические и этногенетические связи с родственными к кыргызам азами и тухси в рамках Карлукского каганата. Т.е. в данный период кыргызы имели вполне законные основания и благоприятные условия для установления союза с карлуками против тогуз огузов.



После краха Уйгурского каганата на Орхоне и установления господства кыргызов над Центральной Азией земли кыргызов простирались от Байкала до Каспийского моря (до страны Хешдек) [5. с. 171-179], а на юге до города Кашгар. По данным анонимного автора сочинения "Худуд ал-Алам" каган кыргызов вначале переместил свою ставку в район Танну-Ола, а затем в город Кемидж-кет. Согласно Абул Гази Хивинскому и Рашид ад Дину границы владений кыргызов на севере доходили до Ангары, где последние имели соседями алакчынов (пегих лашадников). Т.е., видимо, кыргызы расположились в непосредственной близости к родственным племенам азам, чикам, а также карлукам, алакчынам, булакам-булагачинам и керемучинам в Западной Монголии и Прибайкалье.



Анонимный автор сочинения "Худуд ал-алам" южную группу кыргызов располагал в соседстве с чигилями и ягма в районах города Кашгар. О. Караев проанализировав сведения сочинения "Худуд …" пришел к выводу, что согласно источнику, "кыргызы и карлуки непосредственно граничат друг с другом, а в другом месте между ними лежат земли чигилей и тюрков" [2. с. 70]. Одна группа кыргызов указывалась в соседстве с чигилями и ягма в районе города Кашгар, а другая в соседстве с тухси [2. с. 70], родственным азам. В.Ф. Минорский вышеуказанных тюрков отождествил с тухси [2.с.70]. Китайские источники сообщали, что 842 году к кыргызам в Восточном Туркестане "…подчинились пять племен Аньси (Куча), Бэйтин (Бешбалык), дата (татары) и другие" [6. с. 52]. Академик В. В. Бартольд в своих комментариях о городе Пенчуль писал, что "он находился в области карлуков; его владетель прежде был в зависимости от тогуз гузов, а теперь этим городом владеют киргизы" [7. с. 492.]. Он же отмечал: "Возможно, что теперь киргизы выступили в качестве союзников карлуков против тогуз-огузов и заняли часть Семиречья, своей теперешней родины" [7. с. 20].



Однако следует учесть, что союзнические отношения между енисейскими кыргызами и карлуками были установлены еще раньше, чем кыргызы уничтожили Уйгурский каганат на Орхоне в 840 году. И видимо, в поддерживании этих связей также была велика роль уйгурского генерала из рода кыргыз Бойла Кутлук Яргана, который перешел на сторону Кыргызского кагана со 100 000 армией ближе к 840 году.



Бойла Кутлук Ярган руководил западным крылом уйгурского войска, укомплектованного из племен Семиречья карлуков, чигилей, тюрков шато и других. Сразу после того, как в 840 году Бойла Кутлук Ярган перешел на сторону Кыргызского кагана, резко изменилась политическая ситуация на Тянь-Шане, что можно рассматривать, как заранее соглосованный план действий между Кыргызским каганом и местными тянь-шаньскими племенами азами, карлуками, чигилями и другими. Несомненно, при активном посредничестве генерала Бойла Кутлук Яргана.



Один из князей джабгу Бильге Кюль Кадыр-хан, правитель города Исфиджаб, после уничтожения Уйгурского каганата на Орхоне енисейскими кыргызами в 840 году, поднял мятеж. Он, воспользовавшись сложившейся благоприятной ситуацией одним из первых открыто выступил о своих правах на верховную власть и обьявил себя каганом. Несомненно, он пошел на такой шаг с поддержкой Кыргызского каганата на Енисее. Его преемники назывались каганами. В 893 году Огулчак Кадыр хан перенес свою ставку из Исфиджаба в Кашгар, а чуть позже в 940 году Сатук Бугра хан основал Караханидский каганат. Возможно, Кыргызский каган из рода азов, поддержал клан Бильге Кюль Кадыр-хана, который представлял западную ветьв азов, к тому времени успевших переселиться и обосноваться на Тянь-Шане. Азы жили как на севере, так и на юге современного Кыргызстана. По сведениям аль Идриси аз гиши проживали в горных районах Ферганской долины.



По данным источников, кыргызы и карлуки издревле являлись близкородственными друг к другу объединениями. Согласно исторических источников в первых сведениях о карлуках владение последних находилось в соседстве с кыргызами. В. В. Бартольд отмечал, что "Карлуки, ушедшие в VIII в. на запад и образовавшие после 766 г. государство с центром на берегах Чу, постоянно упоминаются и потом, как соседи и союзники киргиз…" [8. с.18-28]



Карлукский племенной союз был образован тремя алтайскими родами ташили (таш-лык), моуло (булак) и чжисы (или бофу-чигили). Поэтому этот союз называли уч карлук.



Согласно карте Центральной Азии эпохи династии Тан, на северо-западе от ташили жили кыргызы, на северо-востоке - роды мэуло (булаки). Между ташили и мэуло располагались чжисы [9. с.186-187]. Т.е. последние занимали территорию от Монгольского Алтая до озера Балхаш, к северу от хребта Тарбагатай. Согласно аль Марвази (XII век), карлуки состояли из девяти групп – три чигиль, три – бескиль, одно – булак, одно – кукеркин, одно – тухси. Имелись также роды лазана, фаракия [10. с. 394.].



В Карлукском каганате тюргешей представляли азы и тухси (тухчи). К тому времени аз гиши переселились и представляли довольно солидную группу в Семиречье, часть их уже обитала в Ферганской долине. В таком случае, вполне вероятно, что под этнонимом три бескиль (езгиль; азык иль) скрывалось имя азов или азыков (азык иль).



Очевидно, что вышеприведенные сведения аль Марвази относились ко времени после арабо-китайской войны 751 года, где уч карлуки, азы, тухси и другие тюркские кочевники Тянь-Шаня выступили на стороне арабов против Китая. После чего, в 746-766 годах чигили, булаки, ташили в купе с другими карлукскими племенами переселились на Тянь-Шань. О миграции уч-карлуков на запад в Терхинской надписи сказано: "В год собаки уч-карлуки, замыслив измену, бежали. На западе в страну народа десяти стрел они пришли" [11. с.94].



Вокруг уч карлуков в то время собрались ни только азы и тухси, но и другие восточные племена, которые не желали быть покоренными тогуз огузами. Совместными усилиями карлукам удалось одержать вверх в борьбе за тюргешское наследство над огузами, которые ушли в степные районы Сырдарьи с резиденцией в городе Янгикенте.



В средние века карлуки составляли три большие группы, которые распологались от Ангары до Таласа. Первая группа обитала в районах Кыргызского владения Ус (аз) в Западной Монголии, кыргызских владений булагачинов (ср. с булак) и керемучинов в Прибайкалье, где в настоящее время обнаружилось потомки булаков –булагаты в составе бурятского народа. Вторая группа в Прииртышье, а третья в Семиречье.



М. Кашгари в своей книге "Дивани Лугат ат-Турк" племя чекли располагал на берегах реки Чу в XI веке [12. с.75-76; 13. с.79.]. Последние жили в соседстве с тянь-шаньскими племенами азами, отуз огланами, кючюками, ягма, алка булаками, канглы и другими обитавшими в долине реки Талас. Чекли легко отождествимо с чигилями и чиками обитавшими в современной территории Тувы. Участие чиков в этногенезе кыргызов в более древнее время подтверждалось этнонимом "чигдыр", обнаруженным у фуюйских кыргызов и "ечик" у хакасов.



Отсюда можно утверждать, что племя чекли М.Кашгари относилось к объединению древних чиков, которые так же как и енисейские кыргызы имели тамгу сходную по начертанию к "жагалбай" тамге. Очевидно, древние чики в VIII-X века состояли из нескольских объединений чиков, чигилей, чекли, чекты, которые удостоились своего этнического имени по причине отделения от основной массы народа и вхождения в состав других конфедераций кочевников-мигрантов на запад. Например, огузов, кыргызов, кыпчаков и других. Вышеприведенные этнонимы чекты (шекты), чекли образованы с помощью суффикса "-лы" или "-ли" и имели географический характер, указывающий на страну обитания чиков.



Несомненно, что чики также могли мигрировать самостоятельно и до переселения уч карлуков на Тянь-Шань. В этой связи в одном из основных объединений Семиречья ягма можно видеть чиков, которые вероятно имели родственные связи с племенем ягалбай (ягма). Возможно, в казахском эпосе "Кызжибек" рассказывалось о племенах чекты и жагалбайлы (ягалбай), которые могли составлять их северные группы, мигрировавшие на Урал из степей Западной Монголии. Последние вели борьбу за свои исконные земли на Урале.



Ягма был одним из тех народов, которые мигрировали на запад после падения Второго Восточнотюркского каганата и до завоевания Тянь-Шаня карлуками.



В исторических источниках ягма известны как один из родов тогуз гузской конфедерации. Первоначально они жили "по левую сторону Китая", очевидно, в восточных пределах Восточного Туркестана, в приграничной зоне с Монголией.



В VIII веке они поселились в восточные владения Западнотюркского (Тюргешского) каганата. Гардизи сообщал о том, что ягма отделились от тогуз гузов и присоединились к тюркам (т. е. тюргешам). У Абул Гази Хивинского тоже есть информация о столкновениях между ягма и огузами, согласно которой, ягма, прежде чем войти в состав тюргешей, порвали свои отношения с карлуками и кимаками. Ягма отправили посла к кагану тюрков с просьбой: "Мы пришли служить тебе, если будет дано позволение, мы будем совершать набеги во все стороны" [14. с. 525-526.]. В результате войн между огузами и ягма последние были рассеяны и наиболее компактные группы их обосновались в Илийской и Таласской долинах.



Каган принял ягма под свое покровительство и дал их князю титул йагма-тутук, практически приравняв его с князем кимаков, который звался шад-тутук.



Если верить анонимному автору сочинения "Худуд ал Аалам", написанного примерно в 982/83 годах, дальнейшая история племени ягма проходила в неразрывной связи с тяньшаньскими кыргызами, которые жили в соседстве в районах Кашгара. Анонимный атор сочинения писал: "Кашгар относится к области Чинистан, но расположен на границе между ягмой, Тибетом, хырхызами и Чином" [15. с. 47]. Он также информировал о политической активности тяньшаньских кыргызов, которые в то время завоевали ряд городов Восточного Туркестана. Возможно, с участием родственных племен ягма (чиков) и чигилями. В Х в. ягма и кыргызы участвовали в формировании государства караханидов. По информации Жусупа Баласагуни предводитель ягмийцев носил титул бек. В эпоху М.Кашгари ягмийцы жили в Илийской, Таласской и Нарынской областях.



Связь кыргызов с древними чиками и совместную их миграцию на Тянь-Шань в эпоху огузов (VIII-IХ вв.) как бы подтверждает сохранившийся туркменские этнонимы "чик" (связывает свое происхождение с Алтаем) и чекир-бегдели, а также кыргызские этнонимы "чик уулу" (пл. басыз), чекир-саяк и чекел (род племени саяк). Первые части вышеотмеченных этнонимов "чекир-бегдели, чекир саяк и чекел легко отождествить с средневековым "чигиль".



Вполне возможно, что определенная часть чиков мигрировала в купе азами и кючюками на Тянь-Шань. Еще в период Истеми кагана мы встречали роды асиги (азы, азык), гешу (кючюк) и кыргыз (херхез) [16. с. 8] на Тянь-Шане. В структуре кыргызского племени басыз/баш+уз (букв. головные усы/азы) встречались родовые подразделения чик уулу, ак кючюк, сары кючюк. Причем, чик уулу представлен как подрод сары кючюков, что может указывать на существование заимосвязей между средневековыми кючюками и чиками Западной Монголии в прошлом. Этноним "чик уулу" может также указывать на связь носителей данного имени с таласскими племенами отуз оглан (отуз уул).



К потомкам чиков можно относить роды чекты (шекты) и чихлар (шихлар) казахов малого жуза. Чехты составляли одно из казахских объединений алимулы и в своей структуре имели роды кыргыз и чакай (ср.с хакасским сагай). Родоплеменной состав алимулинцев указывал на их связь с кыргызами и древнетюркскими племенами доит (кырг. теит) и кесек (кырг. жоо кесек; кесек). Боевым кличем родов алимулу был доит. Сюда входили роды кара кесек (кырг. кесек), кара сакал (кыргызк. кара сакал), кете, чекты (шекти), шомокей, торткара, имевшие тесные этногенетические связи с огузскими племенами Западного Казахстана [13.с. 79; 12.с.75-76.]



М. Кашгари также информировал о бегстве племени булак в Таласскую долину. М. Кашгари писал: "Булак - тюркское племя. Они были в подчинении у кыпчаков, но затем спаслись благодаря помощи Аллаха и теперь они называются алка-булак". [17. с. 175]. Булаки бежали от кыпчаков в страну, где жили жили азы, чикли, чигили, отуз огланы, ягма, канглы и другие караханидские тюрки.



М. Кашгари чигилей и ягма наряду с кыргызами, кыпчаками, ограками, перечислял в группу тюркских племен, которые имели чистый тюркский язык. Следовательно, булаки по языку и культуре были близки к племенам, говорившим на чисто тюркском языке ("жокающий диалект) – чигилям, ягма, кыпчакам, кыргызам и им родственым азам, тухси и другим. Т.е. булаки являлись одним из племен, которое имело тесную этногенетическую и этнополитическую связь с тяньшаньскими родами ягма, чигилей, азов и другими, которые тоже, когда-то пришли из Саяно-Алтая на Тянь-Шань. Ягмийцы в своем составе имели род булак.



М.Кашгари чигилей описывал как самостоятельное племя, не имевшее ничего общего с огузами. Однако, огузы по старой традиции продолжали относить их к огузским объединениям. М. Кашгари поэтому поводу отмечал, что огузы все тюркские племена, населявщие от Джейхуна (Аму-Дарьи) до Чина, называли чигилями. Но "это ошибочно" [18. с. 109], -твердил М. Кашгари. Чигили представляли уч –карлук-огузов, отколовшихся от тогуз огузов.



К периоду формирования Караханидского каганата чигили смогли установить близкие отношения с местными племенами Семиречья тухси, ягма. М. Кашгари в своем "Диване... " писал, что тухсийцев назвают тухси-чигиль, указывая на существование тесной связи между тухси и чигилями. В другом месте книги лингвист как бы подтверждал существование военного политического союза между тухсийцами и чигилями. Он писал о совместном владении тухсийцев и чигилей городами замками Каяс. Всего имелось три замка Саплыг Каяс, Орун Каяс и Кара Каяс. [18. с. 70].



Следовательно, из всего вышеизложенного можно прийти к выводу: во-первых, формирование уч карлукского союза племен был инициирован чигилями, булаками, ташили, которые еще долгое время продолжали называться уч-карлук-огузами. Во-вторых, в данный союз племен также входили близко родственные роды бескили (азы, азык иль), чик и другие. В-третьих, уч карлукский союз племен был образован родственными племенами енисейским кыргызам. В-четвертых, уч-карлуки откололись от тогуз огузских племен, чтобы объединиться с тяньшаньскими азами, кючюками, тухси, кыргызами, которые были известны на Тянь-Шане еще с эпохи Истеми кагана, чтобы на западе сформировать новый политический союз родственных племен.



Отсюда сведения Гардизи и С. Ахсикеди об этнополитических связях между кыргызами и огузами можно рассматривать прежде всего в контексте заимоотношений имевших место между енисейскими кыргызами и уч-карлук-огузами на пути к Тянь-Шаню в VIII-X века. Т.е. если уч карлуки переселились на Тянь-Шань еще задолго до уничтожения Уйгурского каганата на Орхоне в 840 году, то после этих победоностных событий кыргызы мигрировали вслед за своими союзниками уч-карлуками/огузами с большими остановками в землях родственных карлукских владений, постепенно включая в свой состав племена и роды последних.



Персидский историк Гардизи своей книге "Зайн ал Акбар" приводил легенду, по всей вероятности, отражавщую процесс миграции енисейских кыргызов на Алтай в VIII-IX века. В сказании Гардизи (в XI веке) рассказывал о предке кыргызов, неком незрячем славянине Эмке, сыне Яфета, якобы вскормленного в младенчестве молоком собаки. По воле судьбы ему пришлось бежать к хазарам, а затем к башкирам. Народ его называл "в связи со словом "саг" ("собака")", так как их предок был вскормлен собачьим молоком. В предании также говорится, что он заключил союз с хазарами, а после башкирами, но затем отделился и от них. Емке подчинил себе огузов и дал своему народу имя "кыргыз" [19. с. 526-527]. По Гардизи, кыргызы по внешности походили на славян с голубыми глазами и белой кожей. Кыргызы состояли из шести племен. Были язычниками, верили корове, сороке, соколу, ежу, красивым деревьям. С.Ахсикенди в числе общих предков кыргызов, моголов и других, происходивших от Яфета, называл и имя Кючюкхана (кючюк-собака). Он пишет, что "Яфет (Яфес) имел троих сыновей – Карахана, Азархана и Кючюкхана…" [20. с. 24]. Согласно генеалогическому преданию, записанному С. Ахсикенди предки кыргызов получили свое название от чилгызов (сорок гузов) или кырк гызов (сорок гузов), скрывавшихся в Ходжентских горах в эпоху правителя сельджуков Султана Санжара. Т.е. кыргызы представлены как часть народа Султана Санжара, которые жили издревле на Тянь-Шане и Ферганской долине. С. Ахсикенди основными союниками Манаса называл Токтамыш хана, Салучи Булгачи, Анга Торе, Ак Тимур Кыпчака и др. В улус Салучи Булгачи входили племен тюрко-огузской группы (теит, жоо кесек, долос) и карлуки (бостон) [21. с. 85]. .



Отсюда можно полагать, что в данном случае, оба автора рассказывали об одних и тех же группах кыргызов, которые имели этнополитичесике связи с одной из групп огузских племен на пути к Тянь-Шаню.



А.Н. Кононов одним из первых высказал гипотезу о миграции кыргызов на Тянь-Шань вкупе с огузами, датировав этот процесс VIII веком. Отметим, что нам удалось записать более близкую версию к генеалогическому преданию Гардизи у представителей кыргызского племени саяк, происхождение которого связывали с Алтаем.



В генеалогическом предании о потомках родоначальника одной из ветьвей племени саяк Кулжыгач баатыра от младшей жены родились два близнеца, от которых разошлись роды итэмген (вскомленный молоком собаки) и сутэмген (вскормленный мать-оленихой). Согласно легенде, вернувшийся с охоты Кулжыгач баатыр, на покинутым народом стойбище обнаружил две колыбель с близнецами. Одного из них кормиала красная (огненной масти) борзая, а другого мать олениха. В связи с чем он первого назвал Итэмген, а второго Сутэмген.



Несомненно, вышеприведенное генеалогическое предание о происхождении родоначальников родовых подразделений саяков – кулжыгач, итэмген и сутэмген – указывали на их связь с племенем, почитающего красивые деревья (кулжыгач) енисейских кыргызов и аристократическим родом алтайских кыргызов Эмке (вскормленный молоком собаки), упомянутого Гардизи, а также древнетюркским племенем пугу-бугу (вскормленный молоком мать-оленихи), обитавшем в Прииртышье в VIII-Xвв.



В исторических источниках в VIII-Xвв. чигилей и пугу располагали в одном и том же регионе, в Прииртышье. Восточные источники указывали на существование тесной этнополитической связи между уч карлукскими чигилями и тюрко-огузским племенем пугу. Чигили и пугу управлялись одним и тем же аристократическим кланом сабак (софа) [21. с. 60].



Согласно источников "Гэлолу произошло из тукюеского Дома, кочевало от Бэй-тьхин на северо-запад, от Алтайских гор на запад, по обеим сторонам реки Пугу-чжень… Поколение Гэлолу состояло из трех родов: Мэуло, иначе Мэули, Чжисы, иначе Пофу и Ташили [22. с. 347]. Если верить этой инфрмации, то уч карлуки жили в соседстве с толесами и тардушами Чеби хана. По мнению С. М. Абрамзона, "округ Цзиньвэйшань западных пугу соответствовал цепи Тарбагатайских гор в северо-западной Джунгарии, а р. Пугу-чжень (Бугу-чин) - Верхнему Иртышу" [23. с. 65]. Он же здесь находил гидроним "калджыр", который имел прямое отношение к кыргызским племенам бугу и сары багыш. С. М. Абрамзон о поэтому поводу писал: "В числе наиболее ранних предков киргизов называется Кылджыр. Река со сходным названием Калджыр течет по территории, примыкающей к Южному Алтаю" [23. с. 69]. Очевидно, здесь имелся в виду правый приток Иртыша, река Кальджир, исток озера Марка (Черный Иртыш, Восточный Казахстан), где, видимо, консолидировались алтайские кыргызские племена. Здесь же отметим, что в родоплеменной структуре кыргызского пелмени саяк имелись роды чекел (чигиль), чекир-саяк, актери, бозтери, энтери, борош (бириш), абак (ябагу), которые беспорно представляли потомков алтайских карлукских родов, сохранивших свои этнические названия в составе данного объединения.



Отсюда можно полагать, что наличие родов с тотемическими названиями итэмген и сютэмген в стукруктуре племени саяк могут свидетельствовать о существовании этнополитических связей прииртышских племен чигилей, пугу-бугу и кыргызов в VIII-Xвв. Не исключено, что племя саяк является одним из древних племен кыргызов, имевшее связь с тотемом красной борзой. Возможно, в составе енисейских кыргызов соплеменниками последних могли были предки сагайях или сагай, что легко может преобразоваться в форму саяк.



Следовательно, уч карлукские племена как чигили, так и пугу-бугу могли быть вовлечены в этнополитические процессы, связанные с миграцией и консолидацией енисейских кыргызов на Алтае и формированием новой этнической общности под общим именем кыргызов на Тянь-Шано-Алтайском регионе.



Ю.А.Зуев в свое время пытался рассмотреть вышеотмеченный этноним "булак" в связи с "карлук". По его мнению, этнонимы "карлук" и "булак"/"булат" выступали как неполные синонимы. Т.е. термин "карлук" уступил место термину "булат". Согласно ему, "булак"/"булат" [24. с. 107-116] значил пестрый/пегий конь/кулан. Отсюда делается вывод, что термины "карлук", булак" и "ала" ("ала-була") являлись словами синонимами.



В связи с вышеизложенным отметим, что китайские хроники династии Тан на западе от Аньси в Восточном Тянь-Шане локализовали реку под названием Бо-ма, что значит Белая (пегая) лошадь [21. с. 73.]. В перечне огузских племен М.Кашгари можно обнаружить название племени алайунтлу [21. с. 73.] (от ала юнт – пегие лошадники). В китайском источнике "Сиюй -чжи" рассказывалось о том, что кыргызы вели свой род от народа из местности Бухээр (Бухара)" [6.-C.36.]. Согласно одной из местных генеалогических преданий, кыргызы происходили от сына Бухарского хана, жена которого родила ему пегого ребенка, что считалось необыкновенным явлением для населения данного региона.



В таком случае, не исключено, что уч-карлуки, особенно, булаки (или алка-булаки) и алайунтлу М. Кашгари) могли быть предками карлуков и лакайцев компактно живущих в Алат-Карлукском районе, а также в районах городов Алат (от ала или ала-була-пегий), Гиссар, Куляб в Восточной Бухаре. Кыргызы в прошлом лакайцев называли "алакай" (от ала-пегий), а таджикистанские кыргызы- каллык (т.е. карлук).



В исследованиях ученые отмечали о существовании тесных этнических, этногенетических и этнокультурных связей между кыргызами и лакайцами в прошлом. Лакайцы находились в этногенетических связях с кыргызскими племенами мундуз (ср. с огузским племенем бугдуз) и доолос. Лакайцы сохранили кыргызские предания о "Сорок девицах" - "Кырк кыз", "Толубай сынчы" [25. с. 132]. Отметим, что в трилогии эпоса "Манас" отмечалась значительная роль Бухары в жизни правящей элиты кыргызов. В поздних версиях эпоса "Манас" хан кыргызов Жакып после переселения народа с Алтая на Тянь-Шань женит своего сына Манаса на дочери владыки Бухары Атемира Санира бийга (Каныкей), устанавливая брачные узы между двумя домами. В "Манасе" Бухара сыграла немаловажное значение в судьбе сына Манаса – Семетея. Каныкей, после смерти Манаса, бежала с новорожденным сыном Семетеем в Бухару к своим родственникам, где молодой царевич находился в безопасности до возмужания.



В связи с вышеизложенным интерес представляет исследования Б.Х.Кармышевой и К.Ибрагимова, которые изуачли племена карлуков, лакайцев Восточной Бухары. Б.Х.Кармышева исследовала тюрков, карлуков, калтатаев и другие племена Гиссара. Б.Кармышева в Восточной части Гиссарской долине среди тюрков-ромити обнаружила роды авлоди-кыргыз, авлоди-каррак, чилькаль, авлоди-джата, бештентак и алакузи (кыргызск. роды алакоз, пл. мундуз, саяк). Она пишет, что "Ромитские карлуки относили себя к роду ала кузи". В составе калтатаев тоже обнаруживался род кыргыз [26. с. 73, 78, 80, 167]. Калтатаи считались одним из основных племен села Газарак. От названия этого села происходили названия еще пяти селений: Каллыкгузар, Калагузар, Юкаригузар, Ортогузар, Янги кышлак. Население свое происхождение связывали с родом кырк газар. Согласно Б. Кармышевой жители села Каллык гузар, связывали свое присхождение с Имамом Карлуком [26. с. 127]. Т.е. название этого села было связано с карлуками, что подтверждается его названием "каллык гузар". Примечательно, что в данной местности обнаруживалось довольно много топонимов связанных с термином "гузар". Например, Гузарские степи, Гузар-Байсунские степи или села: Заргаргузар, Кассобгузар, Чармгаргузар, Катаригузар, Гузари-боло, Мангузар и т.д. В Дангаринском районе Узбекстана, где компакно проживали карлуки и лакайцы, обнаруживались названия местностей Муноскуль/Манаскуль, Чиллямазар (букв. кырк мазар).



К.Ибрагимов название города Гиссар пытался связать с карлук/огузами. Он пишет: "В районах Таджикистана и Узбекистана, где проживают уч-карлук огузы, в одной системе сохранились этнические термины типа кырк-огуз/кырк-гуз/кырк-кыз/. В Гиссарском районе Таджикистана проживают тюркские племена карлуков, барлас, кала той, жуз и т.д. Название местности Гиссар // Хиссар связано с гузами. Потому что в Гиссарской, Вахшской, Кулябской долинах Таджикистана в сравнении с другими тюркскими племенами преобладают карлуки. Гиссар / Хиссар – измененный вариант слова Гузар под влиянием таджикского языка. Даже в звуковом отношении Гиссар, Хиссор не очень удалился от своего предка [27. с. 213].



К.Ибрагимов свое мнение пытался подтвердить, сопоставляя название села Газарак в Гиссаре с именами других пяти сел (именовавшимися в связи с термином "гузар"): Каллыкгузар, Калагузар, Юкаригузар, Ортогузар, Янги кышлак, наименования которых исходили к имени "газарак". Он пишет, что все эти села своим именем обязаны племенам газар (гузар-гуз), представители которых кырк-газар каракчы (разбойник), кырк-баатыр (сорок богатырей) проживали в районе села Газарак [27. с. 212]. Он свое мнение пытался подтвердить тем, что карлуки села огзу-Бекарор Кызыл Мазарского района (ныне Советского р-на) также назывались "кырк кыз" / кырк куз (Ибрагимов, 2015: 212).



Отсюда можно полагать, что несмотря на то, что племена уч карлуков чигили, булаки и ташили отделились от тогуз огузов, все равно за ними и их потомками карлуками и лакайцами сохранялось общее конфедеративное имя и они продолжали называться собирательным именем огузов. Более того, последние продолжали находиться в тесных этнических контактах с тяньшаньскими кыргызами.



В этой связи отметим, что в народной памяти кыргызов также сохранились отдельные события из прошлого, рассказывающие о существовании древних связей между кыргызами и городами Гиссар и Куляб. Кыргызы в память о кыргызско-калмакской войнах говорили: "Казак кайын саап, кыргыз Ысар менен Колопко кетти". Т.е. "Когда казахи (от голода) доили березу, кыргызы ушли в Гиссар и Куляб". В период кыргызско-калмакских войн предводитель кыргызов Эштек бий отступил в города Гиссар и Куляб. Очевидно, заранее зная, что там с древних времен проживали кыргызы. Позже, Эштек бий, собрав новое войско, возвратился вновь на Северный Кыргызстан и изгнал калмаков из кыргызских земель. В составе современных кыргызов встречались роды каракчы (ср. с кырк каракчы), косор (ср. с гиссар) и колоп (ср. с куляб), в которых можно видеть потомков гисарских и кулябских кыргызов, пришедших с Эштек бием. В частности, род племени солто колопы, до сих пор считают себя потомками кулябских кыргызов, которые пришли в составе войск Эштек бия в Чуйскую долину.



Следовательно, основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод о том, что кыргызы и уч-карлуки являлись родственными объединениями, которые находились в постоянных констактах между собой.



Анализ сведений средневековых источников и этнографических материалов показывает, что VIII-X вв. кыргызы и карлуки находились между собой в тесных этнополитических, этногенетических и этнокультурных связях. Положенное начало взаимоотношений между кыргызами и карлуками еще на Саяно-Алтае и Западной Монголии имели свое продолжение и после того как последние мигрировали на Тянь-Шань. Миграция енисейских кыргызов и уч-карлуков на запад сопровождалось переселением ряда родственных восточных племен азов, чиков чекли, чик уулу, кючюков, отуз огланов, ягма, булаков из Саяно-Алтая и Западной Монголии на Тянь-Шань, которые пребывали или в купе с первыми двумя более крупными объединениями или самостоятельно. В данный период миграционный поток завершили булаки, которые, очевидно, переселились из-за притеснений кыпчаков и пришли на Тянь-Шань ближе к эпохе М. Кашгари. Миграция восточных племен имел характер консолидации родственных племен под эгидой кыргызов на Алтае и Тянь-Шане.



Таким образом, из всего вышеизложенного можно заключить, что енисейские кыргызы и их союзники уч-карлуки/огузы сыграли важную роль в этногенезе кыргызского народа на алтае-тяньшаньском этапе развития в VIII-X вв.



Табылды Абдраманович Акеров, кандидат исторических наук, доцент, директор Института этнологии УНПК МУК (Бишкек, Кыргызстан).



Статья опубликована в научном журнале Вестник Тувинского государственного университета. Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 2 (60), 2020, -С. 42-57.



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