Ушицы просят... Аркадаг подарил детдомовцам рыбку, которую сам нарыбачил в Каспии

13:28 16.07.2020

Президент Туркменистана передал детскому дому рыбу

Дети поблагодарили президента.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озер страны, - говорится в сообщении.

Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).



Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", дети поблагодарили президента.