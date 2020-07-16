|15:24 Бишкекский волонтер-медик Адинай Мырзабекова - скромый герой и жертва войны с вирусом
14:44 Американский "майдан" может подорвать основы государственности, - А.Фролов
14:06 США смотали палатки с 5 афганских военных баз
14:01 Армения - Азербайджан: "коронное" помутнение, - И.Джорбенадзе
13:53 УзбИдеологи сочинили "Стратегию развития искусственного интеллекта". R2D2 чокнулся с роботом Вертером
13:28 Ушицы просят... Аркадаг подарил детдомовцам рыбку, которую сам нарыбачил в Каспии
13:21 Об этнополитических связях кыргызов и уч-карлуков в VIII-X вв. (история), - Т.Акеров
12:46 В ЕАЭС, по предложению Киргизии, создадут еще одну бюрократическую богадельню - "Институт развития"
12:29 Кому больше выгоден вооруженный конфликт Армении и Азербайджана? - К.Сизова
12:11 Пандемия поставила диагноз системе госуправления Казахстана - П.Своик (Золотушечная импотенция?)
11:42 "В Киргизии появляются денежные партии", - Феликс Кулов: 20 лет пустословия и мыркобесия (интервью)
11:31 Ученый "пиджак" с сомнительной репутацией Акмал Бурханов возглавил новообразованное Антикоррупционное агентство Узбекистана
11:24 Агония старого мира. Куда идет человечество? - А.Фурсов
10:34 Китайский клуб КХЛ "Куньлун" временно перебирается на жительство в... Мытищи
10:29 Стамбульский синдром. О Премудрости Божьей и человеческой глупости, - А.Чернов
10:19 Лживая ложь. МО Азербайджана опровергает потерю хотя бы одного БПЛА, - Даргяхлы
10:14 Добрый, белый царь, приди и наведи... КырОбщественность слезно просит... Путина спасти их от вируса и властей
10:10 Как государство превращает себя во врага народа. Кремлевский опыт "коронабесия", - М.Делягин
10:04 Азербайджан признал гибель еще 2 майоров, старшего лейтенанта, 2 прапорщиков и 5 рядовых
10:01 В КазШколах введут еще один предмет - "цифровая грамотность". Неугомонные реформаторы
09:51 Слухи о какой-то особой "казахстанской" форме пневмонии слишком преувеличены, - профессор Муминов
|Ушицы просят... Аркадаг подарил детдомовцам рыбку, которую сам нарыбачил в Каспии
13:28 16.07.2020
Президент Туркменистана передал детскому дому рыбу
Дети поблагодарили президента.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озер страны, - говорится в сообщении.
Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).
Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", дети поблагодарили президента.