|УзбИдеологи сочинили "Стратегию развития искусственного интеллекта". R2D2 чокнулся с роботом Вертером
13:53 16.07.2020
Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта
Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта
Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта. Она предусматривает создание Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта, а также планирование развития сферы до 2030 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Проект указа президента "О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах" размещен на портале СОВАЗ и открыт для обсуждения до 26 июля.
Искусственный интеллект – это искусственная интеллектуальная система, выполняющая логические и творческие функции, напомнили в Министерстве инновационного развития. Его использование открывает новые возможности в науке, медицине, образовании, энергетике, сельском хозяйстве, градостроительстве и других сферах.
Документ предусматривает создание онлайн-базы данных на государственном языке, которая будет регулярно обновляться, предоставляя информацию в области искусственного интеллекта населению, особенно молодежи.
В базу войдут:
– основные понятия ИИ;
– сферы применения ИИ;
– новости в сфере ИИ;
– короткие бесплатные онлайн-курсы на государственном языке;
– стратегия ИИ;
– онлайн-платформа для обмена инновационными идеями.
Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ (Science, Technology, Engineering, Math - наука, технологии, инженерия, математика) и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.
Предусмотрена разработка проекта постановления Кабинета Министров о создании Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта при Научно-практическом центре внедрения инновационных разработок при Министерстве инновационного развития.
Анора Исмаилова