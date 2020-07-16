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УзбИдеологи сочинили "Стратегию развития искусственного интеллекта". R2D2 чокнулся с роботом Вертером
13:53 16.07.2020

Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта

Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта

Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта. Она предусматривает создание Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта, а также планирование развития сферы до 2030 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Проект указа президента "О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах" размещен на портале СОВАЗ и открыт для обсуждения до 26 июля.

Искусственный интеллект – это искусственная интеллектуальная система, выполняющая логические и творческие функции, напомнили в Министерстве инновационного развития. Его использование открывает новые возможности в науке, медицине, образовании, энергетике, сельском хозяйстве, градостроительстве и других сферах.

Документ предусматривает создание онлайн-базы данных на государственном языке, которая будет регулярно обновляться, предоставляя информацию в области искусственного интеллекта населению, особенно молодежи.

В базу войдут:

– основные понятия ИИ;

– сферы применения ИИ;

– новости в сфере ИИ;

– короткие бесплатные онлайн-курсы на государственном языке;

– стратегия ИИ;

– онлайн-платформа для обмена инновационными идеями.

Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ (Science, Technology, Engineering, Math - наука, технологии, инженерия, математика) и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.

Предусмотрена разработка проекта постановления Кабинета Министров о создании Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта при Научно-практическом центре внедрения инновационных разработок при Министерстве инновационного развития.

Анора Исмаилова

Источник - Podrobno.uz
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