УзбИдеологи сочинили "Стратегию развития искусственного интеллекта". R2D2 чокнулся с роботом Вертером

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13:53 16.07.2020

Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта



Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта



Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта. Она предусматривает создание Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта, а также планирование развития сферы до 2030 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Проект указа президента "О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах" размещен на портале СОВАЗ и открыт для обсуждения до 26 июля.



Искусственный интеллект – это искусственная интеллектуальная система, выполняющая логические и творческие функции, напомнили в Министерстве инновационного развития. Его использование открывает новые возможности в науке, медицине, образовании, энергетике, сельском хозяйстве, градостроительстве и других сферах.



Документ предусматривает создание онлайн-базы данных на государственном языке, которая будет регулярно обновляться, предоставляя информацию в области искусственного интеллекта населению, особенно молодежи.



В базу войдут:



– основные понятия ИИ;



– сферы применения ИИ;



– новости в сфере ИИ;



– короткие бесплатные онлайн-курсы на государственном языке;



– стратегия ИИ;



– онлайн-платформа для обмена инновационными идеями.



Будет разработана концепция планомерного развития образовательных направлений SТЕМ (Science, Technology, Engineering, Math - наука, технологии, инженерия, математика) и научно-исследовательской деятельности в стране до 2030 года.



Предусмотрена разработка проекта постановления Кабинета Министров о создании Национального центра исследований и разработок искусственного интеллекта при Научно-практическом центре внедрения инновационных разработок при Министерстве инновационного развития.



Анора Исмаилова