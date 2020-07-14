Армения - Азербайджан: "коронное" помутнение, - И.Джорбенадзе

14:01 16.07.2020

Две соседние республики решили повыяснять отношения с помощью оружия: жертв от COVID-19 им, видимо, показалось мало. Кто же их остановит?



По традиции, ответственность за эскалацию конфликта стороны возлагают друг на друга.



На армяно-азербайджанской границе возобновились жестокие бои. Этого мало кто ждал в ситуации, когда и АР, и РА - в большей или меньшей степени - несут человеческие, материальные, финансовые, социально-экономические и прочие потери от пандемии коронавируса. В возобновлении вооруженного конфликта, в результате которого погибли четверо азербайджанских военных, а несколько армянских были ранены, стороны традиционно обвиняют друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал заседание Совета безопасности республики, а генеральный секретарь ОДКБ (членом которой является Армения) Станислав Зась инициировал проведение экстренной встречи постоянного совета организации.



Версия Армении



Министр обороны Давид Тоноян рассказал, что в Тавушской области Армении к армянским позициям по непонятным причинам подъехал автомобиль УАЗ, из которого вышли азербайджанские военные и направились в их сторону. Министр заверил, что армяне не стали открывать по ним огонь, дав время для возвращения "домой" - мало ли, вдруг вояки заблудились, а потому их просто попросили покинуть территорию. Что они и сделали. Но вскоре с азербайджанской стороны начался минометный обстрел армянских позиций, который был подавлен артиллерией ВС РА. На этом дело не закончилось, обстрелы продолжаются, в том числе точечные. Имела место попытка захвата армянского опорного пункта. Вот такая "простая" история.



Версия Азербайджана



Она тоже не слишком сложная. По данным Минобороны АР, с целью обострения ситуации подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы и артиллерийские установки, в течение суток 70 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта. С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района. Позиции ВС Азербайджана также обстреляны с позиций, расположенных близ ряда сел, оккупированных Арменией. Армия АР "предпринимает адекватные ответные действия".



Правду не скажет никто



Как видим, стороны представили взаимоисключающие версии происходящего. На данном этапе говорить с уверенностью, которая из них грубо нарушила режим прекращения огня, не представляется возможным. Собственно, ставка была сделана именно на это. Евросоюз традиционно выразил свою "обеспокоенность" перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, призвал стороны к сдержанности и использованию всех каналов "напрямую и посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ". От последней, заметим, в вопросе урегулирования нет никакого толка: максимум ее возможностей - это удерживание конфликта в замороженном состоянии. А, говоря прямо, ключевая роль в подавлении активной фазы конфликта принадлежит России - о чем будет сказано ниже.



Что касается правды - не с точки зрения, "кто начал первым", а в контексте целей и задач Азербайджана, их озвучил в интервью радиостанции "Говорит Москва" посол АР в России Полад Бюльбюльоглу. По его мнению, мирные переговоры уже ничего не дают, и столкновения на границе "смогут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями" для всего региона. Он подчеркнул, что Баку не допустит создания "второго армянского государства" на территории Южного Кавказа, и что азербайджанская армия способна выполнить все задачи, поставленные ей верховным главнокомандующим.



С этим, конечно, трудно поспорить. Но, заметим, Алиев не дает армии приказа взять противника "приступом", то есть вступить в полномасштабную войну. И вряд ли нынешнее военное обострение на границе выльется в таковую. Во-первых, воевать сейчас не выгодно ни одной из сторон. Во-вторых, ни одна из них не решится "перепрыгнуть" через Россию.



Фактор Москвы



Армяно-азербайджанский раздрай ставит Россию в весьма щекотливое положение. Ереван сильно действует ей на нервы, особенно с приходом к власти революционного премьера Никола Пашиняна, но РФ вынужденно продолжает "признавать" Армению важным стратегическим партнером и союзником по ОДКБ. Азербайджан же, не состоя ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, проводит в отношении Москвы вменяемую и дружественную политику, плюс к этому тратит огромные деньги на приобретение российского вооружения.



Впрочем, смертоносным оружием Москва не обделила и Армению - так сказать, из соображения "баланса сил" в регионе. Правда, в отличие от Баку, нагреть руки на Ереване ей не удалось. Но и взять однозначно чью-то сторону в армяно-азербайджанском конфликте она тоже не может. Так что если его разрастание продолжится, ей придется тушить пожар так же, как это было в апреле 2016 года. Но доколе?



Почему конфликт обострился сейчас?



Это проще всего объяснить тем, что и в Армении, и в Азербайджане, но в большей степени - в первой, сложилась тяжелая политическая и социально-экономическая ситуация, отягощенная пандемией коронавируса, и появилась очередная необходимость в "смещении акцентов" для населения. Трюк этот довольно затасканный, однако эффективный. Но только ли в этом причина? Вряд ли. Место, возможно, имеет "разведка боем", проба сил на "языке артиллерии". Опасно то, что подобные "игрища" стали носить систематический характер. И однажды кто-то действительно может доиграться.



Око за око, зуб за зуб



На заседании Совбеза Алиев возложил всю вину за ситуацию на границе на "провокационные действия Армении" и ее военно-политическое руководство. Он заявил: "Наши военнослужащие были отомщены. … Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр". Президент АР признал, что обстановка на границе не стабилизировалась, и заверил: его страна никогда не смирится с оккупацией, сделает все возможное для восстановления своей территориальной целостности. Он пригласил военных представителей иностранных государств посетить территорию, где произошло последнее военное противостояние с Арменией.



Понятно, что сейчас никто никуда не поедет - коронавирус не пустит. Но ясно и то, что цивилизованной развязки не видно. Скорее всего, стороны будут действовать по формуле "Око за око, зуб за зуб", поскольку на ближайшее будущее это максимум того формата, которым они могут сильно насолить друг другу. Но это очень опасный формат, ибо месть - враг любого миротворческого процесса. Но, по большому счету, имел ли он место в армяно-азербайджанском урегулировании, или им только прикрывались - как ширмой? Похоже, выход из тупикового состояния армяно-азербайджанских отношений - один: принуждение к полноценному урегулированию на основе международного права. Пока такую миссию, с доведением ее до логического конца, не может взять на себя даже Россия.



Ирина Джорбенадзе



14.07.20