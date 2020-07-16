США смотали палатки с 5 афганских военных баз

14:06 16.07.2020

США заявили об уходе с пяти военных баз в Афганистане



МОСКВА, 15 июля. США подтвердили свою приверженность финализации мирной сделки с движением "Талибан" (запрещено в РФ), которая была подписана в Катаре в феврале этого года. Пентагон сообщил о выводе американского контингента с пяти военных объектов на афганской территории, а также о сокращении численности войск до уровня, предусмотренного мирным соглашением. В частности, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана. "Как предусмотрено договором, Соединенные Штаты согласились сократить численность своих сил в Афганистане до 8,6 тыс. и уйти с пяти баз. Мы выполнили эти обязательства. Численность сил США в Афганистане остается в районе 8,5 тысяч, а пять баз, которые ранее занимали силы США, были переданы афганским партнерам", – гласит заявление Хоффмана.



Первым о том, что американцы свернули свое присутствие на пяти военных базах в Афганистане, сообщил телеканал Tolo со ссылкой на неназванного чиновника американского оборонного ведомства. По его словам, военные объекты были закрыты в провинциях Гельменд, Урузган, Пактика и Лагман. В соответствии с условиями подписанного 29 февраля в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром документа, американское военное командование и командование стран, входящих в международную коалицию, намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Исламской Республики. Через 4,5 месяца с момента подписания договоренностей численность контингента США в Афганистане должна быть уменьшена до 8 тыс. военнослужащих и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников.



Заявление Пентагона выглядит неожиданно с учетом очередного витка насилия, который, как сообщал ранее "Афганистан.Ру", произошел в начале этой недели в Афганистане и был инициирован движением "Талибан", вероятнее всего, в отместку за то, что официальный Кабул выдвинул дополнительные условия, чтобы обмен пленными между сторонами конфликта продолжился. В числе требований афганской администрации – демонстрация приверженности к сокращению числа нападений. "Поскольку мы ожидаем следующего этапа реализации соглашения, наш подход останется основанным на некоторых условиях, – заметил накануне Залмай Халилзад. – Мы будем добиваться завершения освобождения заключенных, сокращения насилия, полного выполнения обязательств в сфере борьбы с терроризмом, а также начала и прогресса во внутриафганских переговорах".