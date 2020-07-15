Американский "майдан" может подорвать основы государственности, - А.Фролов

14:44 16.07.2020

На пороге серьезных политических сдвигов в США



Об авторе: Александр Владимирович Фролов – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор политических наук.

15.07.2020



События, происходящие в США сегодня, – итог предшествовавшего развития страны и форм ее правления в виде американской демократии. А пандемия вкупе с закрытием рабочих мест лишь обнажили назревавшие проблемы.



Соединенные Штаты, обвинявшиеся в инспирировании цветных революций, столкнулись с собственным "майданом", который обусловлен рядом факторов. Во-первых, изменилась демоэтническая структура общества. Во-вторых, США не могут нормально функционировать без привлечения значительного числа иных государств мира. В-третьих, кризис ценностей американского общества для широких слоев мировой общественности. В-четвертых, проведение имперской политики заставляет тратить колоссальные ресурсы на всемирные проекты, призванные поддерживать реноме США как мирового лидера. Исследователи могут найти и другие причины, но остановимся на вышеперечисленных, их достаточно для упомянутых потрясений.



Изменение этнического состава страны обусловлено не только более высокой рождаемостью среди черного и цветного населения, но и миграциями в США. На моих глазах изменился состав населения Калифорнии, где сейчас преобладает испаноязычное население. Времена рабства, хотя и должны были порасти быльем, до сих пор бередят рану в сердцах афроамериканцев. Котла, переваривающего нации, судя по всему, в Штатах не получилось. Случай с полицейскими в Атланте – принципиальный. Если бы черные полицейские забили черного преступника, событие осталось бы незамеченным. США в середине 1990-х годов своей сельскохозяйственной продукцией кормили 600 млн человек в мире. Сегодняшняя Америка отличается от того периода ростом цен на основную корзину питания. Если тогда пакет молока стоил 1 долл., то сейчас – 4–5, цена на дюжину яиц повысилась примерно так же. Если в 2005 году зарплата рабочего составляла 1600–1800 долл. в месяц, то сейчас эта сумма за гранью выживания. Работающим американцам требуется платить за их труд все больше. Производство товаров потребления вынесено за пределы США – в Китай, Индонезию, в страны Центральной Америки. Дональд Трамп говорил, что вернет производство в США. Но кто сможет покупать американскую продукцию внутри страны, если она станет дороже в несколько раз?



Арабские революции, прокатившиеся по Ближнему Востоку, лишний раз показали, что американские ценности подходят не всем. Общества, имеющие древнюю историю, продолжают жить по своим канонам. Там не принимают новые свободы в виде замены понятий "отец-мать" на "родитель № 1 и № 2". Никто из американских руководителей не рискнет разговаривать об однополом брачном союзе, например, с представителями Саудовской Аравии.



Абсолютизация демократии и свободы имеет обратную сторону, когда стирается тонкая грань между свободой и вседозволенностью, когда свобода одних начинает угрожать свободе других, и тогда демократические принципы перестают работать. Сумеет ли американская либеральная демократия навести порядок у себя в стране? Мы наблюдаем, как ведущая мировая держава, подобно мифическому Самсону, утрачивает внутреннюю силу.



США, испытавшие удовольствие от распада "империи СССР", ныне оказываются на его месте. Их способность контролировать ситуации в различных уголках мира снижается. Политика по принципу "враг моего противника – мой партнер" толкает их на сговор с террористами, которые через какое-то время направляют свое оружие против них самих. Их стремление поучать всех и везде порядком поднадоело. Имперская политика очень дорого стоит, вот почему Трамп в начале своего президентства заговорил о сокращении обязательств США по всему миру.



Одна из самых больших опасностей, грозящая стране, – потеря управляемости. Когда полиция деморализована, порядка на улицах ждать не приходится. В Новом Орлеане во время наводнения 2005 года мародерство стало характерной чертой местной жизни. С того времени общество не изменилось в лучшую сторону. Оставить улицы городов без полиции – значит обречь их на грабежи и насилие. Покинутая полицией Атланта – фактически авиационная столица США, огромный пересадочный узел. Можно только представить, что произойдет в случае его паралича!



Лидеры американских демократов поспешили солидаризироваться с протестующими в надежде набрать политические очки. Но они загоняют себя в ловушку, ими же и расставленную. Нетрудно предсказать развитие следующего сюжета. На определенном этапе возникнут новые лидеры протестного движения, они оглянутся на демократов и скажут: а вы, собственно говоря, кто такие? И не пора ли вам уйти в сторону, встать перед нами на колени? Нынешнее руководство Демпартии слабее и беспомощнее всех предыдущих; оказавшись в критической ситуации, оно еще стало рубить сук, на котором сидит. И Джо Байден, и Нэнси Пелоси просто плывут по течению и не могут сформулировать никаких идей выхода из кризиса, усугубленного педалированием их же собственных либеральных идей.



Теперь о последствиях потери внутренней управляемости. Не стоит злорадствовать, тем более желать распада США. Такого рода процесс, говоря словами Горбачева, если пойдет, способен породить мощнейшие тектонические сдвиги, в лучшем варианте они могут сравниться с теми, которые случились с распадом СССР, а в худшем – превзойти их и накрыть всех. Потеря внутренней управляемости породит кризис управляемости во всех подведомственных американцам международных структурах и союзах.



Америка – ведущая ядерная держава мира, это колоссальный ВПК, огромное количество ракет, самолетов, субмарин и боеголовок. Что будет с этим огромным хозяйством в случае смуты и не попадет ли это оружие в руки недобросовестных и неадекватных лиц? Без американского стержня Европа станет региональным собранием стран с разными целевыми и идейными установками. Ее влияние в мире, до сих пор поддерживаемое американской военной мощью, начнет сжиматься. На Ближнем Востоке поднимут головы все явные и скрытые противники и недоброжелатели США и постараются поскорее решить свои проблемы. А вот Китай получит шанс укрепить свои позиции повсеместно.



Варианты распада страны рассматривались и блогерами, и политологами. Если беспорядки достигнут некой критической точки бифуркации, то некоторые наиболее богатые штаты (Техас, Калифорния) могут возглавить движение сепаратизма, поскольку в рамках отдельного штата гораздо легче навести порядок, нежели по всей стране.



Возможно, Трампу удастся взять под контроль происходящие процессы, сбить остроту противоречий. Но очевидно, что проблемы афроамериканского населения останутся. Как бы то ни было, Америка стоит на пороге серьезных политических сдвигов, способных потрясти основы государственности.