Бишкекский волонтер-медик Адинай Мырзабекова - скромый герой и жертва войны с вирусом

15:24 16.07.2020

Это большая утрата. Сооронбай Жээнбеков навестил семью Адинай Мырзабековой



Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Сооронбай Жээнбеков сегодня навестил семью студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой, которая скончалась, работая волонтером в одном из стационаров Бишкека. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.



Президент высказал слова соболезнования родителям, родным и близким Адинай, прочитал поминальную молитву.



"Сложно подбирать утешительные слова, это большая утрата для вас, которую невозможно восполнить никакими словами. Разделяю вашу горечь, вспоминаю свою маму, которая горевала в свое время, потеряв ребенка", - отметил Сооронбай Жээнбеков, выразив слова поддержки матери умершей студентки.



"Вы воспитали такую замечательную, жизнерадостную, любящую людей дочь. Дай бог здоровья вам, родителям, родным и близким выдержки, здоровья и долгой жизни", - отметил президент.



В ходе краткой беседы родители рассказали о своей дочери, которая со школьных лет мечтала стать медиком, окончила среднюю школу в селе Юрьевка Иссык-Атинского района Чуйской области с отличием и поступила в КГМА, продемонстрировав высокие результаты Общереспубликанского тестирования.



Президент подчеркнул, что Адинай Мырзабекова является героем нашего времени и останется в памяти соотечественников как отважный доброволец, пожертвовавший жизнью ради здоровья других.



У отца Адинай - Замирбека Женалиева и матери Дилбар Молдокуловой было четыре дочери. Айгерим и Бегимай - студенты, Жанель - школьница.