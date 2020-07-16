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Азербайджан cменил главу МИДа и грозит ракетным ударом по армянской атомной станции в Мецаморе
21:20 16.07.2020

Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день.
Баку угрожает применить высокоточные ракеты
Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. Какие именно ракетные системы будут применяться, в ведомстве не уточнили. Поводом стали якобы угрозы армянской стороны ударить по Мингячевирскому водохранилищу. Официально Ереван подобных заявлений не делал.

АЭС находится чуть более чем в 37 километрах восточнее столицы Армении Еревана и в нескольких десятках километров от границы с Турцией.

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В Азербайджане срочно сменили главу МИД
16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Он вызвал гнев главы государства тем, что предпочел работать на дому, когда начался конфликт. Кроме того, заявил Алиев, азербайджанская "дипломатия должна быть атакующей дипломатией, а не пассивной и защитной". Новым главой МИД стал Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.

Источник - лента.ру
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