Шавкат Мирзиеев продолжает набирать кредиты

00:10 17.07.2020 ШАВКАТ МИРЗИЕЕВ ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ КРЕДИТЫ: ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, АБР ОБЕЩАЕТ ДАТЬ ЕЩЕ 100 МИЛЛИОНОВ



Среда, 15 Июля 2020



11 июля состоялось подписание очередного заемного соглашения между правительством Узбекистана и Всемирным банком на общую сумму в 500 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. С узбекской стороны его подписал министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а со стороны Всемирного банка - региональный директор по Центральной Азии Лилия Бурунчук. Средства выделяются на проект модернизации сферы сельского хозяйства.



Финансирование проекта будет осуществляться двумя учреждениями Всемирного банка - Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития - в размере 276 миллионов долларов и 224 миллионов соответственно.



Сам проект описывается крайне туманно. Говорится, что благодаря ему фермеры и представители агропромышленных предприятий Узбекистана получат доступ к современным технологиям, техническим консультациям, услугам поддержки различных этапов производства, агрологистики, фитосанитарии, а также к информационным ресурсам для увеличения продаж. А по причине участия в проекте местных коммерческих банков у производителей появится возможность привлечь долгосрочные кредитные ресурсы.



Также утверждается, что проект поспособствует модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, проведению прикладных исследований и внедрению передовых разработок в отрасли. Проектные мероприятия будут направлены на развитие семеноводства, управление земельными и водными ресурсами, сохранение уникальных генетических материалов растений Узбекистана.



В сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли говорится, что Всемирный банк оказывает важную поддержку правительству в различных областях, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, водоснабжение, энергетика, транспорт, социальная защита, развитие городской и сельской инфраструктуры, а также в реализации антикризисной программы по смягчению последствий пандемии коронавируса для системы здравоохранения. В настоящее время объем вложений банка в республику достиг 4,4 миллиарда долларов; Узбекистан стал крупнейшим получателем его кредитов в регионе Европы и Центральной Азии, после Турции.



А двумя днями позже, 13 июля, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры уже с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакавой. Последний поведал, что АБР продолжит финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавируса и по восстановлению разрушенной инфраструктуры Сырдарьинской области.



По его словам, сейчас завершается подготовка к одобрению нового займа в размере 100 миллионов долларов на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана. Ожидается, что он будет одобрен в начале августа. Для выполнения этого проекта будет привлечено софинансирование в размере 100 миллионов долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.



Напомню, что всего две с половиной недели назад, 25 июня, Совет директоров АБР одобрил выделение Узбекистану 500 миллионов долларов на бюджетные цели и смягчение негативного влияния ковида



Кредит выделен на 15 лет. Заемные средства должны были пополнить Антикризисный фонд при Министерстве финансов и государственный бюджет, чтобы обеспечить экономическую стабильность, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии. На эти деньги надлежало закупить аппараты ИВЛ, тест-системы, средства индивидуальной защиты, предоставить социальные пакеты женщинам-работникам здравоохранения.



Однако куда они пошли в действительности, неизвестно: сколько-нибудь прозрачной отчетности по набираемым кредитам не существует.



Напомню, что объем совокупного государственного долга Узбекистана возрос с 9,5 миллиардов долларов в 2016 году до 24,4 миллиарда к 1 января 2020 года, в течение одного только 2019 года увеличившись на 40,9 процента.



Центральный банк Узбекистана в своем годовом отчете объяснил его увеличение внешними заимствованиями для финансирования госпрограмм по развитию отраслей экономики и регионов. Но ничего другого его представители сказать и не могли, поскольку главу этого финансового учреждения назначает на должность верхняя палата парламента Узбекистана по представлению президента, то есть того самого человека, по указаниям которого и набираются все эти кредиты.



С учетом того, что для противодействия пандемии узбекские власти решили занять еще 3,3 миллиарда долларов (постановление об этом Мирзиеев подписал 22 апреля), сумма долга возрастет до 28 миллиардов долларов.



Кроме того, по словам министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова, власти рассчитывают получить еще 375 миллионов долларов от МВФ, опять-таки на борьбу с ковидом.



Все эти решения принимаются келейно, узким кругом лиц, состоящим из президента Мирзиеева и его назначенцев, и представителями международных банков. Где потом растворяются выделенные деньги, сказать никто не может. Да и не хочет.



Резкое увеличение госдолга совпало с появлением неисчерпаемых финансовых средств у множества неизвестных застройщиков, зарегистрировавших свои фирмы год-два назад; при этом многие из них строительством раньше не занимались, что не мешает им получать от хокимов-назначенцев президента Мирзиеева земельные участки в самых престижных районах крупнейших городов страны. Застройщиками возводятся такие важные объекты как "элитные" жилые комплексы и бизнес-центры, причем, "сажаются" они на уже готовую энергетическую, водопроводно-канализационную и газовую сеть. При этом сносятся частные дома, в том числе признанные памятниками архитектуры, городские парки, зеленые зоны, детские сады, школьные стадионы и спортплощадки. На их местах вырастают "высотки", остающиеся пустыми, поскольку деньги зарабатываются не от продажи квартир, а от "распила" получаемых кредитов.



Нет ни малейших сомнений, что бывший каримовский чиновник Мирзиеев, дорвавшись до власти, безостановочно набирает займы "на реформы" от имени всей страны, а затем использует их часть для собственной наживы - вкладывая через доверенных лиц в строительство многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров. Когда и за счет чего будут погашаться эти кредиты, граждан страны не уведомляют. Судя по всему, Шавкат Мирзиеев и его окружение об этом даже не думают.



Вряд ли управляющие Всемирного банка, МВФ и АБР не знакомы с положением дел и не понимают, что Мирзиеев и его родственники уничтожают жизненное пространство населения, маргинализируют законодательство, разрушают бизнес-среду, превращают Узбекистан в страну-изгоя для нормальных инвесторов, фактически - разоряют ее. Все они прекрасно знают, но им нужна прибыль, поэтому от узбекского правительства они ожидают только формальных отчетов. В этой ситуации они выступают как соучастники ограбления народа, лишенного возможности не только влиять на то, куда тратятся эти средства, но и проверять как они были израсходованы.



Происходящее вызвало первую стихийную попытку обращения в МВФ и АБР, пока, правда, только в Фейсбуке.



В нем говорится, что, несмотря на декларируемые цели - поддержку секторов экономики, социальной сферы, строительство больниц и их оснащение, водоснабжение и ирригацию, - по многочисленным свидетельствам, часть расходов была истрачена нецелевым образом, и опять-таки обращается внимание на отсутствие механизма прозрачности и контроля расходов предоставленных средств со стороны общества и граждан. Более того, сами кредиты, выданные международными организациями, стали не только катализатором чрезвычайного роста уровня коррупции, но и ударили по бизнесу и экономике.



"Убедительная просьба (…) ни в коем случае больше не выдавать никаких крупных кредитов правительству Республики Узбекистан, до момента создания механизмов тотального контроля расходов средств со стороны общества и граждан нашей страны", - заключает автор обращения, ташкентец Миразиз Базаров.



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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