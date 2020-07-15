Китайской экономике не до рецессии. ВВП страны во втором квартале вырос на 3,2%

00:25 17.07.2020

Нацбюро статистики КНР в четверг опубликовало порцию данных за июнь и ВВП за второй квартал - показатель увеличился на 3,2% в годовом выражении после падения на 6,8% в январе-апреле. Ускорению в первую очередь способствовало увеличение промпроизводства, тогда как розничные продажи в июне вновь показали спад. Впрочем, эксперты указывают, что такие темпы восстановления не продержатся долго, ухудшить ситуацию могут и новые санкции США из-за ситуации вокруг Гонконга.



ВВП Китая уже во втором квартале этого года показал рост - в годовом выражении он увеличился на 3,2% после сокращения на 6,8% в январе-марте, сообщило Бюро нацстатистики КНР (рост во втором квартале относительно первого квартала составил 11,5%). Показатель оказался заметно выше ожиданий - официального прогноза на этот год не публиковалось, МВФ ранее понижал прогноз роста экономики Китая на этот год на 0,2 процентного пункта, до 1%, аналогичную оценку давал и Всемирный банк. Теперь эти оценки, вероятно, будут пересмотрены.



Объем промышленного производства КНР в июне увеличился на 4,8% год к году против роста на 4,4% в мае. В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Инвестиции в основные активы в КНР в июне увеличились на 5,4% против 3,9% в мае, а безработица по итогам месяца опустилась до 5,7% с 5,9% месяцем ранее.



Китайская экономика избежала вхождения в техническую рецессию, однако текущий рост нельзя считать устойчивым",- полагают в ING Bank, где, впрочем, прогнозировали спад ВВП во втором квартале на 3,1%.



В Capital Economics отмечают, что рост наблюдался в промышленном секторе и стройке, тогда как сектор услуг восстанавливается медленнее. "Пока это напоминает V-траекторию, но темпы роста замедлятся во втором полугодии",- ожидают в центре.



Почему инвесторы рекордно вкладываются в фонды Китая

Рынки не показали роста в ответ на опубликованные данные - большее беспокойство вызывают разногласия США и Китая вокруг Гонконга. Напомним, 30 июня власти Китая приняли закон о национальной безопасности Гонконга, который наделяет власти специальной территории широкими полномочиями для борьбы с протестами. США, в свою очередь, приняли закон "Об автономии Гонконга", который позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей. Также президент США Дональд Трамп предупредил, что вторая часть торговой сделки между странами висит на волоске.



Пока, впрочем, и в США статистика свидетельствует об улучшении ситуации в экономике: розничные продажи выросли на 7,5% месяц к месяцу (ожидался рост на 5%).

Это означает, что уровень расходов лишь на 0,6% отстает от показателя до начала пандемии, отмечают в ING Bank. Более того, расходы у домохозяйств с низким уровнем доходов выросли на фоне получения выплат по безработице в размере $600 в неделю. Данные по промпроизводству, опубликованные накануне, также показали рост в июне на 5,4% (год к году показатель остался на 10,9% ниже), в мае показатель увеличился всего на 1,9%.



В свою очередь, ЕЦБ в четверг сохранил на прежнем уровне как ставки, так и объем выкупа активов, сохранив общий размер программы - €1,35 трлн. Этому способствовало в том числе и то, что статистика по промпроизводству в мае показала рост по сравнению с апрелем на 12,4% (самый высокий прирост был зафиксирован в Италии - на 42,1%, но этому предшествовал спад на 28,4% в марте и на 20,5% в апреле).



Татьяна Едовина

15.07.2020